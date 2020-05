Messenger Rooms ya está disponible: así puedes hacer videollamadas con hasta 50 personas desde el ordenador, Android y iOS

Hace algunas semanas Facebook anunció Messenger Rooms, su nueva alternativa para hacer videollamadas grupales con hasta 50 personas. Sin embargo, no ha sido hasta hoy que la compañía la ha lanzado a nivel global. Messenger Rooms ya está disponible, aunque parece estar activándose de forma progresiva. Es posible que no todos los usuarios tengan acceso ahora mismo, así que será cuestión de esperar.

Messenger Rooms funciona tanto con aquellos usuarios que tengan cuenta de Facebook como con aquellos que no. De hecho, uno de sus puntos añadidos es que puedes crear un enlace para compartirlo con otros usuarios y que se unan más fácilmente. Las llamadas están cifradas con el mismo sistema que Facebook Messenger (que no es de extremo a extremo) y Facebook asegura que no se recopila información del audio o vídeo. Presentaciones hechas, veamos cómo se usa.

Cómo iniciar una videollamada en Messenger Rooms

Pasos para iniciar una videollamada en Messenger Rooms desde el móvil.

Empezamos viendo cómo iniciar una sala de chat desde el móvil. Para ello, es necesario tener la aplicación de Facebook Messenger instalada (iOS / Android). Da igual el sistema operativo, ya que el procedimiento es el mismo. Los pasos a seguir son los siguientes:

Abrimos Facebook Messenger y vamos a la pestaña " Personas ".

". En la parte superior veremos la opción "Crear una sala", así que pulsamos sobre ella.

Automáticamente, Messenger creará la sala y mostrará la imagen de la cámara, además de un botón para enviar el enlace a nuestros contactos.

De la misma forma, la app nos permitiría modificar el enlace para que pueda unirse cualquier persona o solo aquellas que tengan cuenta de Facebook. Esta opción se puede modificar una vez iniciada la videollamada.

Pasos para iniciar una videollamada en Messenger Rooms desde el PC.

Ahora vamos a ver cómo iniciar la videollamada desde el navegador, que es todavía más sencillo. Solo hay que seguir las siguientes instrucciones:

Abrimos la web de Facebook e iniciamos sesión.

Al lado del icono de la campanita donde se muestran las notificaciones está el icono de Messenger. Pulsamos sobre él.

Al hacerlo, nos aparecerán los chats y un icono de una cámara con el símbolo "+" . De nuevo, pulsamos sobre él.

. De nuevo, pulsamos sobre él. Hecho esto, habremos iniciado la sala y podremos modificar los ajustes para selecciona la cámara con la que queremos grabar, el micrófono y, por supuesto, si se pueden unir los usuarios con cuenta de Facebook o cualquiera.

Ahora solo queda compartir el enlace por el medio que queramos, como WhatsApp, Instagram o el propio feed de Facebook y esperar a que la gente se vaya uniendo. Sobra decir que para poder unirse los usuarios tendrán que tener que tener la app de Messenger instalada o, en su defecto, entrar desde el ordenador usando el navegador o la app para Windows o Mac.

Esto es lo que verán los usuarios cuando pulsen el enlace.

Como decíamos anteriormente, es posible que no todos los usuarios tengan la función activada. Todo apunta a que Facebook la está activando de forma progresiva, así que será cuestión de tiempo. Sea como fuere, antes de nada no está de más asegurarse de que tenemos instalada la última versión de Facebook Messenger.