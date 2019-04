BlackBerry Messenger, la mítica aplicación de mensajería eclipsada por WhatsApp, cierra después de los intentos fallidos por resucitarla

Al mismo tiempo que mostraban cifras decepcionantes de ventas en móviles, su aplicación de mensajería BlackBerry Messenger (BBM) contaba con muy buena salud y era descargada por millones de usuarios. Durante un tiempo, la compañía siguió actualizando su servicio con mejoras para todos los sistemas operativos e incluso se llegó a barajar a BBM como una alternativa a WhatsApp.

La gran cantidad de opciones y la seguridad ofrecida eran los argumentos de BlackBerry Messenger, que consiguió convertirse en una opción interesante para profesionales. Sin embargo los tiempos cambian y la compañía ha anunciado en su blog que la versión para consumidores de BlackBerry Messenger cerrará el 31 de mayo.

Un "triste adiós" promovido porque "pese a nuestros substanciales esfuerzos, los usuarios se han ido a otras plataformas y es difícil captar nuevos". Se refieren a los últimos intentos de la plataforma de añadir videollamadas o incluso utilizarse para pedir un Uber.

BlackBerry Messenger, al contrario que la división de smartphones que está en manos de TCL, pertenece a la empresa indonesia Emtek desde 2016. Pero la empresa no ha conseguido revitalizar la mítica aplicación y ahora anuncian su final.

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.



Thank you for being part of the BBM consumer service experience!



For more info: https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd