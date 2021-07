Cuando hasta los jefazos de Microsoft no lo veían claro: "Hemos perdido nuestra visión, y me compraría un Mac hoy si no trabajara aquí"

En enero de 2004 Jim Alchin estaba hasta las narices del desarrollo de Windows Vista. El desarrollo con nombre en clave Longhorn que iba a sustituir a Windows XP no iba bien, y este directivo escribió a Bill Gates y a Steve Ballmer para advertirles de que la cosa pintaba mal. Muy mal.

De hecho Alchin explicaba cómo "me compraría un Mac hoy si no estuviera trabajando en Microsoft". El directivo iba aún más allá y afirmaba que "LH (Longhorn) es un cerdo y no veo solución al problema".

Hasta Steve Jobs acabó aprovechando la frase en una keynote

El correo electrónico se hizo público como parte del proceso judicial Comes vs Microsoft en el que un grupo de consumidores acusaban a la empresa de Redmond de monopolio.

Durante la investigación se presentó este singular correo electrónico que Jim Alchin dirigió a Bill Gates y a Steve Ballmer. En él explicaba que en su opinión en Microsoft "hemos perdido nuestro camino", algo que según él no había ocurrido en Apple, donde "piensan sobre el escenario [Nota del editor: lo que un usuario quiere hacer en un momento determinado]. Piensan simple. Piensan rápido".

De hecho terminaba diciendo que "si queremos hacer frente al reto de Linux y Apple, necesitamos aprendernos de memoria las lecciones de 'escenario, simple, rápido'".

La teórica intención de Alchin de comprar un Mac se hizo tan famosa que hasta Steve Jobs bromeó sobre ello en su keynote inaugural de la antigua conferencia MacWorld el 9 de enero de 2007, pero justo antes de aquello el propio Alchin escribió un post en el blog de Windows Vista explicando aquel mensaje.

"Ese mensaje tiene casi tres años, y estaba siendo deliberadamente dramático con el fin de hacer entender un punto. El punto es que necesitábamos cambiar y cambiar rápidamente. Y lo hicimos: Cambiamos drásticamente el proceso de desarrollo que se estaba utilizando y reiniciamos el proyecto de desarrollo de Windows Vista a mediados de 2004, básicamente empezando de nuevo".

"Dos años y medio después, Windows Vista se ha convertido en un producto fenomenal, mejor que cualquier otro sistema operativo que hayamos creado y mucho, mucho mejor que cualquier otro software disponible en la actualidad, en mi opinión".

Lo cierto es que Vista no tuvo una acogida tan buena como preveía Alchin, y de hecho algunos lo califican como el peor sistema operativo de la historia de Microsoft aunque nosotros no estamos de acuerdo. No sabemos si Alchin acabó comprando un Mac, pero lo que está claro es que hay que tener cuidado con lo que se dice hasta en los correos de trabajo.