Cuando Microsoft entendió que la interfaz gráfica de usuario era el camino a seguir y presentó Windows al mundo

El anuncio original de Microsoft Windows acaba de cumplir 40 años. Un 10 de noviembre de 1983, Bill Gates desveló en un evento en Nueva York que la compañía estaba trabajando en un proyecto llamado Windows cuyo principal objetivo era mejorar notablemente el entorno de MS-DOS de modo tal que pudiera soportar aplicaciones gráficas. El ambicioso proyecto no estaba sólo. Llegaba acompañado, además, de dos conceptos nuevos para la época: las ventanas y el escritorio.

Los años ha pasado y ahora podemos decir que aquel movimiento de Microsoft fue muy acertado. Windows es el responsable de aproximadamente el 70% de la cuota de mercado de los sistemas operativos de escritorio. El producto ha cosechado tal éxito que se ha convertido en un icono de Microsoft y de la historia de la informática. Viajemos al pasado para conocer un poco mejor los inicios del sistema que todos al menos alguna vez en nuestras vidas hemos utilizado.

Cuando Microsoft apostó por el escritorio y las ventanas

Hasta mediados de la década de 1980, Microsoft no tuvo su propio sistema operativo con GUI en el mercado. La compañía de Redmond licenciaba desde 1981 su famoso MS-DOS, un sistema operativo de línea de comandos (CLI) que requería cierta base de conocimiento para poder utilizarlo. Esto se traducía en una importante barrera entre la computación y los usuarios nóveles, aunque la industria ya estaba cambiando para derribarla de una vez por todas.

Si bien hablar de una interfaz de línea de comandos puede resultar algo primitivo por estos tiempos, muchos programas importantísimos convivían en ella. Desde sistemas contables y bancarios hasta los conocidos Lotus 1-2-3 de IBM, que permitía utilizar hojas de cálculo y dibujaba gráficos lineales, y AutoCAD de Autodesk, que era una valorada herramienta de diseño gráfico utilizada en proyectos avanzados.

Pero Microsoft parecía estar quedándose un paso atrás. Una firma llamada VisiCorp presentó en la feria informática COMDEX de 1982 un sistema operativo con GUI que hizo saltar las alarmas en la compañía de Redmond. MS-DOS tenía apenas dos años en el mercado, pero aquel evento sirvió para que Bill Gantes finalmente impulsara un importante cambio de rumbo en la compañía: era tiempo de dar el salto a la interfaz gráfica de usuario.

Apple Lisa

El proyecto no consistiría en un sistema operativo completamente rediseñado. Si no, como decimos arriba, de una ampliación de MS-DOS. De esta forma, Microsoft puso en marcha su programa "Interface Manager" y empezó a negociar con fabricantes de ordenadores IBM PC compatible para su adopción (si Gates tenía claro algo era que las asociaciones en la industria del software con la del hardware era clave para su éxito, siempre ofreciendo licencias).

Auto CAD en MS-DOS

La GUI, no obstante, no fue un invento de Microsoft, ni mucho menos. Ya había cobrado vida dentro del prodigioso laboratorio del Xerox PARC, en California, que inspiró a Steve Jobs a implementarlo en el Apple Lisa. Cuando el ordenador de la compañía de la manzana mordida llegó al mercado en 1983, de hecho, se convirtió en el primer equipo con esta característica disponible para el público en general. A todo esto, Microsoft todavía no conseguía ponerse al día.

Windows 1.0

Una vez más, la astucia de Gates hizo poner a Microsoft en el centro de la escena. Todavía faltaban años para que su alternativa a los sistemas operativos con interfaz gráfica de usuario estuviera lista, pero el cofundador de la compañía forzó un anuncio anticipado. La idea era mostrarle al mundo que Microsoft estaba en carrera. Y no sólo eso: querían demostrar que eran los mejores y que tenían todos los elementos para ganarla con amplio margen.

El anuncio se produjo el 10 de noviembre de 1983, pero Windows 1.0 empezó su despliegue el 20 de noviembre de 1985. Durante estos dos años, Microsoft promocionó las posibilidades del sistema al tiempo que tejió acuerdos estratégicos con otras firmas del sector.

Además, destacó una notable ventaja sobre su competencia. En el caso de Visi On, los desarrolladores que quisieran crear programas para este sistema necesitarían invertir 20.000 dólares (61.805 dólares en la actualidad) para comprar un equipo especial de VAX de Digital Equipment Corporation. “Desarrollar software para Windows sólo requiere de una PC IBM”, decían.

Publicidad de Windows en una revista de la época

Otro de los puntos importante que Microsoft remarcaba era que las compañías de software no deberían preocuparse por la compatibilidad de hardware dado que los programas diseñados para Windows deberían funcionar en Windows, independientemente de las características del ordenador. A nivel de requisitos, se anunció que el sistema necesitaría de dos unidades de disco extraíbles y 192 KB de RAM para funcionar, aunque estos requisitos fueron cambiando.

Panel de Control en Windows 1.0

Cuando Windows 1.0 finalmente llegó al mercado necesitaba un mínimo de 256 KB de memoria RAM para funcionar. Y, efectivamente, traía una gran cantidad de las novedades anunciadas. Los usuarios podían disfrutar de una interfaz gráfica de usuario que les permitía trabajar en "multitarea" con diferentes ventanas bajo un esquema de mosaicos cuya organización no era tan versátil como la que existe en los sistemas de hoy en día. Los programas de MS-DOS, no obstante, se ejecutaban de modo separado en pantalla completa (no en ventanas en el escritorio).

Además de programas de desarrolladores como Lotus Corporation, Ashton-Tate, Software Publishing Corporation y Software Arts, Microsoft acompañó el lanzamiento del sistema con varias aplicaciones propias integradas. Entre ellas encontrábamos a Agenda, Calculadora, Paint, Bloc de Notas, Write, Terminal y Reloj. También apareció el concepto de Panel de Control, que sobrevive hasta estos tiempos, ahora bajo el nombre de Configuración en Windows 11.

Imágenes: Odacir Blanco | Microsoft | Toastytech

En Xataka: El día que internet dejó de ser maravillosamente anárquica