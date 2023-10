TikTok es un éxito tan avasallador que sus creadores han logrado viralizar hasta su editor de vídeo: CapCut

Si usas TikTok o Instagram, en algún momento habrás visto alguna señal en un vídeo que indica que fue editado usando CapCut. Si no eres de los que crea contenido en vídeo para estas redes, quizás no le hayas dado importancia, pero si eres de los que sí, es muy posible que no solo se la hayas dado, sino que haya reemplazado a tu anterior editor de vídeo.

CapCut es otra aplicación de ByteDance, la creadora de TikTok: un editor de vídeo extraordinariamente simple y fácil de usar... pero tremendamente versátil y con opciones inagotables.

En 2022 ya consiguió ser la cuarta aplicación más descargada del mundo.

El punto dulce

Según la consultora de mercado de desarrollo móvil AppTopia, solo tres aplicaciones lograron superar a CapCut en número de descargas en 2022, a nivel mundial: la propia TikTok, Instagram y WhatsApp.

Otras como Snapchat, Telegram, Facebook, Spotify o juegos tan populares como Subway Surfers y Stumble Guys se quedaron por detrás. El dato más reciente de usuarios activos mensuales, no oficial, lo dio TechNode con 200 millones en marzo de este año.

Su crecimiento va vinculado al éxito de TikTok, Instagram y YouTube, pero sobre todo al primero, su hermano, que es quien le ha hecho explotar. De hecho, inicialmente CapCut ni siquiera se llamaba así, sino JianYing, y era muy popular en China. Cambió su nombre al actual en 2020, justo cuando empezó su expansión internacional que especialmente en el último año ha terminado de estallar.

La viralidad de TikTok es también la viralidad de CapCut: quienes usan una de sus infinitas plantillas para crear vídeos impactantes de forma sencilla dejan una marca enlazada en el pie del vídeo. De esa forma, otros usuarios pueden ir directamente a esa plantilla y usar sus textos, sonidos, transiciones, stickers, efectos, filtros, etc. Un escaparate brutal para esta aplicación que explica buena parte de su crecimiento.

También se explica así que CapCut, un editor de vídeo al fin y al cabo, tenga más de 13 millones de seguidores en TikTok, una cifra con la que muchas grandes marcas no pueden ni soñar.

Y no es solo su conveniencia y su buen posicionamiento como hermano de TikTok: como sus vídeos pueden exportarse para ser usados en cualquier plataforma, ha ganado muchos adeptos sin necesidad de que TikTok sea su destino. Simplemente es gran editor de vídeo tremendamente versátil, pero muy sencillo de usar.

Al contrario que editores profesionales de escritorio, como Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolver y compañía, CapCut logró su éxito funcionando solo desde el smartphone, aunque ya ha dado el salto al escritorio, y además pudiendo usarse forma gratuita, con algunas funciones premium de pago.

CapCut ha encontrado su lugar en el punto dulce entre resultados espectaculares y nula exigencia de conocimientos técnicos. A través de sus plantillas y su interfaz sencilla, pensada desde cero para entornos móviles, permite lograr resultados más que convincentes en poco tiempo. Y así de bien le va. Alternativas como InShot, habitual líder de la edición de vídeo desde el móvil, han quedado eclipsadas por CapCut.

Y eso que TikTok, como Instagram y compañía, ya tienen un editor de vídeo integrado, pero con unas funciones bastantes más básicas. Entre él y las aplicaciones de escritorio se posicionó CapCut, pero su avance y la sencillez de uso han acabado haciendo que muchos creadores ni siquiera necesiten más.

La amenaza RESTRIC Act

En la cara B del disco, la extensión hacia CapCut de los problemas que afronta ByteDance en torno a preocupaciones por la privacidad y la seguridad de sus usuarios, especialmente en Estados Unidos. La propia ByteDance ya ha tenido que admitir ciertas prácticas en torno al espionaje hacia sus usuarios.

Y hay más: Biden mostró su apoyo a principios de año a la RESTRICT Act (siglas en inglés de 'Restricción de la Emergencia de Amenazas de Seguridad que amenazan las Tecnologías de la Información y la Comunicación').

Esta medida posibilitaría la prohibición de TikTok en Estados Unidos, y de hecho fue creada específicamente para posibilitar este escenario tras varias muestras de inquietud por el auge de una aplicación china en suelo americano.

Si perder al mercado estadounidense supondría un duro golpe a las finanzas de ByteDance y a su reputación, y habría que ver hasta qué punto un efecto llamado para otros territorios, como la Unión Europea, también habría que ver de qué forma impactaría esto en CapCut y si se podría hacer extensiva a ella la prohibición de TikTok, al venir de la misma empresa y existir una cierta vinculación entre ambas aplicaciones.

De momento seguimos bailando con TikTok y aplicando los efectos de CapCut.

Imagen destacada | Xataka, Mockuuups Studio.

