La cámara del iPhone me tenía hasta las narices. Hasta que llegó el padre del Google Pixel a arreglarla

Llevo tiempo cargando con mi Canon R7 cada vez que me voy a un viaje. La razón es fácil: estoy cansadísimo de las fotos del iPhone 16 Pro. No es un problema exclusivo de este teléfono, tras analizar todas las cámaras de gama alta llevo llegando a la misma conclusión desde hace años: no sirve de nada que mejore el hardware si el procesado sigue siendo malo. ¿Y por qué lo considero malo? Porque con sensores que rozan la pulgada y procesadores más potentes que los de un ordenador, los móviles deberían estar más cerca de una réflex que de las mismas fotos que hacían hace cinco años.

Hace casi 10 años, hubo una empresa que quiso cambiarlo todo con la "fotografía computacional". Esa empresa era Google, quien lanzase en 2016 el Google Pixel. En su día, fue todo un hito: un móvil que aprovechaba la inteligencia artificial (aunque por aquel entonces no se hacía tanto hincapié en esa palabra) para hacer fotos muy por encima de las de sus rivales. A la cabeza del equipo de fotografía para los Google Pixel estaba Marc Levoy, actualmente trabajador para Adobe. Tras unos cuantos años en silencio ha hecho lo que ningún fabricante ha querido hacer: exprimir hasta el límite la potencia de un móvil para enseñarnos lo que de verdad puede hacer.

Por qué es importante. Adobe ha anunciado de forma muy discreta Project Indigo, una app que aplica como nunca habíamos visto los principios de fotografía computacional al iPhone. Hasta ahora, no se había hecho ningún intento tan radical: esta aplicación consume muchísimos recursos y muestra unos resultados que, hasta ahora, no parecían posibles en el modo automático de un teléfono.

Es la mejor muestra de lo estancados que llevan los fabricantes (incluido Google) en fotografía móvil. Y es que aunque nos gastemos más de 1.000 euros en un telefonazo, la cámara siempre está muy por debajo de lo que realmente podría hacer. El propio Levoy lo deja claro en su publicación: "la gente a menudo se queja del "aspecto del teléfono inteligente": demasiado brillante, bajo contraste, alta saturación de color, fuerte suavizado y fuerte nitidez. Este procesado viene, en parte, por las propias preferencias del usuario más mainstream. Pero cuando alguien se gasta un pastizal en un teléfono (y en Europa lo estamos haciendo más que nunca), esto empieza a ser un problema.

Qué es Project Indigo. Esta es una app gratuita desarrollada por Adobe Labs y liderada, entre otros, por Marc Levoy. Los más nerd pueden disfrutar de controles manuales, pero el usuario medio no tendrá que preocuparse de nada: es una app "normal y corriente" con la que abres, apuntas y disparas. La clave está en que, cuando hace la foto, está haciendo algo completamente diferente a lo que hace Apple.

Esto es lo que Indigo puede hacer con un RAW del iPhone.

A todo trapo. Hace unos años, cuando Apple hablaba de Smart HDR, la compañía mostraba combinaciones de hasta 9 imágenes para obtener una foto en HDR. No se conoce el número actual, pero el HDR de Apple no ha mejorado de forma sustancial en los últimos años. Levoy sí deja claro cómo trabaja su app: 32 fotografías en RAW para crear una sola, ni más ni menos.

Combinar 32 fotogramas para crear una sola foto es una cifra altísima. Gracias a ello, se consigue menor ruido en las zonas de sombra, menos reflejos, y menos sobreexposición (partes blancas, muy quemadas), al utilizar más fotogramas bajo-expuestos. Gracias a contar con tantísima información, se mantienen mejor las texturas, es menos necesaria la reducción de ruido por software, y se minimiza el suavizado.

Mapeo de tonos habitual | Lo que se puede lograr con un mapeo de tonos correcto.

Yendo más allá. Otro de los grandes problemas de la fotografía actual tiene que ver con el HDR, y cómo se aplastan zonas de sombra (o, al revés, queda todo quemado) en escenas que requieren un alto rango dinámico. Para evitar el clásico (y poco agradable) efecto de HDR forzado, esta app tiene su propio mapeo de tonos (un proceso fundamental para obtener información sobre luminosidad y color al tratar contenido HDR). En otras palabras menos complejas: esta app procesa como Adobe quiere, y no como Apple quiere.

El zoom. La última clave de Indigo tiene que ver con el zoom, uno de los puntos débiles históricos del iPhone. Esta aplicación, sin que nos demos cuenta, toma múltiples fotos de forma constante mientras está abierta (no temas por tu almacenamiento, hasta que no disparas la foto final y se procesa, no se guarda nada). Esto permite que, cuando hacemos una foto con zoom, puedan combinarse para obtener una final con más detalle.

Cuándo usar esta app. Todo pinta genial con Indigo, hasta que te preguntas cómo es posible que un móvil pueda tomar 32 fotos y procesarlas sin inmutarse. No es tan fácil. Esta aplicación pone el iPhone a trabajar al máximo, lo que puede provocar que se caliente, sobre todo en verano. Pese a ello, si tienes tiempo para hacer una buena foto (tarda unos segundos en procesar) y quieres escapar de ese look de móvil, esta cámara es prácticamente perfecta.

Sus propios desarrolladores lo consideran como una app de cámara experimental, y en su primera fase de desarrollo será completamente gratuita. Es compatible con todos los iPhone a partir del 12, y está previsto que acabe aterrizando en Android próximamente. Pese a ser app experimental, tiene un gran futuro por delante. Sus desarrolladores afirman que quieren cargarla con looks personalizados, funciones de de vídeo computacional, y mejoras que muestren en el potencial de la fotografía computacional bien aplicada.

Imagen | Xataka

