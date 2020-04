Así es Messenger Rooms: la alternativa de Facebook a Zoom con videollamadas de hasta 50 personas

Pocas herramientas digitales han crecido más en esta época de confinamiento que Zoom. El servicio de videollamadas grupales tenía en diciembre del año pasado 10 millones de usuarios y ahora va por 300 millones. Microsoft con Skype y Google con Meet están replicando algunas de sus características. A ellos se suma ahora Facebook con Messenger Rooms, una nueva funcionalidad que permite videollamadas con hasta 50 personas, fondos personalizados, vista cuadriculada y más características.

Messenger Rooms llegará en los próximos días de forma paulatina a los usuarios de diferentes países del mundo. La idea es, como su nombre indica, crear "habitaciones". Estos espacios aparecerán en nuestro perfil de Facebook y cualquiera que los vea (si se hacen públicos y si se permite por parte del creador) puede unirse a ellos. Las salas se pueden crear desde Facebook o desde Messenger, su app/web para mensajería instantánea.

Si algún amigo crea uno de estos espacios y lo comparte con el usuario, a este le aparecerá en su muro de Facebook o Messenger de una forma parecida a las stories, con opción para unirse directamente. Es interesante el hecho de que también se pueden unir personas que ni siquiera tienen una cuenta de Facebook si se comparte con ellos la "habitación", en tal caso se le pedirá algunos datos iniciales como el nombre, aunque no tendrá que crearse una cuenta para entrar en la videollamada.

Se puede acceder a una videollamada tanto desde el móvil (mediante la app de Facebook o de Messenger) como desde el navegador. Una vez dentro Messenger Rooms permite ver a todos los usuarios al mismo tiempo en el formato grid que tanto ha popularizado Zoom. Otras características son efectos de realidad aumentada como filtros para el rostro, cambiar el fondo, mejorar la iluminación o "fondos 360º inmersivos".

Cómo de privado es Messenger Rooms

La gran pega de Zoom durante estos meses ha sido su (a menudo) deficiente privacidad que ha permitido fenómenos como el 'zoombombing' y múltiples dudas más sobre su forma de gestionar los datos. Con Messenger Rooms desde Facebook son claros al respecto de la información que pueden o no recopilar y qué herramientas de privacidad se ofrecen. Las "habitaciones" se pueden bloquear para evitar la entrada de otros sin permiso, es posible eliminara un participante, reportarlo o bloquearlo.

Volviendo al tema de la recopilación de datos, Facebook asegura que no recopilan ninguna información del audio y el vídeo de una videollamada. Si no se usa una cuenta de Facebook para participar en la videollamada, los datos recopilados se limitarán a información sobre el navegador y algunos datos como el nombre que se pide al entrar en la videollamada, según explican. Por último, Facebook explica que Messenger Rooms utiliza el mismo cifrado que Messenger (que no es de extremo a extremo como WhatsApp).

Un nexo más entre Facebook, Instagram y Whatsapp

Si bien Facebook no ha dado muchos detalles al respecto, dejan caer que pronto se añadirán "formas de crear habitaciones desde Instagram Direct, WhatsApp y Portal". Actualmente aunque Instagram y WhatsApp pertenezcan a Facebook, operan de forma independiente sus plataformas de mensajería instantánea. Será por lo tanto interesante ver cómo se integran las salas de Messenger Room en los perfiles de WhatsApp o Instagram, pues supondrá de algún modo conectar las tres plataformas de mensajería.

Facebook tiene entre sus planes una interoperabilidad entre las tres plataformas de mensajería que permita compartir datos entre ellas y comunicar a usuarios de las tres (Messenger, Instagram y WhatsApp). Pero es probable que aún quede mucho para que veamos esa conexión entre las tres plataformas, hay que cambiar el funcionamiento completo detrás de las tres apps ya que ahora funcionan diferente cada una de ellas. La disponibilidad de Messenger Rooms en WhatsApp e Instagram será un primer acercamiento.

