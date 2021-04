Amazon Music ya tiene podcasts en España: se podrán escuchar en los Echo y no tendrán coste adicional

Spotify y Apple llevan tiempo apostando fuerte por los podcasts y ahora le toca el turno a Amazon. La compañía acaba de anunciar que, finalmente, Amazon Music integra los podcasts en su aplicación para iOS y Android en España, aunque también se podrán escuchar en los Amazon Echo y en la web.

La clave del servicio reside en la integración con Alexa, ya que los usuarios podrán pedirle con la voz al asistente que inicie la reproducción de un episodio y escucharlo en cualquier dispositivo, ya sea el móvil, el Echo Auto o un altavoz inteligente. Cabe destacar que los podcasts se podrán escuchar en cualquier plan de suscripción a Amazon Music.

Desde hoy, los usuarios de Amazon Music encontrarán una nueva sección en la app del servicio: podcasts. En ella encontrarán podcasts ya conocidos y recomendaciones realizadas "por los expertos de Amazon Music". Craig Strachan, Head of Podcasts Europe de Amazon, señala que en España no van a tener contenido exclusivo de lanzamiento, pero que es algo que analizarán conforme la plataforma se desarrolla. Lo que sí habrá es contenido local en nuestro idioma.

"Lanzamos los podcasts en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Japón, México y Brasil el año pasado. En esos países hemos experimentado con contenido exclusivo. Para el lanzamiento en España no tendremos un contenido exclusivo, aunque tendremos una muy buena selección de contenido local. Pero eso será algo que estudiaremos a medida que nos desarrollemos. Así que no es algo del día uno, pero definitivamente es algo en lo que estamos interesados" - Craig Strachan, Head of Podcast Europe de Amazon.