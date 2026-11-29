Hace unas horas nos enterábamos de que 1Password, uno de los gestores de contraseñas más populares del mundo, había sido hackeado. El alcance del problema parece que no ha sido trágico, pero aun así nos recuerda una vez más que la seguridad perfecta no existe. Es una buena ocasión de que existen alternativas que evitan esos riesgos, pero también de recordar que todas ellas tienen sus pegas. En mi caso esa alternativa se llama KeePassXC.

Todas mis contraseñas en un fichero. KeePassXC es una aplicación gratuita y de código abierto disponible para Windows, macOS y Linux que permite disponer de un gestor de contraseñas de lo más útil. No necesita que uno se registre en ningún lado, no tiene suscripciones asociadas y tampoco necesita conectarse a un servidor para funcionar (más sobre esto a continuación). Todas mis contraseñas están almacenadas en un fichero con extensión .kdbx que es en esencia una pequeña base de datos cifrada.

La nube es opcional. Una de las grandes ventajas de servicios como 1Password es que permiten tener nuestras contraseñas sincronizadas en todos nuestros dispositivos sin que tengamos que preocuparnos de nada. Con KeePassXC eso también es posible, pero somos nosotros quienes decidimos cómo hacerlo. Podemos guardar ese fichero en la nube en servicios como Dropbox o Google Drive, pero también en nuestro propio servidor Nextcloud o sincronizarlo entre dispositivos con utilidades como Syncthing. En realidad hasta podemos prescindir totalmente de esa sincronización, porque la gestión y el almacenamiento son dos cosas independientes. En mi caso sincronizo el fichero con la nube y tengo acceso a él desde mis equipos y desde mi móvil. Además tengo una copia de seguridad externa por si algo falla... porque todo puede fallar.

Cuando eres pequeño, no te atacan tanto. Los gestores de contraseña comerciales como 1Password son objetivos especialmente jugosos para los ciberdelincuentes. Si uno logra colarse hasta en la cocina, podría obtener millones de datos de usuarios de golpe. Con KeePassXC no ocurre eso: no hay una infraestructura centralizada que almacene las bases de datos de sus usuarios, pero ojo, eso no significa que con esta alternativa estés (estemos) totalmente a salvo.

Mi fichero no es invulnerable. Si alguien consigue una copia de mi fichero de base de datos de KeePassXC, puede intentar descifrarla sin conexión a internet y sin que ningún servidor limite sus intentos. Los ataques de fuerza bruta que quedan inhabilitados con intentos de login en plataformas online aquí no son necesarios, y claro, lo crucial aquí es que uno use una contraseña maestra —la que da acceso a todo el fichero— realmente fuerte. KeePassXC permite usar sistemas como Argon2id para hacer que salga muy caro tratar de atacar computacionalmente ese fichero, y también se pueden añadir sistemas de protección adicionales, como ficheros de claves independientes o llaves físicas de seguridad.

El peligro de perderlo todo. Hay otro riesgo adicional con KeePassXC: perder mi fichero kdbx. Un fallo en mi unidad SSD, un borrado accidental o un problema de sincronización pueden convertirse en un auténtico deastre si no tengo copias de seguridad externas. Y si por lo que sea me olvido de la contraseña maestra, no hay un servicio técnico al que acudir. Con alternativas como estas uno se aplica el "tú te lo guisas, tú te lo comes", tanto para bien como para mal.

La tranquilidad tiene un precio. Personalmente prefiero tener mis contraseñas bajo mi control, pero no recomendaría esta opción a todo el mundo. Plataformas como 1Password facilitan que millones de personas puedan tener contraseñas únicas, independientes y fuertes para todos sus servicios, así que suele valer la pena pagar por ese plus para solucionar ese problema. Aquí la decisión es la de decidir si queremos delegar esa parte de nuestra vida o preferimos encargarnos de ella personalmente. Yo me he salvado del hackeo de 1Password, sí, pero eso no significa que mi solución sea mejor: simplemente es la alternativa que he escogido.

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