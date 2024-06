Llegan las elecciones europeas y desde Facebook e Instagram querían ayudarnos al votar. La AEPD lo ha prohibido

Las elecciones europeas ya están aquí y todos quieren participar de alguna manera. Meta dispone de las funciones Election Day Information (EDI) y Voter Information Unit (VIU), para ayudar a los usuarios de Facebook e Instagram informarse sobre los distintos partidos políticos y ayudarles a decidir su voto. Sin embargo, hoy la Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido que se pongan en marcha en España.

La AEPD no quiere que Facebook segmente a los usuarios. Según explica la AEPD, esta orden se trata de una medida cautelar para evitar un tratamiento de datos. En concreto el perfilado de los usuarios y la cesión de información a terceros.

Es decir, el motivo que la agencia española prohibida estas funciones es que para ofrecerlas, Meta tiene que categorizar a los usuarios por sus orientaciones políticas. Un dato especialmente sensible.

España e Italia, los únicos países europeos. Por el momento, estas dos funciones sí podrán utilizarse en Europa. España es, junto a Italia, los únicos países que prohibirán estas funciones, que están previstas para llegar a Facebook e Instagram para todos los usuarios con derecho a voto. En países como Alemania, Francia u Holanda ya se han utilizado con normalidad.

Demasiados datos. Las herramientas son contrarias al Reglamento General de Protección de Datos, según defiende la AEPD. En concreto, se estarían vulnerando "los principios de protección de datos de licitud, minimización de datos y limitación del plazo de conservación."

Datos personales como el nombre, la IP, la edad y el género, asociados a determinadas informaciones de partidos políticos. La Agencia considera que se podría poner en grave riesgo la libertad de los usuarios, por la potencial elaboración de perfiles detallados y exhaustivos, generando a su vez tratamientos cada más intrusivos. Inicialmente es una ayuda para las elecciones europeas, pero la AEPD teme que este tratamiento derive en algo más peligroso.

Meta lo acepta resignado. Estas funciones no son especialmente nuevas. Llevan disponibles varios años y no dejan de ser recordatorios y accesos directos a información electoral oficial. Desde Meta explican a Xataka que "nuestras herramientas electorales han sido diseñadas expresamente para respetar la privacidad de los usuarios y cumplir con el RGPD. Si bien no estamos de acuerdo con la evaluación de la AEPD en este caso, hemos cooperado con su solicitud".

