Xiaomi Mi6 tras un mes de uso: la cámara doble con zoom 2X es lo que te hará comprarlo

Los smarpthones de Xiaomi se han ganado en estos años un aura especial por su magnífica relación calidad/precio. Pero en los detalles es donde puede estar la clave para decidirse por su compra. Por eso hemos estado un mes completo usando el nuevo Xiaomi Mi6 en busca de lo que lo hace especial y todavía muy atractivo pese a la gran competencia que ya tiene en su margen de precio (ahora mismo se consigue por poco más de 350 euros). Aquí está nuestra review tras un mes de uso del Xiaomi Mi6.

Pesado pero con diseño y acabado de primera

Uno de mis escenarios favoritos para el tras un mes de uso es sacarlo por entornos y situaciones sociales donde no me los llevo cuando estoy realizando la review completa inicial. No es que durante un análisis completo estemos encerrados ni llevemos camuflados los terminales (salvo casos excepcionales), pero no lo prodigamos con tanta alegría. Ahora es el momento.

Tras los primeros paseos entre manos en una cena informal con amigos, "no parece un teléfono chino" es la frase más repetida que se escucha. Mi intento por explicarles lo de que todos los teléfonos que lleváis encima vienen de China no funciona, así que me quedo para esta review tras un mes de uso con la idea de que este Mi6 no parece un Xiaomi barato ni por acabado ni materiales. Además, pese a su parecido con el iPhone, en este mes de uso la verdad es que nadie lo ha confundido ni dicho que se parece. Pero en acabado negro piano llama mucho la atención.

La clave de esa sensación de mas calidad esta en el uso del cristal. Es agradable de tocar pero al menos en la versión en negro que nosotros tenemos, pese a ser la más elegante, es bastante sucia. Si no quieres obsesionarte con ello, mejor escoge otro color y deja el negro de lado.

La gente aprecia el gran nivel de acabado y sensación de calidad del Xiaomi Mi6

La curva de los laterales y que no sobresalga la cámara hace que este Mi6 no sea solo resbaladizo en la mano, sino sobre la mesa. La vibración hará que se desplace algo, así que lleva cuidado si quieres evitar sustos porque la adopción del cristal como material hace que sea un modelo más frágil. Nosotros, en este mes no hemos tenido susto alguno, porque es cierto que soy de los que suelen cuidar y mimar bastante bien los terminales.

Todo este mes de uso no nos ha retirado la idea inicial de que con su tamaño, grosor y peso de casi 170 gramos, este Xiaomi Mi6 es un terminal pesado. En nuestra prueba de larga duración hemos alternado el terminal sin funda con semanas donde hemos usado la que viene incluida en el paquete. Lógicamente el agarre mejora mucho con la funda de silicona pero el diseño pierde casi todo su atractivo por mucho que sea transparente. Y la funda tampoco permanece muy pulcra, deja holgura y acumula suciedad.

De la resistencia al agua, que es solo de salpicaduras, no os puedo hablar mucho en este mes porque siendo de Murcia, como que no veo mucha agua. Pero estando ya en verano os digo que me lo llevo a la piscina sin miedo, que aprovecho que puedo cogerlo con las manos mojadas para hacer fotos de forma más descuidada, pero esa resistencia podría haber sido más para no temer por una caída accidental al agua.

Queremos que vuelva el puerto de auriculares

Pero si hay algo que durante este mes con el Xiaomi Mi6 me ha molestado mucho ha sido la ausencia del puerto de auriculares. He probado con modelos de auriculares bluetooth y el emparejamiento no es tan intuitivo como como otros modelos. Y cuando he usado los de cable, tener que depender del adaptador suponía un dolor de cabeza por tener que acordarte todo el tiempo de dónde estaba o si no se me habría olvidado.

En el mismo viaje a Madrid para este vídeo no he podido escuchar un par de podcast que tenía en la cabeza porque el adaptador USB-C lo dejé en otra mochila. O eres muy ordenado y metódico con sus gadgets, o no tener puerto de auriculares es una pesadilla si te gusta escuchar música o contenido con su teléfono móvil.

Lo más correcto a secas: la pantalla

Con la pantalla del Xiaomi Mi6 es seguramente con lo que menos satisfecho estoy de mi experiencia en este mes de uso. No digo que no tenga calidad, se ve especialmente bien en exteriores, que sería para mi su mejor argumento en este apartado, pero la combinación de la interfaz sobre Android con la resolución 1080p se me ha quedado algo corta. Ojo, hablo de una comparación con lo mejor del mercado, que es donde muchos opinan que está este terminal. Y no es así.

El panel IPS se queda escaso de profundidad de color, es poco llamativa y creo que peca de un contraste corto. No es de esas pantallas ante la que que, pese al brillo alto, uno quede prendado cada vez que enciende el terminal. Pero ninguna pega para lo que pagamos por ella.

Algo que esperábamos que mejorara con el par de actualizaciones que hemos tenido en este tiempo con el Mi6, era la eficacia del sensor de luminosidad. Pero a mi parecer sigue teniendo en mi unidad un comportamiento caótico, lento y que va por detrás de hacerlo manual.

Y la autonomía resucitó tras una actualización

En este mes de uso, como era de esperar, no hemos tenido problema alguno con la potencia que nos ofrecido este Xiaomi Mi6, aunque lo he notado menos ágil que los otros terminales con Snapdragon 835 que he podido probar, incluso con mucha menos memoria RAM. Al final, mi conclusión es que no te decidas por este terminal ni por cualquier otro exclusivamente por procesador o cifras de potencia. Al menos a corto plazo.

He comparado en este mes el rendimiento con modelos del año pasado o de gama media-alta y no hay diferencia apreciable para el usuario medio ni por procesador ni por RAM. Fíjate pues en otros detalles pero no en el Snapdragon 835 o los 6 GB de RAM. Dicho esto, en general, en este Xiaomi Mi6 todo va fluido y ni juegos ni aplicaciones o funciones se ralentizan.

Quizás para lo único que sí que conviene pasar de generación de procesador es para la autonomía. En nuestra review os contamos que superábamos por poco el día de uso, con algún que otro reinicio, calentamiento excesivo e incluso cuelgue. La buena noticia es que con la ultima actualización ese tipo de fallos no se han vuelto a repetir y nuestra sospecha de que la autonomía se veía penalizado en modo de espera por una optimización se ha cumplido. Ha mejorado.

Tras la segunda actualización de MIUI 8 para el Xiaomi Mi6 ya hemos podido disfrutar de una autonomía de más de un día de uso de forma holgada, superando siempre las 7 horas de pantalla y no penalizando los tiempos de espera.

Lo mejor de este mes de uso ha sido la espera: bajada de precio sustancial y actualización que ha mejorado autonomía y fiabilidad de MIUI

Esas actualizaciones bastante frecuentes del sistema operativo es lo mejor de la capa sobre Android de este ensamblador chino. Lo demás sigue sin gustarme, pero entiendo que sea algo personal y no comparta todo el mundo. Si no eres usuario avanzado que quiere toca bastante del sistema operativo, hay otras opciones en el mercado que te darán menos dolores de cabeza, al menos en terminales de Xiaomi recién llegados al mercado y claro, dependiendo de la tienda en que lo compres y la versión de la ROM. Procura que sea internacional.

En nuestra experiencia y con un modelo con ROM china (así venían los primeros Mi6 que salieron al mercado), habiendo tenido que resetear el terminal de fábrica, la única manera que nos ha funcionado al 100% para tener Google Play y otras aplicaciones plenamente funcionales ha sido recuperar desde la cuenta Mi.com nuestra copia de seguridad de un anterior Xiaomi. Así que si piensas entrar en el mundo Xiaomi, es altamente recomendable que empieces a mirar con otros ojos sus servicios porque cuando menos te lo esperes te pueden salvar de un disgusto o al menos no quitarte horas en tareas banales.

Al final en este mes de uso lo único que nos compensa de la capa china es tener dos aplicaciones iguales con diferentes cuentas, como Whatsapp, por ejemplo.

Si lo compras por la cámara habrás acertado

Si me tuviera que quedar con una mejora sorprendente del Xiaomi Mi6 y que creo que realmente marca la diferencia ahora mismo en la gama Android, sin duda sería la cámara doble. Pocos terminales Android me han parecido tras un mes de uso tan adictivos para con la cámara como este Mi6.

Hay que puntualizar que no hace las fotos de un Galaxy S8 por ejemplo o un Pixel, especialmente cuando la luz escasea, o en todas las condiciones de uso, pero tiene una cámara resultona y con un zoom 2X impresionante gracias al segundo sensor. Una cámara adictiva.

Xiaomi ha conseguido una aproximación muy fiel de los resultados que obtenemos con el iPhone cuando se trata de ese modo 2X, primeros planos y desenfoque de fondo, y es una cámara que cumple perfectamente con lo que queremos en un mundo de Instagram y fotos compartidas por mensajería: rápida y precisa en el enfoque para apuntar y disparar, resultados conseguidos en muchas situaciones y un zoom que funciona y marca diferencia entre terminales Android, suficiente como para desequilibrar la balanza si otros puntos están más ajustados.

Es lo mejor del Mi6 de lejos, y con esto es con lo único que no quedarás decepcionado y dirás: ha merecido la pena el dinero pagado y las intrigas con el sistema operativo.

¿Me compro el Xiaomi Mi6?

En este mes de uso con el Xiaomi Mi6 tres han sido las conclusiones a las que he podido llegar, y las comparto con vosotros: