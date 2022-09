Canon EOS R7, análisis: un golpe certero para conquistar las APS-C

En un mundo donde parece que lo único que tiene sentido es el formato completo para las cámaras sin espejo, se presentó hace unos meses la nueva Canon EOS R7, un nuevo modelo con un sensor APS-C de 32,5 MP que viene a conquistar a todos los públicos gracias a la calidad de su sistema avanzado de autoenfoque.

Canon quería buscar, dentro del terreno de las cámaras sin espejo, a la sustituta de la famosa Canon EOS 7D Mark II, el modelo alto de gama de los sensores APS-C de la marca, con más de seis años a sus espaldas. Y en mayo de 2022 presentaron la Canon EOS R7 que vamos a analizar en este artículo.

Tiene muchas novedades respecto a la réflex a la que sustituye. El problema es que la competencia es muy dura, incluso en el terreno de los sensores APS-C, ahí tenemos a la nueva FujiFilm X-H2, por poner un ejemplo reciente. Pero como vamos a ver, la Canon EOS R7 ofrece argumentos de sobra para convertirse en una cámara de referencia dentro de este segmento.

Canon EOS R7, principales características

Lo más destacable de esta cámara, lo que más nos ha llamado la atención, es el sistema de autoenfoque. Es increíblemente rápido, a la altura de lo que podemos encontrar en gamas superiores, como la misma Canon EOS R3, uno de los modelos punteros de la marca.

Además del citado sistema de enfoque, el Dual Pixel CMOS AF II, es capaz de enfocar en situaciones de muy poca luz, incluso a f22. Y dispara a 15 fps con el obturador mecánico y alcanzar los 30 fps con el electrónico. Donde las prestaciones no son tan llamativas es en el video, algo que comentaremos más adelante.

Sensor APS-C CMOS de 32,5 MP Procesador DIGIC X Sistema de enfoque Dual Pixel CMOS AF II Visor OLED 2.36 MP con cobertura del 100% Sensibilidad ISO 100-32000 ISO Ráfaga de disparo 15 fps con obturador mecánico 30 fps con onturador electrónico Rango de medición EV -5 –20 Almacenamiento 2x SD/SDHC/SDXC y UHS-II Formatos imagen RAW 14 bit: RAW y C-RAW JPEG 8 bit HEIF 10 bit Resolución vídeo máxima 4K UHD / Full HD -YCbCr4:2:0 8-bit o YCbCr4:2:2 10bit Conectividad inalámbrica Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) (2.4 GHz), y Bluetooth 4.2 Dimensiones 132.0 x 90.4 x 91.7 mm Peso (sin tarjeta ni batería) 530 g Precio de lanzamiento (sólo cuerpo) 1580€

Diseño y ergonomía

¿Qué se puede decir del diseño de Canon? Esta marca sentó las bases del diseño de cámaras con la flamante Canon T90, quizás el mejor modelo que han fabricado jamás. Todos copiaron las formas redondeadas, la empuñadura enorme y la zona del pentaprisma que sobresale del cuerpo que hoy se mantiene como recuerdo de los tiempos pasados.

Ha reducido su tamaño, pero sigue siendo igual de cómoda, con esa sensación de seguridad que tienen todas las Canon EOS. Es verdad que encontramos algún que otro problema como la palanca para elegir el enfoque automático o manual escondida debajo de la enorme montura EOS RF, una de las señas de identidad de las sin espejo de la marca. Es muy difícil acceder a ella por su posición y tamaño.

No es tan rotunda como una EOS R3, y es más ligera que la EOS R5. Seguro que el tamaño del sensor ha permitido bajar el peso y demostrar que es verdad que las sin espejo venían a solucionar nuestros poblemas de espalda y cuello al cargar estos equipos.

Todo está al alcance de la mano, desde la tapa en la zona inferior de la batería (que sigue siendo el mismo modelo de siempre) hasta la ranura para las dos tarjetas SD que puede albergar en su interior. Es significativo que no hayan elegido tarjetas más rápidas. Quiere decir que no estamos ante una cámara realmente rápida.

Solo tiene ranuras para tarjetas SD

La pantalla LCD de ángulo variable permite todo tipo de movimientos, tanto para grabar vídeo como para buscar encuadres arriesgados en la fotografía. No destaca por su resolución, ni por su tamaño (es más pequeña que la que lleva la Panasonic GH6). Eso sí, es una pantalla táctil capacitiva que responde como la de un móvil de alta gama. Podemos olvidarnos prácticamente de los botones físicos.

Afortunadamente, no han desaparecido. Como la pantalla se puede esconder, tenemos todos los botones necesarios para trabajar y evitar gastar batería con la pantalla encendida. Echo de menos la enorme rueda que tenemos en otros modelos a la derecha de la pantalla para cambiar cualquier parámetro. Lo han sustituido por una más pequeña que rodea el joystick de enfoque. Un cambio significativo al que costará adaptarse si vienes del universo de la marca.

La nueva rueda

Y dejamos para el final el visor electrónico. Es tipo OLED pero con solo 2,36 MP. Está muy lejos de lo que ofrecen la FujiFilm X-H2 y la X-H2s, que llegan a los 5,76 MP. Si quieres competir en la élite, este detalle es realmente importante. Eso sí, es un visor que cumple perfectamente su misión gracias a los 120 fps de refresco, lo que nos permite una visión clara y similar a la de un visor óptico.

El sistema de enfoque de la Canon EOS R7, la joya de la corona

Si por algo destaca esta cámara es por el sistema de autoenfoque, el Dual Pixel CMOS AF II que llevan también sus hermanas mayores. Tenemos a nuestro alcance un AF rápido, preciso e infalible en la mayoría de las situaciones a las que se ha enfrentado: contraluz, poca luz, movimiento, animales y personas... En el 90% de las ocasiones el resultado ha sido perfecto.

Iso 250 1/640 f8

El 10% restante ha fallado por diversas circunstancias, aunque lo achacamos a la escasa luminosidad de los objetivos empleados, sobre todo el RF 100-400mm F5.6-8 IS USM. Es verdad que puede enfocar en situaciones de poca luz, pero tenemos que reconocer que lo hemos forzado al máximo en situaciones que pocas veces se van a dar en el mundo real.

El menú de AF de la cámara permite ajustarlo hasta el límite, exactamente igual que en los modelos superiores. A veces sorprende la configuración tan fina que tienen algunos profesionales, pero al final todo depende del gusto de cada uno, así que para una fotografía general el ajuste por defecto siempre es perfecto.

Iso 4000 1/800 f8

En las cámaras sin espejo siempre recomiendo ajustar todos los puntos, que cubren el 100% del visor y trabajar con el AF-C o AF AI Servo. Enseguida saltan los cuadros azules y no pierde el objeto nunca. Si Canon hubiera sacado este sistema de enfoque antes, nunca hubiera abandonado la marca por la Sony A7III.

La calidad de imagen fotográfica

Canon nos había acostumbrado al formato completo. El tamaño del sensor no es tan determinante en la calidad final como podemos pensar, pero sí es indicativo de la que puede llegar a alcanzar una cámara cuando escasea la luz y nos vemos obligados a disparar con sensibilidades altas.

Iso 2000 1/60 f8

En este caso, contamos con un sensor no apilado de 32,5 MP de tamaño APS-C. En la publicidad destacan que este sensor permite multiplicar por 1.6 la distancia focal de los teleobjetivos. Nada dicen de lo que perdemos con los angulares.

Iso 100 1/800 f5

La desaparición del pentaprisma ha permitido modificar la distancia entre la lente y el sensor. La luz llega con más intensidad y con menos pérdidas. Y los objetivos pueden cambiar el diseño para mejorar la calidad de imagen. Y esto es lo que pasa en Canon.

Iso 100 0'4 sg f8

Desde que probamos las primeras cámaras de la gama R, nos quedamos asombrados con la nitidez de las fotografías, gracias a la combinación de los objetivos de montura RF, los sensores de formato completo y el procesador Digic X de última generación.

Iso 160 1/80 f8

Teníamos miedo de que algo se perdiera por el camino con el nuevo tamaño de sensor en una R, pero todo sigue igual. Los archivos impresionan por su nitidez. Para la prueba hemos contado con el RF 16mm F2.8 STM, el RF 100-400mm F5.6-8 IS USM y el 24-105mm F4-7.1 IS STM.

... nos quedamos asombrados con la nitidez de las fotografías, gracias a la combinación de los objetivos de montura RF, los sensores de formato completo y el procesador Digic X de última generación.

El resultado siempre ha sido magnífico en todos los sentidos. No estamos ante objetivos con el anillo rojo de los profesionales. Es verdad que son poco luminosos. A cambio, son ligeros y ofrecen una calidad fuera de toda duda a lo largo de todos los diafragmas. El único pago que tienes que hacer es despedirte de los ISOS nativos a no ser que estés fotografiando un día de verano en una playa de arena blanca.

Prueba ISO

¿Y esto es un problema? Con los nuevos sensores puedes subir el ISO sin miedo al ruido, aunque en este caso no tienes tanta libertad como en una Canon EOS R3 o una R5. El ISO máximo al que puedes disparar es 6400 ISO. Si subimos un paso más, el ruido hace acto de presencia.

Iso 25600 1/640 f8

Eso sí, el rango dinámico y la representación del color es constante a lo largo de las distintas sensibilidades, al menos con una observación directa, sin pruebas de laboratorio. Así, podemos disparar con ISOS altos sin miedo a perder la reproducción de los colores, las luces y las sombras.

La prueba del sensor ISO less

Una prueba que hemos hecho es comprobar si estamos ante un sensor ISO Less, es decir, que podemos disparar con cualquier sensibilidad y subexponer sin miedo a que el ruido haga acto de presencia. Como podéis ver en la prueba, nos atrevemos a decir que este sensor es de última generación.

El vídeo, el talón de Aquiles de la Canon EOS R7

Ya lo hemos hablado en otros artículos, las cámaras se miden por la calidad del vídeo que ofrecen. Y la Canon EOS R7 tiene prestaciones inferiores a las de sus competidores. Es verdad que puede disparar a 4K/60p, que alcanza los 120 fps si optamos por el Full HD para hacer cámara superlenta... Pero ahí se quedan las prestaciones destacables.

Solo graba en MP4, ni rastro del Apple ProRes con el que nos conquistan los demás fabricantes. Al menos tiene el Canon Log 3 para aumentar el rango dinámico, podemos grabar hasta seis horas si no elegimos la tasa más alta de datos y permite usar el enfoque automático sin limitaciones.

Esta falta de recursos videográficos o nos hace pensar que pronto veremos un modelo similar con prestaciones de video asombrosas.

Esta falta de recursos videográficos o nos hace pensar que pronto veremos un modelo similar con prestaciones de video asombrosas. La sombra del recalentamiento de las pasadas R es demasiado alargada y querrán tener el mejor diseño posible para no enfurecer al público potencial que quiere grabar vídeo con la calidad más alta posible.

Eso sí, algún día tendremos que ver quién graba realmente con la calidad más alta y quién puede editarla con un ordenador a la altura. Las prestaciones de esta cámara son más que suficientes para un fotógrafo que eventualmente hace un vídeo. Pero no busquemos hacer correcciones de color ni nada semejante porque tendremos problemas.

Siempre y cuando no seamos exigentes con lo que queremos grabar, esta modelo cumple con un mínimo de calidad más que suficiente. El códec MP4 no alcanza la calidad de un ProRes, pero si queremos un buen recuerdo y que ocupe poco espacio, esta es nuestra cámara. Pero que no se nos olvide que está claramente orientada a la fotografía.

Canon EOS R7, la opinión de Xataka

La Canon EOS R7 ofrece una calidad muy alta en el apartado fotográfico por apenas 1580 euros, un precio sin competencia, más de 1000 € más económico que una FujiFilm X-H2s, la cámara con la que se podría comparar en el mercado actual.

El sistema de enfoque, como hemos comentado, es inmejorable, a la altura de los modelos superiores de la marca. La ergonomía, la facilidad de uso gracias a esos menús sencillos, y la sensación de estar ante una máquina que ofrece sus mejores resultados solo con encenderla, siguen siendo la marca de la casa.

La batería permite hacer más de 1000 fotografias y vídeos sin agotarse, como si estuvieramos otra vez con una réflex en las manos (quizás tiene algo que ver con esto el visor electrónico con tan pocos millones de píxeles). Es una cámara perfecta, sin estridencias, con las buenas sensaciones que hemos señalado, más el control de estabilidad.

Canon Eos R7 con objetivos

Esta cámara tiene alguna de las funciones más interesantes de Canon, como el Dual Pixel RAW, que permite guardar dos fotografías en un mismo RAW. La diferencia de foco entre ambos archivos es mínima, pero si revelamos el archivo en Digital Photo Professional, el software gratuito de Canon, podemos variar el foco, 'mover' el bokeh o incluso reducir las luces parásitas. El archivo es el doble de grande y para trabajos finos puede ser interesante.

También tenemos otra función muy interesante que permite crear exposiciones múltiples directamente en la cámara. Al contrario que otras marcas, en Canon podemos elegir hasta cuatro modos de fusión para la combinación de imágenes. El único problema es que nos devuelve un jpeg, aunque nos da la opción de guardar también los RAW por separado.

Pero tiene problemas, por supuesto. El vídeo no está a la altura de una cámara de estas características, sobre todo si miramos de reojo a la competencia. Tal vez se han dado cuenta de que el usuario medio no necesita más, que quien se compra esta cámara es para hacer fotos. Las comparaciones son odiosas, y en este campo la R7 no entabla ni una batalla.

Por lo tanto, estamos ante un modelo para fotógrafos de la vieja usanza, los que solo necesitan un buen sensor, un tamaño comedido y un peso ligero que no destroce las cervicales y nos haga suspirar por lo liviano que es nuestro móvil.

Si solo quieres uno de los mejores sistemas de enfoque del mercado por un precio mínimo, una nitidez y reproducción del color perfectas y no sientes la necesidad de disparar a más de 6400 ISO, porque la noche no es lo tuyo, tienes una de los mejores modelos que podemos encontrar en las tiendas con la mejor relación calidad/precio.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Canon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.