Apple se ha empeñado en "iosificar" macOS. A los usuarios de Mac de toda la vida les parece regular

MacOS 13 Ventura ya está aquí. La nueva versión del sistema operativo de Apple para sus ordenadores de sobremesa y portátiles llega con un puñado de cambios importantes, pero si eres un "maquero" de la vieja escuela, cuidado: puede que alguno de ellos te siente como un tiro.

Son muchos los mensajes que se están viendo con quejas y críticas de los nuevos Ajustes del sistema (antes Preferencias). El panel es una demostracion más de la curiosa obsesión que Apple tiene por "iosificar macOS". Unificar la interfaz parece un objetivo loable, pero este no es el camino a seguir según la recepción que está teniendo esta característica.

Los análisis que han aparecido sobre la nueva versión de macOS están criticando duramente algunas de las decisiones de Apple. Riccardo Mori, editor, consultor y usuario veterano, se sentía decepcionado por los cambios, y comentaba cómo en su opinión tanto Stage Manager como los nuevos Ajustes de Sistema son "una jod*** broma".

Para él el deseo de simplificar las cosas y ofrecer las ventajas de iOS en los Mac es interesante desde cierto punto de vista, pero llevar el "look & feel" de iOS al Mac es "innecesario, y ha roto un montón de guías de diseño de interfaz del Mac probadas y validadas".

Otros expertos coinciden en esa visión: en Ars Technica califican ese nuevo panel de "descuidado". Como apuntan allí, es usable y se puede decir que cumple, "pero va a hacer que un montón de usuarios de Mac de toda la vida cambien su comportamiento sin realmente ofrecer algo que se sienta inequívocamente mejor que lo que reemplazó".

Nuestro compañero Javier Lacort lleva meses usando la beta de macOS Ventura, y hace semanas ya avisó de cómo "[la aplicación de Ajustes] que ha llegado a macOS Ventura es un resultado muy poco convincente´".

Javier mantiene su opinión y nos indicaba que "no te acostumbras". Ya en aquel artículo apuntaba de hecho al análisis de un programador llamado Niki Tonsky que en un hilo de Twitter hacía un buen repaso de los problemas, que eran muchos y variados. Eso sí: algunos de los problemas estaban presentes en aquella beta a la que se refería Tonsky ya se han solucionado en esta versión estable de macOS Ventura.

