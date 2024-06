Adiós al scroll infinito en el buscador de Google: la empresa asegura que quitarlo traerá una mejora importante

Aplicaciones como Instagram, Twitter o TikTok nos han hecho adictos al 'doomscrolling'. Deslizar la pantalla hacia abajo constantemente se volvió tan popular que hasta Google acabó acudiendo al scroll infinito en su buscador. Sin embargo aquel cambio será cancelado ahora.

Experimento temporal. Como señalan en Search Engine Land (SEL), Google lanzó ese scroll continuo e infinito en su buscador en diciembre de 2022, pero es que había implementado la característica más de un año antes en el buscador en dispositivos móviles. En aquel momento Google indicó que "con esta actualización los usuarios pueden navegar sin problemas por los diferentes resultados antes de tener que pulsar el botón "Ver más"".

Impacto desconocido. Esa decisión podría teóricamente influir en los usuarios haciéndoles que se desplazaran más allá de la tradicional primera página de resultados en busca del que aparentemente era más adecuado. Eso también podría influir en el click-through o las posiciones publicitarias, pero en Google parecen haber determinado que la característica no era tan interesante.

Adiós al scroll infinito. Sea como fuere, Google ha decidido desactivar dicha opción. El scroll continuo o infinito comienza a desactivarse a partir de hoy en la versión de escritorio del buscador (en nuestros ordenadores) y supuestamente empezará a hacer lo mismo con el buscador móvil "en los próximos meses" según declaraciones de un portavoz de Google a SEL.

Resultados más rápidos. Según Google, este cambio permitirá a la compañía servir los resultados de búsqueda más rápido. Además se ahorrarán cargar y mostrar resultados adicionales que los usuarios no habían pedido.

No ha gustado mucho. De hecho, el scroll infinito parece no haber convencido a los usuarios. Según los comentarios de Google en Search Engine Land, "cargar más resultados automáticamente no llevó a una satisfacción significativamente mayor en el buscador de Google".

Vuelve la paginación. Si aún teníais el buscador con el scroll continuo activado, pronto dejaréis de verlo, y en lugar de eso se mostrará una barra de paginación que nos permitirá acceder a una lista numerada de páginas de resultados, como sucedía hasta la llegada del scroll infinito.

Imagen | Arkan Perdana

En Xataka | De Bing a Copilot y de Bard a Gemini: así son las estrategias de Microsoft y Google para ganar la guerra de la IA