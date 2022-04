Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, análisis: se puede ser de gama alta y tener una gran relación calidad-precio

Recientemente Xiaomi ha renovado su catálogo de robots aspiradores con tres propuestas para todos los bolsillos y necesidades. ¿Que buscas lo mejor de lo mejor? Entonces fíjate en este ambicioso Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, que ya os adelantamos que lo va a poner muy difícil a otros candidatos de la gama alta en calidad precio. Lo hemos analizado a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

XIAOMI MI ROBOT VACUUM MOP 2 ULTRA POTENCIA 46 W CAPACIDAD DE SUCCIÓN 4000 Pa CONECTIVIDAD WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BATERÍA 5.200 mAh NAVEGACIÓN INTELIGENTE LDS + tecnología 3D (sensor ToF) VACIADO AUTOMÁTICO Sí (el accesorio se vende por separado) MEDIDAS Y PESO 353 × 350 × 98,8 mm 4,15 kg PRECIO 549 euros

Diseño conservador con dos sorpresas (una de ellas no incluida)

En la actualidad resulta muy complicado distinguir la última última generación de robots aspiradores de Xiaomi tanto por su nombre como por su diseño, al margen de pequeños detalles. Y es que la firma china apuesta por mantener un diseño que, a juzgar por el buen hacer de sus predecesores, funciona.

Así, este Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra cuenta con un diseño cilíndrico achatado con pocas sorpresas. En la parte superior nos encontramos un acabado en negro con brillos donde las huellas dejan su ídem, una "txapela" donde se esconde el visor láser y la tapa para acceder al depósito de sólidos. Solo hay dos botones: HOME para que lo mandes a casa en cualquier momento y ON/OFF, la forma más sencilla de ponerlo en marcha o detenerlo.

Eso sí, si lo ponemos de frente, observaremos que a este Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra le ha salido un ojo, ya que para la navegación combina el láser con un sensor ToF para mejorar en la detección de obstáculos. Como es habitual, dispone también de un parachoques para suavizar cualquier posible impacto.

Boca abajo tampoco hay sorpresas: dos grandes ruedas y una rueda omnidireccional para desplazarse, las pletinas de carga, sensores de desnivel y la configuración de cepillos, compuesta por un cepillo lateral y un rodillo central que combina cerdas con goma en una disposición en espiral. En la parte trasera podremos incrustarle el accesorio para fregar, con su habitual depósito para añadir el agua y una mopa.

La otra gran novedad está en que este robot aspirador es compatible con la Auto Empty Station, o lo que es lo mismo: Xiaomi se sube al carro de las bases autovaciables, aunque eso sí, tendrás que comprarla por separado. La torre no es compacta precisamente, pero a cambio cuenta con un diseño bastante minimalista que recuerda a una papelera... si no fuera porque tiene un brillante botón en la superficie para que puedas limpiar el robot en cualquier momento.

A simple vista no se aprecia una forma de acceder al interior (lo que es interesante si hay peques en casa), pero basta con tirar de la parte central para acceder a ella. Algo que me ha llamado la atención tras abrirlo es el tamaño de su bolsa, de 4 litros de capacidad, suficiente para vaciar 10 veces el depósito.

Navegación y autonomía

Como es habitual con un robot aspirador, si quieres los mejores resultados de limpieza es recomendable que despejes tu hogar antes de ponerlo en marcha. No obstante, la vida real es otra historia: zapatillas desperdigadas, cables por el suelo, cortinas que caen, hojas de plantas...así que cualquier tecnología que permita al aspirador recorrer tu casa en el menor tiempo posible, sin dañar tus cosas y dejando zonas sin limpiar, mejor.

El Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra combina un visor láser – una tecnología plenamente consolidada y con buen comportamiento – y un sensor ToF frontal, una implementación que en teoría va a evitar los obstáculos. Porque a veces no es solo que arrastre una zapatilla 2 metros, es que puede aspirar el cable de la lámpara de noche y tirarla al suelo.

Estos sensores ToF funcionan de una manera muy parecida al sónar de un submarino o un radar. Así, e utilizan para medir con precisión la distancia a la que se encuentra un objeto proyectando hacia él un haz de luz infrarroja.

Durante estos días probando este modelo he quedado satisfecha con lo eficaz que es trazando trayectorias para optimizar tiempos y pasadas (fundamental si no te has ido de casa y estás "sufriendo" el ruido de la aspiración), pero con margen de mejora en varios aspectos:

Las esquinas, recovecos y espacios de difícil acceso como entre las sillas del comedor, quedan sin repasar. Se puede ver tanto en la aplicación, donde marca la trayectoria, como simplemente encontrando bolas de suciedad que efectivamente, hace necesario que pasemos la escoba o un aspirador de forma manual.

Aunque ha sido capaz de sortear los obstáculos de mi casa, ha tirado un par de veces del cable del deshumidificador – que cuelga por el suelo –, desenchufándolo.

Por alguna extraña razón en varias ocasiones se ha quedado detenido en lugares a priori no problemáticos, como puede ser en medio del pasillo o del salón. No sé si se ha perdido o es un fallo específico pendiente de resolver mediante actualización.

Tras la primera limpieza general verás que se ha trazado un mapa, una herramienta de lo más útil para limpiezas parciales, por ejemplo para aspirar el baño tras acicalarte. Como además permite guardar varios mapas, puede serte útil para hogares con varias plantas. Y ya te adelanto que la autonomía acompaña.

Entre lo bien que navega y la generosa batería de 5.200 mAh que alberga, es de suponer una autonomía considerable, que según el fabricante es capaz de cubrir hasta 240 metros cuadrados.

No obstante, este dato hay que cogerlo con cautela, ya que no es lo mismo aspirar a máxima que a mínima potencia. Nosotros nos hemos dedicado a limpiar ininterrumpidamente nuestra casa con el modo más ambicioso y hemos logrado 90 minutos de funcionamiento en Turbo, o lo que es lo mismo, casi 3 limpiezas completas de un piso de 55 metros cuadrados.

Limpieza: notable en aspiración y aprobado raspado en fregado

Que tenga un sistema de navegación moderadamente preciso y eficiente se traduce en que deja pocos espacios sin limpiar, algo fundamental si queremos que el suelo quede impoluto. Pero aquí también contribuyen la acción de los cepillos, su capacidad de succión de 4000 Pa y el accesorio para fregar el suelo.

Este robot aspirador cuenta con cuatro modos de limpieza, de menos a más potente: silencioso, normal, fuerte y turbo.

Si bien es cierto que lo hemos probado bastante con el modo Turbo, en la práctica el normal es suficiente para limpiezas de mantenimiento regulares con polvo, pelos, algunas migas y arena. Eso sí, si tienes mascotas o llegas a casa con los zapatos llenos de barro que se va despegando, mejor apostar por los Modos Fuerte o Turbo.

Una característica interesante si tienes suelos a diferentes alturas, aunque también pueden ser alfombras, es que es capaz de subir altura de unos 2 centímetros.

¿Por qué lo de "mantenimiento"? Porque como hay esquinas que deja sin limpiar o por ejemplo detrás de las puertas (si vas a limpiar toda la casa, lo normal es que estén abiertas para permitir el paso), conviene de vez en cuando pasar la escoba o el aspirador manual.

Llamar fregado a lo que hace Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra resulta quizás pretencioso. En general en estos robots el fregado está por debajo del aspirado en cuanto a resultados, pero ese modelo además carece de sistemas de vibración que ayuden a despegar la suciedad, limitándose a rozar una mopa húmeda por el suelo con tres opciones de nivel de agua: baja, mediana y alto.

Si se os acaba de caer una gota de café al suelo o habéis salpicado un poco mientras estábais en la ducha, hará el apaño de dejarlo limpio, pero no esperéis milagros con las manchas secas.

A su favor, sorprende que con un depósito tan pequeño le dé para fregar la casa un par de veces con el modo medio. O lo que es lo mismo, la dosificación de agua es tan buena que la estira muchísimo, y podréis pisar el suelo un par de minutos después de su fregado.

Cómo es la app

Como usuaria de varios productos smart de Xiaomi, ya tenía cuenta y la aplicación para centralizarlo todo. Por cierto, la lista de aspiradores disponibles es tan larga y los nombres tan similares que te puedes hacer un lío fácilmente. De hecho, servidora intentó configurar el aspirador incorrecto, pero la propia app me sugirió la configuración del modelo adecuado.

Si no es vuestro caso, os tocará crear una cuenta con vuestro correo y descargar la aplicación. A partir de aquí, pulsad sobre el icono del aspirador y la interfaz será semejante a la de otros fabricantes.

Entre las tareas que podéis llevar a cabo en la aplicación se encuentra la configuración de potencia y nivel de agua, edición del mapa para que la arquitectura se ajuste a la realidad, programar limpiezas, ver el deterioro de los consumibles, planificación dinámica de rutas, bloqueo infantil, crear áreas restringidas con paredes virtuales, entre otras.

Teniendo en cuenta el volumen de productos de Xiaomi y su peso en la industria tecnológica, se echa en falta un rediseño de su interfaz para hacerla más atractiva, moderna y sencilla, y si se apuesta por modelos moderadamente avanzados como este, que incluso disponga de dos versiones, una simplificada y otra más completa.

No es que sea especialmente compleja, pero por ejemplo que las opciones de ajuste queden casi ocultas en la parte inferior hace que tengas lo que más vas a usar bastante escondido. Si no eres muy tecnológico y es tu primera vez, igual directamente ni lo encuentras.

Entre sus aspectos positivos, que no necesites varias apps para productos de la misma casa o incluso de la misma familia (no miro a nadie, Cecotec), que esté correctamente traducida y que ofrezca una sincronización inmediata y sin lags.

Cada vez menos mantenimiento (si pasas por caja)

Lo más interesante de este Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra que estamos analizando es su base autovaciable. Esto nos va a evitar tener que estar pendientes de limpiar el depósito porque cada vez que vuelva a la base, esta succionará la suciedad y la almacenará en el depósito valiéndose de un estruendoso proceso que dura apenas unos segundos, algo muy práctico tanto para personas con problemas de alergias y/o respiratorios que deben minimizar la exposición al polvo como para personas olvidadizas.

Asimismo, también puedes activarlo cuando quieras tanto desde la base como desde la aplicación. En nuestras aproximadamente 2 semanas de prueba con aspiración diaria apenas hemos llenado un dedo, lo que me hace pensar que para mi casa y grado de suciedad, superaría holgadamente los 3 meses de uso hasta llenarse.

Como cualquier otro robot aspirador hay tareas que tendréis que hacer de vez en cuando para maximizar su vida útil y que siga funcionando como el primer día.

Ya hemos visto que dentro de la aplicación hay una sección de Consumibles donde estima el estado y deterioro de piezas como el filtro o los cepillos.

No obstante, periódicamente tendréis que limpiarlos. Aquí no hay mucha historia: abre la tapa para acceder al depósito con el filtro o dale la vuelta para pulsar sobre las pletinas que liberan el rodillo central.

Con la mopa para fregar sucede lo mismo: en cuanto la uséis una vez, veréis que queda sucia. Afortunadamente podéis soltarla y echarla a la lavadora. Eso sí, seréis vosotros los encargados de rellenar el depósito del agua para fregar y de lavar la mopa, algo que por ejemplo la Roborock S7 MaxV Ultra del ecosistema de la marca hace por sí sola.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, la opinión de Xataka

Hoy en día los principales actores de la industria de la aspiración automatizada doméstica ya cuentan con una base autovaciable y Xiaomi no ha querido quedarse atrás con su Auto Empty Station, un extra que a falta de conocer su precio, encaja perfectamente con las alternativas del mercado en cuanto a volumen, efectividad y ruido.

El Xiaomi Mi Vacuum es probablemente uno de los robots aspiradores más recomendados de los últimos años por su calidad precio y este Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra es su mejor sucesor hasta la fecha. Y lo es porque cumple en los dos apartados, la calidad y el precio.

Con un PVP de 549 euros (solo el robot) que per se es convincente frente a la competencia, ya se puede encontrar por debajo de los 500 euros, un precio muy jugoso para su ficha técnica y que previsiblemente irá abaratándose en próximos meses.

Pero specs en bruto al margen, este robot aspirador ofrece una gran autonomía, navega considerablemente bien, aspira el suelo muy decente y tiene el extra de poder fregar. No es el mejor fregado del mundo, pero como ya contábamos dentro de la review, este es un apartado que todavía admite bastante margen de mejora. La aplicación asimismo también merece alguna vuelta más, pero cumple.

En resumen, si buscas un robot aspirador "inteligente" con buena relación calidad precio y recién lanzado al mercado, Xiaomi ya ha mostrado sus cartas: su Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra es caballo ganador.

El aspirador ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas