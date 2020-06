El APK de Google Fotos deja ver que la app desactivará la copia de seguridad de las fotos de WhatsApp para reducir el uso de datos

Cuando la pandemia de la COVID-19 empezó a crecer en Europa y los ciudadanos nos vimos obligados a quedarnos en casa, compañías como Netflix, Amazon Prime o PlayStation redujeron la calidad o velocidad de sus servicios para evitar saturaciones de red. Hasta las operadoras se pusieron de acuerdo para pedir un "uso responsable de la red". Ahora es Google Fotos la que parece estar preparándose para tomar una medida similar, tal y como deja ver el código del último APK.

Según ha podido saber XDA al hacer un despiece del archivo de instalación, la app de Google Fotos va a desactivar la copia de seguridad automática de las fotos y vídeos que recibimos por WhatsApp, Telegram y demás aplicaciones de mensajería. El motivo, según se expone en el código, es "conservar los recursos de internet" en plena pandemia del coronavirus. Con todo, el usuario podrá volver a activar la copia de seguridad manualmente si lo desea.

"La gente está compartiendo más fotos y vídeos que nunca"

Cuando un usuario recibe una foto o vídeo por WhatsApp, WhatsApp crea una carpeta con esa imagen que es detectada por Google Fotos y respaldada en la nube. Los archivos recibidos por WhatsApp pueden llegar a ocupar una buena cantidad de memoria interna en el dispositivo, así que hacer una copia de seguridad en la nube no es mala idea. Sin embargo, en el código de la versión 4.53 de Google Fotos ha aparecido el siguiente mensaje:

"La gente está compartiendo más fotos y vídeos que nunca debido a la COVID-19. En un esfuerzo de conservar los recursos de Internet, la copia de seguridad ha sido desactivada para las aplicaciones de mensajería. Puedes cambiar esto en los ajustes."

Desde Google no han hecho ningún comunicado al respecto ni en el Twitter oficial de Google Fotos ni en el blog corporativo para dar a conocer esta función, algo que tiene sentido si partimos de la base de que todavía no está activada ni sabemos si llegará a estarlo. Que un APK muestre cierto código no quiere decir que este vaya a entrar en acción de inmediato.

Dicho lo cual, el propio mensaje de aviso deja claro que el usuario puede volver a activar la copia de seguridad automática directamente desde los ajustes. Es decir, no es como Netflix o Amazon Prime Video, que redujeron el bitrate del contenido, sino que en este caso el usuario podrá elegir si se suma a la medida o no.

Google Fotos no ha dado a conocer cómo se está usando la app durante la pandemia ni a qué se refiere exactamente con "la gente está compartiendo más fotos y vídeos que nunca". Netflix, por ejemplo, dejó claro que reduciendo el bitrate del contenido esperaban reducir un 25% el consumo de ancho de banda en Europa.

Los últimos datos que conocemos de Google Fotos es que en 2019 ya acumulaba mil millones de usuarios mensuales y que en 2017, dos años después de su lanzamiento, los usuarios subían 1.200 millones de fotos al día, el equivalente a 13,6 petabytes. Por el momento, la copia de seguridad automática parece seguir activa, pero actualizaremos este texto en caso de que Google Fotos ejecute esta medida.

