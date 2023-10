Los esfuerzos de Microsoft para retener a los usuarios en Edge ahora incluyen una encuesta después de descargar Chrome

Probablemente recuerdes que en la época de Internet Explorer (IE), la única actividad de muchos usuarios con este navegador incorporado en Windows era utilizarlo para descargar Chrome, Firefox o alguna otra alternativa con mejor rendimiento y, sobre todo, mayor compatibilidad con los estándares de la web.

Este escenario cambió con la llegada de Microsoft Edge. El nuevo navegador de la compañía de Redmond recibió una enorme cantidad de mejoras, principalmente después de abrazar el proyecto de código abierto Chromium, algo que hizo que algunos usuarios decidieran convertirlo en su opción principal.

A Microsoft no le hace feliz que utilices Edge para descargar otro navegador

No caben dudas de que la compañía dirigida por Satya Nadella está muy conforme con su nuevo navegador, tanto que busca convencer a los usuarios que intentan descargar Google Chrome de que no lo hagan. Y, como señalan en The Verge, lo hacen de maneras cada vez más directas. Veamos cuál ha sido su último movimiento.

Volviendo al ejemplo mencionado al principio del artículo, pero en estos tiempos, si un usuario de Windows quiere descargar Chrome utilizando Edge y el Bing puede que se encuentre con una serie de obstáculos por el camino, uno tras otro para intentar retenerlo en el navegador actual y no dar el salto hacia la propuesta de Google.

El aviso de Microsoft al intentar descargar Google Chrome desde el navegador Edge

Con lo primero que nos encontramos es con un aviso titulado “No es necesario descargar un nuevo navegador web”. Este llega acompañado del texto “Microsoft recomienda usar Microsoft Edge para disfrutar de una experiencia web rápida, segura y moderna que puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero”.

La encuesta de Microsoft

Pero esto no es todo, aquí también Microsoft aprovecha la oportunidad de añadir el botón “Probar ahora”. Si rechazamos esta oferta y seguimos nuestro camino puede que veamos una notificación emergente que explica que “Edge funciona con la misma tecnología que Chrome, con la confianza adicional de Microsoft”.

Si hasta este punto no han intentado convencernos de que descargar Chrome quizá no es la mejor idea, los de Redmond harán un último intento, uno que se ha añadido recientemente. Estamos hablando de una encuesta en la que se nos preguntará por qué hemos decidido probar otro navegador.

El formulario, encabezado por la frase “Nos encanta tenerte”, no dará varias opciones para elegir que, según Microsoft, servirán para mejorar sus productos. Entre ellas encontramos “No puedo buscar en Google fácilmente”, “No puedo acceder a mis documentos de Google” y “Es demasiado lento”, entre otros.

Imágenes: Microsoft | Capturas de pantalla

