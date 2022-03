Island es el navegador web que ya vale 1.300 millones de dólares. Y no es para ti

Island, una startup fundada en 2020 y que hace pocas semanas lanzó al mercado un navegador web empresarial centrado en la seguridad, ha alcanzado una valoración de 1.3 mil millones de dólares. Se trata de un despegue sorprendente, ya que pocas compañías alcanzan el status de "unicornio" en tan poco tiempo.

La compañía, creada por dos exejecutivos de Symantec, ha llamado la atención de los inversores, que ven en su navegador web una propuesta con futuro. En una ronda de financiación de la serie B, la compañía logró recaudar 115 millones de dólares, elevando los fondos totales por encima de 200 millones de dólares.

Actualmente tenemos un amplio abanico de navegadores para elegir. Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc., siendo el primero el dominante absoluto en cuota de mercado (con el de Microsoft acercándose sigilosamente al de Apple). Entonces, ¿por qué añadir una nueva propuesta a un mercado que está colmado de opciones? Veamos.

La principal diferencia de su navegador web es que, a diferencia de los ejemplos que mencionamos anteriormente, no está pensado en el consumidor. Island Enterprise Browser, que está basado en chromium, ha sido diseñado para ser utilizado en empresas y ofrecer herramientas que "mejoran la seguridad general".

Mientras que los consumidores, buscamos navegadores que nos permitan adaptar la experiencia de navegación a nuestro gusto, por ejemplo, instalado extensiones, en los entornos corporativos suele suceder lo contrario. Muchas empresas prefieren limitar el tipo de páginas que se pueden ver o los complementos que se pueden instalar.

Every so often you come across something that makes you ask “why didn’t I think of that?”



An idea so simple yet so profound, you won’t remember how life was without it.



This is @island_io The #enterprisebrowser.https://t.co/BDwMgILGKZ pic.twitter.com/bK2dDGPlu7