Elon Musk está convirtiendo a X en una peor herramienta de lo que era. Eliminar los titulares es el último ejemplo

Elon Musk ha cumplido lo que prometía: eliminar los titulares de las noticias en X. El Twitter que todos conocíamos cada vez queda más atrás. El último movimiento ha sido borrar los titulares del mapa, quedando únicamente la foto y el mensaje con el que decidamos acompañarlo.

En algunos casos, como el de Xataka, escribimos siempre directamente el titular. Pero cuando alguien comparte una noticia aleatoria, ya no tendremos una imagen rápida del titular al que se refiere. Tendremos que hacer clic en esa imagen para poder descubrir la noticia.

Reduciendo las noticias a meras imágenes. El motivo dado por X es que así se ayuda a "reducir la altura de los tuits". En aras de la simplicidad, la red social ha decidido eliminar las cards y dejar únicamente las imágenes, con un pequeño popup del nombre de la web en la esquina inferior izquierda. Nada de la URL ni el titular de la noticia.

Otro de los argumentos esgrimidos es que así se consigue luchar contra el 'clickbait', aunque parece contraproducente pues con este nuevo método todavía se tiene mucha menos información. Si antes había un mensaje, una foto y un titular, ahora solo quedan los dos primeros.

Menos posibilidades narrativas. Si ya se leía el titular, uno podía escribir un mensaje distinto. Esto daba más juego a la hora de crear los mensajes. Ahora hay dos opciones. O replicas manualmente el mismo titular de la noticia o directamente optas por hacer un comentario al aire y fuerzas al otro a hacer clic en la noticia.

Con la nueva vista, ya no podemos leer el titular de Genbeta ('Twitter elimina los titulares de la vista previa de los enlaces')

Ya no te enteras de todo de un vistazo. Una de las ventajas de la antigua Twitter es que haciendo scroll podías tener un buen vistazo de todo lo que estaba pasando. Desde enterarte de la opinión de otra gente a través de sus mensajes, ver fotos y leer los titulares de las noticias. Una herramienta sin parangón a la hora de estar informado en poco tiempo.

Y eso cada vez es más difícil con la nueva X, que en su búsqueda de contentar a los anunciantes está realizando múltiples cambios en la visibilidad de los tuits.

El dinero está en los clics. "Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y unos ingresos mayores, ¡publica directamente en esta plataforma!", avisaba el propio Musk. Es o bien escribir directamente o tener que hacer clic en esas imágenes que van sin titular.

La medida de X es para intentar que más usuarios hagan clic en las imágenes para enterarse de la foto completa. Pero para los medios los pone en un compromiso. O bien escriben el mismo titular en el tuit (para facilitar la información) o aceptan el juego que propone Musk y ponen mensajes relacionados (forzando al usuario a hacer clic si quiere estar informado).

Para poder seguir compartiendo las noticias como hasta ahora, los medios debemos replicar el titular en el mensaje.

X no ha mejorado respecto a Twitter. Salvo las notas de la comunidad, que sí añaden una capa de información extra que se agradece, lo cierto es que un año después de que Musk comprase Twitter, la red social no ha mejorado sustancialmente. Al revés, ofrece menos información y los bots tienen más rienda suelta.

Y no hay mucho margen de maniobra. Ni para los usuarios, porque Mastodon no termina de cuajar, ni para la propia X, donde su valor ha caído hasta un 90%. Los ingresos de la plataforma han caído de manera drástica y este movimiento de ocultar los titulares no parece otra cosa que una estrategia casi a la desesperada por intentar atraerlos.

En Xataka | X convertido en una Hidra de dos cabezas (y ninguna de ellas es capaz de sacarla del desastre económico)