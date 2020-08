Google Maps se actualiza a nivel global con mapas más detallados y colores más precisos

Google ha decidido actualizar su servicio de mapas a nivel global, para todos los usuarios y desde hoy mismo. Entre los cambios incluidos, los mapas ahora serán más precisos a la hora de mostrar la vegetación y otras características naturales del terreno. Adicionalmente, algunas ciudades ahora cuentan con información más detallada para las calles y la navegación peatonal.

Según ha explicado Google, la nueva actualización de sus mapas se centra en mejorar la visualización de lagos, playas, bosques y otros parajes naturales. Estos cambios se ven reflejados en la vista normal de Google Maps y la mayoría de los datos se han obtenido de la vista satelital. Esencialmente lo que han hecho es aplicar un algoritmo que clasifica mejor por colores cada área según las imágenes satelitales.

El antes y el después en Marruecos. Vía Google.

Si bien previamente la vista normal nos decía dónde había un bosque, un río o un lago... no daba muchos más detalles. Había que irse a la vista satelital para ver exactamente cómo era el bosque de frondoso o si el pico de una montaña estaba permanentemente nevado o no Esto cambia desde hoy, en la vista normal se utilizan distintas tonalidades de verdes y otros colores para reflejar mejor cómo es cada área y que el usuario no tenga que acudir a la vista satelital.

Ejemplo de cómo un parque natural ahora muestra detalles más precisos. Vía Google.

Google dice que el cambio se ha realizado en los 220 países y territorios que actualmente cubre. Los cambios ya se han aplicado y deberían aparecer desde hoy. Para ver los cambios no hay que actualizar la aplicación ni hacer nada específico más allá de esperar a que el despliegue llegue a todos los usuarios.

Énfasis en la navegación peatonal (pero sólo para algunos)

Los nuevos mapas más coloridos no son el único cambio que Google ha aplicado a su servicio. Google Maps también ha recibido una actualización para la información de las calles de determinadas ciudades. Con tal de mejorar la navegación peatonal, las calles reflejarán mejor cuál es su anchura real así como aceras o pasos de peatones. Un extra a una funcionalidad interesante que llegó hace unas semanas para las ciudades: información sobre los semáforos.

El antes y el después en información para calles de algunas ciudades. Vía Google.

Esto sin embargo sólo llegará a Londres, Nueva York y San Francisco de momento. Presumiblemente poco a poco lo veremos en más lugares y ciudades del mundo. Google indica que puede ser de gran ayuda para aquellos que decidan "caminar o tomar otras formas de transporte en solitario debido a la pandemia". Es también información de enorme utilidad para personas con problemas de accesibilidad.