Meta quiere advertirnos del contenido creado por IA. El problema: no tiene claro qué es contenido creado por IA

A principios de año, Meta empezó a etiquetar las fotografías creadas con inteligencia artificial. El objetivo estaba claro: proteger a los usuarios en Facebook, Instagram y Threads de este tipo de contenido, informando en todo momento de qué fotografías son reales y cuáles no.

¿El problema? Categorizar imágenes creadas por IA no es tan fácil, ni siquiera para Meta. Como recoge TechCrunch, en los últimos meses estamos viendo ejemplos de fotografías reales (bastante virales) en las que Meta no parece tener muy claro qué es IA y qué no.

Un perfecto ejemplo es la fotografía de los Kolkata Knight Riders, ganadores del torneo de Cricket de la Premier League India. La fotografía aparece como "creada con IA", cuando no es más que una foto real tomada durante la celebración.

Pete Souza, antiguo fotógrafo en la Casa Blanca, también se quejaba en redes sobre la etiqueta. Una foto en blanco y negro, tomada durante un partido de baloncesto, fue etiquetada como "creado con IA". ¿Su sospecha? Había recortado la imagen mediante herramientas de Adobe, y esta pequeña modificación podría haber provocado que el algoritmo la catalogase como modificada (algo sin demasiado sentido práctico, ya que toda fotografía profesional se edita).

"Nuestra intención siempre ha sido ayudar a la gente a saber cuándo ven contenido que se ha hecho con IA. Estamos teniendo en cuenta los comentarios recientes y seguimos evaluando nuestro enfoque para que nuestras etiquetas reflejen la cantidad de IA utilizada en una imagen."

En declaraciones para Techcrunch, Meta asegura ser consciente de las quejas recientes y aseguran estar "evaluando su enfoque" para que las etiquetas puedan reflejar la cantidad de IA que se usa en las imágenes.

Imagen | Solen Feyissa

