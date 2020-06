iOS 14: grandes rediseños, personalización y versatilidad en la nueva versión del sistema operativo para móviles de Apple

El día grande de Apple a nivel de software llega con cada conferencia de desarrolladores y la WWDC 2020 se ha podido celebrar como otros eventos de manera virtual y sin público. Y una vez más ha sido el escenario para dar a conocer la nueva versión de su sistema operativo para dispositivos móviles: iOS 14.

Una actualización que parte de un llamativo rediseño de la pantalla de inicio, que Apple ha mantenido sin apenas cambios desde hace años. Siri también se beneficia de este cambio y veremos que llegan muchas funciones que desde hace también años los usuarios han podido pedir al existir en otros sistemas como el picture in picture o los widgets.

La pantalla de inicio: menos iOS que nunca

Craig Federighi ha empezado con uno de los platos fuertes: la pantalla de inicio de iOS puede personalizarse y evoluciona de un funcionamiento que mantenía desde los inicios (pese a los cambios estéticos). En iOS 14 podrán agruparse las apps en distintas páginas con App Library, de modo que el usuario podrá tener un acceso más fácil y cómodo, de manera similar a como permiten algunas capas de Android. Las apps se organizan en categorías y pueden ocultarse fácilmente si interesa.

En el nuevo sistema, cualquier app podrá convertirse en un widget. De este modo, las apps transformadas en widget ocuparán un espacio mayor al de un icono, por ejemplo 2x1, 1x2 o 2x2 (y en el iPad hasta 3x3), mostrando así más información sin tener que abrirla. Ejemplos de ellos son la app Tiempo con la previsión o bien tweets en la app de Twitter.

Otro cambio relacionado tanto con la interfaz como con la interacción es la llegada del picture in picture o imagen dentro de imagen. De este modo, los usuarios pueden mantener la reproducción de un vídeo sin que se interrumpa si al mismo tiempo quiere usar otra app del dispositivo.

Nuevas funciones para las apps propias

En cuanto a las apps propias, Mensajes suele recibir bastantes novedades y este año también ha tenido su dosis. Por supuesto, hay nuevas animaciones y Memojis con gestos añadidos y complementos, entre los que está la mascarilla.

Aunque en cuanto a las funciones de la propia app lo que destaca es que se pueden anclar conversaciones (a modo de chincheta, para acceder a ellas de manera rápida), pudiendo silenciar las notificaciones que interese.

Otra app propia que suele recibir mejoras es Mapas. La app de navegación de Apple añade rutas de bicicleta y datos sobre puntos de recarga de coches eléctricos, aunque de momento los mapas mejorados llegarán a Canadá, Irlanda y Reino Unido.

Siri se compacta y se internacionaliza

A Siri también le llega el turno de actualizarse a nivel estético, de modo que no se abre una interfaz a pantalla completa cuando los usuarios lo llaman, sino que aparece al pie de la pantalla para ejecutar el comando que sea. No han hecho mucho hincapié en si el asistente virtual se ha hecho o no más listo en general, pero sí de las principales actualizaciones.

Una de ellas es la app de traducción, con la cual prometen que el asistente ayudará a traducir no sólo palabras, sino expresiones completas. DE momento estará disponible en 11 idiomas, buscando servir para mantener conversaciones tirando de reconocimiento de voz y detectando automáticamente en qué idioma le hablamos. Hilando con esto, Siri además podrá registrar y enviar mensajes de audio.

