Roborock S7 MaxV Ultra, análisis: érase un robot con dos ojos, un fregado vibrante y una base colosal (en todos los sentidos)

Hace 20 años una señora llegaba del futuro a traernos lejía. Más de dos décadas después, Roborock presentaba en el CES 2022 el Roborock S7 MaxV Ultra, dejándonos con la misma cara que la señora que hacía la colada mal. Hemos probado a fondo el Roborock S7 MaxV Ultra y esta es nuestra experiencia con este avanzado robot aspirador y su colosal base.

Ficha técnica del Roborock S7 MaxV

Roborock S7 MaxV Ultra DIMENSIONES 35,3 x 35 x 96,5 cm (solo robot) 41 x 41 x 50 cm (base) PESO 4,65 kg NAVEGACIÓN Doble cámara

LiDAR POTENCIA DE SUCCIÓN 5.100 pascales CAPACIDAD DEPÓSITO SÓLIDOS 400 ml CAPACIDAD TANQUE AGUA 200 ml CONECTIVIDAD WiFi APP Sí PROGRAMABLE Sí BATERÍA 5.200 mAh

AUTONOMÍA 180 minutos PRECIO Roborock S7 MaxV Ultra por 1399 euros Roborock S7 MaxV por 799 euros

Diseño: no es una base, es un castillo

Pocas novedades estéticas en este Roborock S7 MaxV respecto a su predecesor el Roborock S6 MaxV, al margen de pequeños detalles o de elementos estéticos, como por ejemplo que esta última versión cuenta con un acabado mate (el anterior era brillante) que le hace lucir elegante y que soporta mejor la manipulación con las manos, en cuanto a que las huellas se notan menos.

Así, en la parte superior encontramos la "boina" donde se encuentra el visor láser, un LED que se ilumina en diferentes colores (especial atención a cuando está rojo o morado) una puerta que se abre hacia arriba para acceder al depósito de sólidos, una luz LED que se ilumina en verde cuando el robot está listo para entrar en acción y tres botones:

"HOME" – una casita – para enviarlo a la base con una pulsación.

"ON/OFF" para iniciar la limpieza o detenerla.

"Limpieza localizada" o Spot Cleaning, para limpiar una zona de la casa sin necesidad de recurrir a la aplicación.

El frontal está protagonizado por una doble lente – cámara RGB – cuya misión es reconocer objetos para evitarlos y un protector ante posibles golpes. Si le damos la vuelta, nos encontraremos elementos bastante comunes, como tres ruedas para desplazar el robot, los sensores anticaída, las pletinas de carga y finalmente, los cepillos.

El Roborock S7 MaxV cuenta con un cepillo lateral con cinco puntas y un rodillo de goma, un material especialmente indicado para atrapar pelo.

La base Ultra es espectacular pero no está hecha para pisos pequeños

Aunque puedes comprar el robot con la base que viene por defecto (compacta, con un adhesivo para fijar al suelo y con una alfombra de plástico translúcida para evitar deteriorar el suelo cuando usamos el accesorio para fregar), nosotros hemos probado el modelo Ultra, que incluye la espectacular base autovaciable 3 en 1. Lo primero de todo: no es una base para pisos pequeños.

En general, las bases autovaciables tienden a ser voluminosas, pero esta se lleva la palma: no cuenta con una columna sino con tres. En la primera se esconde la bolsa encargada de acumular la basura del depósito, la segunda es un depósito de agua para llenar el robot antes de fregar y la tercera es de agua sucia.

¿De agua sucia? ¿Pero es que friega como a la vieja usanza, con un cubo que se va ensuciando? No. La idea es que antes de empezar a fregar el suelo, el robot aspirador limpie la mopa (que por otro lado, tiende a estar sucísima en cuanto la usáis un par de veces). Es cierto que los fabricantes recomiendan lavarla a menudo, pero la realidad es que a veces nos acordamos de ello cuando empieza a oler.

Esto sí que es navegación inteligente (pero no perfecta)

Hoy en día las gamas media y alta de cualquier fabricante de robots aspiradores cuentan con un sistema de "navegación inteligente", que o bien es un visor láser o bien una cámara o, cada vez más, una combinación de ambas. De un modelo con "navegación inteligente" se puede esperar no solo que no se quede atascada o se pierda, sino que no dé vueltas de más.

Tras enmarcar el escenario actual, hablemos de la Roborock S7 MaxV. Cuenta con 'Reactive AI 2.0', la evolución del 'Reactive AI' que vimos en el Roborock S6 MaxV y que tanto juego nos dio. En la práctica, es una combinación de cámara RGB y un visor láser con un cerebro en forma una unidad de procesamiento con el objetivo de orientarse, navegar y reconocer objetos.

Esta segunda generación en teoría reconoce lo que ve en el suelo para recomendar patrones de limpieza. Así, por ejemplo puede elegir una secuencia de limpieza de habitaciones ideal en función de lo que encuentre.

Considerando que lleva una cámara en funcionamiento, la privacidad sale a la palestra: según Roborock las imágenes se procesan dentro de la unidad y esta cuenta con una certificación en ciberseguridad de TUV Rheinland.

Empecemos por lo positivo. La navegación está muy depurada, tanto es así que diría que es el robot que más rápido ha limpiado toda mi casa. Además, es moderadamente bueno esquivando obstáculos y leyendo el terreno, lo que se traduce en que generalmente se mete incluso entre las patas donde cabe. Para esta misión le viene de lujo una luz próxima a las cámaras que mejora la iluminación y así mejora el reconocimiento.

Si echas un vistazo al mapa de la aplicación, verás sus pasadas y los obstáculos detectados. Así, ha acertado detectando el salón, la mesa del comedor, algún cable que otro, la báscula y las zapatillas de casa, aunque todo lo demás lo mete en el ítem obstáculo: las cortinas, otros cables, alguna silla suelta...

Otro extra consecuencia de ese combo para la navegación es que la distribución de habitaciones del mapa es prácticamente perfecta sin necesidad de editar apenas. A esto ayudan "pistas" como identificar la báscula en el baño, la cama en el dormitorio o la mesa del comedor para el salón.

También es interesante, especialmente si vivís en un chalet o similar, es que dentro de la aplicación veréis que en la opción de Gestionar mapas podéis seleccionar que vuestro hogar es de varias plantas, lo que os permitirá guardar varios mapas.

Sin ser perfecta, la navegación es de lo más fiable y eficiente que hemos probado

¿Qué hace cuando detecta un obstáculo? Pararse a un par de centímetros sin tocarlo y variar la trayectoria. Si la generación anterior nos generó dudas atropellando algún que otro calcetín negro enrollado emulando un excremento perruno, aquí ha salido airoso de las pruebas que le hemos puesto.

En mis semanas de uso casi en ninguna ocasión se ha quedado atascado o perdido, pero nunca digas nunca: me la he encontrado parada en medio del pasillo, se ha enganchado con un cable y ha atropellado una cortina que arrastra por el suelo. Aunque va bastante fino, los objetos como el cable extremadamente fino blanco y negro del reloj despertador y la cortina casi translúcida del dormitorio, bastante finita y translúcida. Mi impresión es que en función del tamaño, la luz y los colores del entorno, todavía hay algún que otro accidente.

Otra curiosidad: en la aplicación encontraréis una icono con una cámara que os permite tener acceso a lo que está viendo el robot aspirador en tiempo real. Eso sí, para alertar a las posibles personas que pueden ser grabadas sin darse cuenta, el robot cambia la luz del frontal por un color morado y emite una frase de aviso.

En cualquier caso, si hacéis caso a las recomendaciones de los fabricantes y despejáis el área de limpieza, os curáis en salud. Resumiendo: sin ser perfecta, es de lo más fiable y eficiente que hemos analizado, ideal para limpiar rápido o por habitaciones.

Notable en limpiezas de mantenimiento

Os pongo en antecedentes: con 5.100 Pa de succión máxima y el fregado sónico 'VibraRise' – visto previamente en el Roborock S7 – la propuesta de limpieza de este robot se postula completa, especialmente en un área donde este tipo de aspiradores cojea: el fregado. Así, no se "conforma" con rozar una mopa mojada por el suelo, sino que vibra con alta intensidad para mejorar su efectividad ante manchas secas.

Este robot cuenta con cuatro niveles (+1) de potencia: silencioso, normal, turbo y máximo. Pero ojo, porque existe un modo extra dentro de la pestaña de SOLO ASPIRAR , el "Turbo +", que es el más ambicioso, lo que pasa factura a la batería y al ruido.

Apunta a lo más alto en resultados de limpieza por su navegación y versatilidad

Normalmente con el modo normal ha sido suficiente para la suciedad habitual de la casa: pelos, polvo, arenilla, migas, pero si está especialmente sucio, mejor apostar por el turbo directamente.

¿Y si tengo alfombras? Entonces activa en la aplicación el modo Turbo para que, cuando la detecte, aumente hasta ese nivel de succión.

No obstante, cuenta con tres opciones a elegir, porque igual prefieres que no se suba: ignorar – si no tienes alfombras o si puede fregarlas sin problema, por ejemplo si en realidad es una goma protectora –, evitarlas o elevarse para que se monte en ellas. En ese caso, si está con el módulo de fregado, lo elevará para evitar roces.

Aunque esto puede ser una buena idea si es una alfombra finita, si es moderadamente gruesa, con pelo o es valiosa, mi recomendación es que la evite.

Mi conclusión en aspiración es que los resultados son buenos pero con matices: como por su tamaño no se mete en las esquinas o las rendijas, siempre se va a acumular suciedad en esos puntos. Así que sirve para limpieza de mantenimiento, siempre y cuando la combinéis con un barrido a la vieja usanza o pasar el aspirador de forma manual.

Los niveles de fregado son tres: leve, moderado e intenso, combinando la cantidad de agua con la que frotan el suelo con la vibración. He de decir que la vibración apenas se nota visualmente o acústicamente, pero es efectivo para retirar pequeñas manchas del suelo.

Dentro de lo que friegan los robots aspiradores, este modelo es de los mejores. Pero de nuevo, con limitaciones. Como pasa con el aspirado, hay zonas a las que no llega. Asimismo, tampoco es posible añadir productos de limpieza para mejorar los resultados ni tiene capacidad para absorber gran cantidad de líquido, pero sí que hace el apaño si dejáis el suelo con gotitas después de la ducha.

Este Roborock S7 MaxV Ultra cuenta con dos bazas para aspirar a lo más alto en limpieza dentro de este formato: lo bien que navega y su versatilidad, tanto a nivel de hardware como de software. Porque aunque ya tendremos tiempo de hablar de la app, ya os aviso que está repletita de opciones para personalizar y automatizar vuestra experiencia.

Autonomía: batería optimizada y para rato

El fabricante ofrece una orientación de autonomía de 180 minutos, pero lo habitual es que este dato sea una aproximación y haya sido determinado en las condiciones más favorables.

Puedes limpiar pisos de 100 - 150 metros cuadrados o chalets sin problema

En la práctica, lo normal es que combines modos y que apuestes por otros modos, especialmente teniendo en cuenta que puedes elegir dentro de la aplicación qué potencia de succión (y de fregado) usar para cada habitación, lo que optimiza la batería.

Según nuestra experiencia, con el modo Máximo, en 50 minutos habíamos agotado la mitad de la batería.

Pero para conseguirlo hemos tenido que poner el aspirador a limpiar dos veces la casa, así que sirva como orientación lo siguiente: en poco más de 20 minutos es capaz de limpiar una casa de 55 metros cuadrados con el modo máximo. En la práctica, podréis limpiar hogares de más de 100 - 150 metros cuadrados sin problema.

Cómo es la aplicación

Completísima. Este es uno de los robots aspiradores más avanzados que he probado y eso queda patente en la aplicación. En este sentido, es especialmente interesante para las personas más tecnológicas por dos motivos: las opciones que ofrece y que la experiencia no es la más intuitiva del mundo.

La interfaz, menús y colores son como las de otros modelos de la firma, con una pantalla principal que muestra el mapa y configuración principales como los niveles de aspiración y fregado o las zonas a limpiar. Y os podéis quedar ahí si solo queréis limpiezas totales o parciales.

Para una persona techie, las opciones de personalización de la app serán una gozada

Pero si le dais a los tres puntitos que hay en la esquina superior derecha, la personalización de la experiencia de limpieza y uso aumenta considerablemente: el comportamiento en alfombras que hemos mencionado previamente, un modo mascota especialmente cuidadoso para evitar toparse con "accidentes" existe un modo de menor colisión, bloqueo infantil, puedes apagar la luz indicadora del estado del robot, ahorrar agua en el fregado, programación y personalización de tus rutinas de limpieza... merece la pena echarle un vistazo a fondo.

Pero si no lo haces, puedes estar tranquilo porque la configuración está optimizada para sacar a relucir sus mejores bazas. Así, por defecto ya tiene activadas opciones como el reconocimiento o el modo de menor colisión o la luz de relleno automática.

Para una persona techie este robot es una gozada, pero si vais justitos en el mundo de la tecnología, se echa en falta un modo fácil que restrinja las opciones a lo básico. Aunque también os digo: si vuestro uso se va a limitar a aspiración y fregado total o parcial, hay otras opciones más modestas que os pueden satisfacer.

Mantenimiento: mínimo

Hay tareas de mantenimiento que como con cualquier otro robot aspirador tendréis que hacer vosotros de vez en cuando, como son las limpiezas (y en su momento sustitución) del rodillo principal o del filtro. Aquí no hay mucho misterio, basta con abrir la tapa o ponerlo boca abajo, tirar de las pestañas y soltar las respectivas piezas. No nos detendremos en ello.

Porque del Roborock S7 MaxV Ultra lo más llamativo es lo que hace su colosal base. Hasta ahora hemos visto modelos que se limitaban a vaciar el depósito de sólidos del aspirador, lo que resulta muy útil tanto para personas alérgicas como para quienes quieran dedicar el menor tiempo posible al mantenimiento. Así, minimiza la exposición al polvo y otras partículas por un lado y por otro, tendrás que cambiar de bolsa cada 2 - 3 meses.

Pero esta añade dos más: el depósito de agua limpia y el de agua sucia. Su funcionamiento es llamativo. Activa la opción de aspiración y fregado en la app, entonces sucederá lo siguiente:

Cuando sale de la base, gira 180 grados y vuelve a ella. Así limpia y humedece la mopa antes de salir a fregar .

Cuando vuelve, entra "de culo" . Entonces escucharéis un par de minutos de borboteo y frote bastante leve y tolerable. En estos momentos la base está limpiando la mopa con agua, que retorna sucia a la base para pasar a llenar el consecuente depósito.

Finalmente oiréis un estruendo durante unos segundos originado por la succión de la suciedad del depósito.

En las semanas de prueba del Roborock S7 MaxV Ultra mi mantenimiento se ha reducido a llenar el depósito de agua limpia y listo. En cualquier caso, si surge cualquier problema, tanto el robot mediante un mensaje de voz como la aplicación os alertarán. En resumen, el mantenimiento es mínimo.

Roborock S7 MaxV Ultra, la opinión de Xataka

El de los robots aspiradores es un sector maduro. Y eso tiene sus ventajas, como que ya se ha democratizado la navegación "inteligente" y la conectividad, dos características que te permiten hacer algo tan práctico y cómodo como mandar desde tu móvil que tu aspirador vaya a limpiar la cocina después de cocinar o al baño tras darte una ducha y acicalarte. La comodidad y las limpiezas rápidas son los principales valedores de este electrodoméstico.

No obstante, eso no significa que no le quede mucho por mejorar: sus limpiezas "rápidas" siguen dejando recovecos sucios, siguen atropellando nuestros obstáculos más preciados y el fregado es un mero trámite. En este escenario Roborock ha dado un golpe encima de la mesa, que sin ser perfecto, aupa su producto hasta la cima.

Así, este robot es de los mejores en la actualidad en aspiración, navegación y fregado. Sus posibilidades de personalización son tantas que pueden llegar a abrumar y otras características, como por ejemplo la visualización en remoto, te hacen preguntarte: ¿de verdad era necesario?¿para qué? Porque pueden. Roborock saca pecho en innovación.

La guinda del pastel es una colosal base que, si bien no pasa desapercibida por sus enormes dimensiones, te hace la vida muy fácil. Sí, no es un gran esfuerzo rellenar la base, preocuparte de lavar la mopa o vaciar el depósito, pero todo suma y el resultado es que usar en el día a día el Roborock S7 MaxV Ultra resulta extremadamente cómodo. Y si no prestas mucha atención al mantenimiento porque eres una persona ocupada o tienes alergias, son cositas que agradeces.

Ahora bien, no es ni mucho menos un robot aspirador barato. iRobot es la marca por excelencia del sector y su Roomba j7+ ya frisa la barrera de los mil euros, pero este modelo al completo (con la base) los supera holgadamente.

Desde luego, si pensabas que las marcas chinas son una alternativa barata de las populares Roomba, llevas razón en parte (porque haberlas, haylas), pero son mucho más: este Roborock S7 MaxV Ultra señala el camino de lo que serán los robots aspiradores del futuro y enseña la matrícula al resto.

