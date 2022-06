13 webs imprescindibles para el fotógrafo aficionado u ocasional: desde editores online hasta referencias obligatorias

Para aprender fotografía lo mejor que podemos hacer es salir a hacer fotos y coger experiencia. Todos lo hemos hecho así. Pero hoy en día podemos encontrar además recursos y herramientas que nos pueden facilitar mucho nuestro trabajo sin necesidad de ser profesional.

En las escuelas y clases particulares siempre me hacen el mismo comentario: al final me he apuntado porque con toda lo que veo en internet me hago un lío. Y es verdad, hay tanta información que es difícil distinguir lo bueno de lo malo. Igual solo necesitas quitar un fondo o pasar la fotografía a blanco y negro sin demasiadas complicaciones. O quieres aprender fotografía y no depender de terceros. Así que hemos buscado páginas, recursos y aplicaciones que nos pueden hacer la vida más fácil.

Revelar fotografías

Adobe Express: Es la versión online, con sus limitaciones lógicas, de Adobe Photoshop. Si necesitas revelar alguna fotografía de forma puntual puedes abrir esta página e incluso utilizar algunas de las fotografías gratuitas que te ofrecen. Es perfecto si trabajas dentro de un entorno Adobe.

Editor Pho.to: No hace falta ni registrarse. Solo tienes que entrar en la página y con abrir la fotografía que quiera preparar puedes hacer todos los ajustes que necesites.

Aprender fotografía

Óscar en fotos: Es una de las mejores fuentes de internet para encontrar toda la información necesaria sobre el acto fotográfico y la historia de la fotografía. Además, no son textos farragosos y complicados de entender, sino que están al alcance de todo el mundo.

Hugo Rodríguez es uno de los mayores especialistas y técnicos de fotografía digital que tenemos en España. Si tienes alguna duda sobre la gestión de color es una de las referencias obligatorias. Pero si solo quieres resolver alguna duda para revelar una fotografía, aquí también encontrarás información sencilla y veraz.

Banco de imágenes

Unsplash: Un banco de imágenes perfecto para encontrar cualquier tipo de fotografía gratis. Desde luego no es una buena referencia si eres profesional, pero si necesitas una imagen de forma puntual es una buena opción.

Pixabay: Otro banco de imágenes gratuito que también incluye vídeos . Presumen de tener 2,6 millones de archivos digitales a nuestra disposición con un tamaño y calidad aceptables en la mayoría de los casos. Y te lleva de la mano a iStock, un banco de imágenes profesional.

Stocksnap.io: En esta página encontramos fotografías gratuitas de diversa procedencia. Es un lugar perfecto para mirar y encontrar lo que necesitamos con buena calidad. Además, tiene un editor propio para descargarlas ya reveladas por nosotros.

Herramientas especializadas

AI Image Enhancer: Una web que utiliza y aprovecha todas las ventajas de la inteligencia artificial. Solo tienes que elegir el filtro, soltar la fotografía y conseguir aumentar su tamaño, su nitidez, mejorar el color... Como suele ocurrir, tenemos la limitación del tamaño de imagen, que no puede ser superior a los 5 MB .

. Jpeg mini: para comprimir al máximo una fotografía en formato jpeg sin perder un ápice de calidad final. La única pega es que no es gratuita, pero si no sabes hacerlo te soluciona muchos problemas a la hora de cargar fotografías en tu propia página.

MyHeritage: Es una página de pago, pero puedes restaurar, colorear e incluso animar fotografías antiguas con solo descargarlas. Puedes incluso hacer el árbol genealógico de tu familia, pero os aseguro que hay pocos sitios donde la restauración sea tan perfecta.

Enviar fotografías

Wetransfer: Es mi elección personal para enviar todos mis trabajos siempre que no exceda los 2 GB. Por debajo de este peso puedes enviar absolutamente todo lo que quieras.

Smash: Tiene la posibilidad de enviar archivos de más de 2 GB de manera gratuita, pero tendrás un tiempo de espera muy alto, por lo que no es adecuado si tienes prisa. Como sucede con la otra página, también tienes planes de pago.

Filemail

Filemail: una gran sorpresa que empezaré a utilizar en breve, pues permite enviar, de la misma forma que Wetransfer, mediante correo o enlace, y de forma encriptada, archivos de hasta 5 GB gratis. Y es compatible con cualquier tipo de plataforma.

