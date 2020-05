Roborock S6 MaxV, análisis: el robot aspirador que todo lo ve mira de tú a tú a la gama alta

Lleva procesador de Qualcomm, pertenece al ecosistema de Xiaomi – concretamente a una empresa participada de Xiaomi –, pero no es un móvil. El Roborock S6 MaxV es el heredero del ambicioso Roborock S6, con más potencia, más batería y una función estrella con la que espera hacerse un hueco en el Olimpo de los robots aspiradores: el reconocimiento y sorteo de obstáculos como zapatos, cables o caca de mascotas. Aceptamos el reto y lo metemos bajo el mismo techo que mi perra.

Ficha técnica del Roborock S6 MaxV

ROBOROCK S6 MAXV DIMENSIONES 35,3 x 35 x 9,65 cm PESO 3,7 kilos NAVEGACIÓN Doble cámara

LiDAR POTENCIA DE SUCCIÓN 2.500 pascales CAPACIDAD DEPÓSITO SÓLIDOS 460 ml CAPACIDAD TANQUE AGUA 297 ml CONECTIVIDAD WiFi APP Sí PROGRAMABLE Sí BATERÍA 5.200 mAh

66W AUTONOMÍA Hasta 180 minutos ¿QUÉ HAY EN LA CAJA? Base de carga con alfombra, aspirador, recambio de filtro, accesorio fregador, mopa, manuales y accesorio de limpieza PRECIO 649 euros

Diseño: la principal novedad son esos ojos "que te miran"

La estética del Roborock S6 MaxV difiere muy poco de los robots del ecosistema Xiaomi: tiene forma cilíndrica y en su parte superior encontramos tres botones (apagar/encender, volver a la estación y limpieza localizada), el módulo donde se integra el LiDAR y una tapa para acceder al depósito del polvo. En el frontal, el clásico "parachoques" protector para evitar daños si se da de bruces contra un obstáculo.

Seguir "descubriendo" cómo es por fuera este robot aspirador lleva implícito desentrañar su ambiciosa propuesta sensórica donde el sensor de medición de distancia láser o LiDAR es uno de los protagonistas, pero no el único.

En el frontal encontramos tres sensores muy útiles, cada uno en lo suyo: el primero es un localizador de la estación de carga; bajo este hay un par de cámaras 'Reactive AI', que serán las teóricas responsables de analizar los obstáculos con los que se encuentre. Como curiosidad, la posición de estas cámaras le confieren al robot una apariencia "humanizadora" que recuerda a Wall-E o Eve.

Justo debajo hay un sensor infrarrojo de llenado para detectar cuándo es momento de vaciar el depósito. Y es que aunque sea recomendable hacerlo tras cada limpieza, el fabricante "sabe" que muchos no lo hacemos...y no hay problema, porque el propio aspirador nos dará el chivatazo desde la aplicación gracias a este funcional sistema. Todavía quedan más sensores: en el lateral encontramos el pared y al darle la vuelta, seis de desnivel para evitar accidentes como que se caiga por las escaleras.

Con el Roborck S6 MaxV "patas arriba" nos topamos con las pletinas de carga, la rueda omnidireccional y dos ruedas principales que se encargarán del desplazamiento, un cepillo lateral con cinco tiras de plástico que atraerán la suciedad hacia la zona de succión, el rodillo principal con su correspondiente seguro para la extracción y el acceso al depósito de agua.

En cuanto a la base de carga, dispone de un adhesivo en la parte en contacto con el suelo para evitar desplazamientos en los inevitables envites que suceden cuando el robot aspirador vuelve a ella. Además viene con una alfombra de plástico transparente para no deteriorar el suelo con la humedad procedente del accesorio para fregar.

Configuración y puesta a punto

Gracias a los tres botones que tiene en la parte superior, podremos encenderlo y apagarlo, mandarlo a la base o limpiar el suelo localizadamente, pero teniendo en cuenta las posibilidades de este Roborock S6 MaxV os recomendamos encarecidamente que hagáis uso de la aplicación para exprimirlas al máximo.

En el manual encontraréis toda la información para descargarla, pero las 198 páginas en su haber quizás os resulten disuasorias (tranquilos, está en varios idiomas), así que aquí tenéis este resumen práctico. En todo caso, es bastante rápido y fácil.

1) Retira el embalaje y protectores hasta tener el Roborock S6 MaxV listo. Monta la base teniendo en cuenta que ha de tener medio metro libre a cada lado y al menos metro y medio enfrente. Esto es muy importante para evitar problemas en la salida.

2) Escanea del manual la app Roborock (si tienes más productos conectados del ecosistema Xiaomi, también vale la app global Xiaomi Home), o búscala en la App Store o Play Store y descárgala en tu móvil. Si es la primera vez, crea una cuenta detallando el país en el que estás, email, teléfono y una contraseña. Al concluir, podrás acceder a la aplicación desde tu perfil.

4) Abre la tapa del robot y comprueba que haya una luz azul brillante y parpadeante, la forma de decirte que está listo para el emparejamiento. ¿Y si no lo está? Pulsa simultáneamente durante unos segundos los botones de la casita y el cuadrado y verás como la luz azul comienza "a bailar".

5) Toca volver al móvil y aceptar los permisos pertinentes tras leerlos. Al pasar de pantalla veremos un "+" que tendremos que pulsar para añadir dispositivos. A continuación la app nos listará varios modelos de Roborock, seleccionamos el nuestro.

6) Buscamos nuestro Wi-Fi (solo es compatible con la banda de 2,4GHz) e introducimos la contraseña.

7) En "Ajustes" del teléfono tendremos que cambiar de nuestra red Wi-Fi doméstica a una llamada "roborock-vacuum". Volvemos a la aplicación.

8) Nos mostrará una animación en la que vemos cómo se está conectando el robot aspirador con nuestro teléfono a través del Wi-Fi. En cuestión de segundos, el proceso habrá finalizado.

Cómo es la limpieza

Aunque la recomendación general a la hora de pasar un robot aspirador es dejar la casa recogida para que pueda recorrer –y por ende, limpiar – la mayor superficie disponible, yo lo lanzo a la aventura tal cual. Después de todo, el principal reclamo de este Roborock S6 MaxV es su capacidad de ver e identificar objetos, en consecuencia no debería tener ningún problema esquivándolos. Pero de esto hablaremos más adelante.

La configuración por defecto es el modo equilibrado y sin accesorio para fregar. Del Roborock S6 que yo misma analicé recuerdo que era de los más rápidos que he probado y este MaxV va a la zaga: en poco más de media hora ha recorrido toda mi casa y vuelto a la base tras completar la limpieza. ¿Y qué tal ha ido? Os pongo en antecedentes: mi piso tiene unos 65-70 metros cuadrados y vivimos mi perra y yo, por lo que suele haber bastantes pelos, alguna hierba y tierra procedentes de los paseos.

A simple vista, no quedan pequeños papeles, pelos o briznas de césped. Pero como decía aquel anuncio "el algodón no engaña", así que paso una mopa desechable para comprobar un poco más a fondo: sale bastante limpia, aunque con algún pelo y suciedad mayoritariamente procedente de esquinas. Y es que la limpieza a mano sigue permitiéndonos llegar a más sitios. Sin embargo, en general el resultado en modo equilibrado es satisfactorio para una limpieza cotidiana.

Una cosa que me llama la atención es lo "cómodo" del ruido. Según sus especificaciones, es de unos 64-67 dB, pero resulta mucho más amortiguado y tolerable que otros robots aspiradores.

Teniendo en cuenta el aspecto del ruido, que todavía queda algo de suciedad y que alcanza los 2.500 pascales de potencia, en otra ocasión lo llevamos al máximo. Aquí el ruido es notable y la limpieza, al menos cualitativamente, es sensiblemente mejor. No obstante, si no tienes mascotas y/o tu casa no está demasiado sucia, puedes quedarte en otros modos menos exigentes.

El Roborock S6 MaxV dispone de cuatro modos, silencioso, equilibrado, turbo y máximo. Según el fabricante la autonomía es de hasta 180 minutos, pero esos datos corresponden al modo silencioso, el óptimo si lo que queremos es estirar la batería. Con el modo máximo es capaz de alcanzar los 75 minutos, que no está nada mal teniendo en cuenta lo eficiente de su navegación, lo que permite usarlo en casas mucho más grandes que la mía. Por cierto, si se queda sin batería en medio de la limpieza, retorna a la base para cargarse y después vuelve al punto justo donde se había quedado.

Cómo es la aspiración de alfombras

Dentro de la aplicación hay una opción llamada "Modo alfombra". Con ella activada teóricamente el robot aspirador aumentaría la potencia de succión al detectarla. Esto deja dos incógnitas: que sea capaz de detectarla y que aumente la succión.

Para la prueba hemos usado una alfombra gorda y tupida bastante problemática para los robots aspiradores porque atesora mucha suciedad y por su grosor, a veces les cuesta subir a ella.

Tras probar la limpieza de una habitación de forma consecutiva con y sin la alfombra observamos que al "encaramarse", el robot pasa más despacio y hace más ruido, por lo que probablemente haya aumentado la potencia. Eso sí, si estamos en el modo máximo no se aprecia esa subida.

La limpieza de alfombra son moderadamente buena, pero sigue quedando mejor cuando la repasamos con un aspirador de trineo. En este sentido, para una limpieza en profundidad mejor decantarse por la limpieza manual, pero si queremos mantenerla decente contamos con la ventaja de poder limpiarla con frecuencia con el robot aspirador.

Cómo es el fregado

Situado en la parte trasera del robot encontramos el depósito de agua, que tendremos que rellenar si queremos que el robot friegue. Tras tirar de la pestaña para extraerlo y abrir la tapa de goma, procedemos con cuidado bajo el grifo. Después lo volveremos a encajar y fijaremos el accesorio con la mopa. Así, el Roborock S6 MaxV podrá aspirar y fregar a la vez. Para ello acudiremos a la aplicación y elegir la cantidad de agua entre alto, medio y bajo. Como en el caso de la aspiración, también podemos configurar el flujo de agua por habitaciones. Así podremos configurarlo en modo alto para cocina y baño (con baldosas) y con la menor cantidad para el resto de la casa, que tiene parquet.

El depósito de agua es pequeño, pero la optimización de vertido de agua es tan elevada que incluso usando el modo alto, es suficiente para fregar toda mi casa. La ventaja de esta dosificación es que podremos pisar inmediatamente después de que el robot pase, algo que con el fregado manual no sucede por mucho que escurras la fregona.

Permitidme una pequeña premisa: entendemos como fregar a pasar una fregona mojada con agua y productos de limpieza por el suelo, dando varias pasadas y frotando al localizar manchas. Bien, lo que hace el Roborock S6 MaxV (y la inmensa mayoría de la competencia) es recorrer el espacio con una mopa humedecida que roza el suelo, sin incidir en manchas con más fuerza o más pasadas ni usar el poder limpiador de productos químicos. Sí, para el mantenimiento diario de un suelo limpio es suficiente, pero si el suelo tiene manchas secas o está pegajoso, va a seguir estándolo después.

Tras concluir el fregado, el robot aspirador nos recomendará retirar la mopa para lavarla (puedes hacerlo en lavadora) y vaciar el depósito, pero si no lo hacemos contamos con una alfombra antihumedad en la base para evitar deteriorar el suelo. Aún así, mejor hacerle caso para evitar malos olores u obstrucciones.

Una recomendación práctica para alargar la vida de la mopa: si vais a fregar, es mejor que primero realicéis una limpieza y luego pongáis el accesorio fregador para que el Roborock S6 MaxV pase aspirando y fregando a la vez, ya que la mopa acaba manchándose bastante. Aquí os dejamos la foto de la mopa – que podría ser de otro color más sufrido – tras una semana de limpieza. Lo bueno es que podremos soltar los velcros y lavarla, pero solo viene una en la caja.

Limpieza por zonas y personalización

Gracias al mapa trazado en la primera limpieza, podremos realizar limpiezas por áreas, habitaciones o delimitar áreas de acceso restringido. En este mapa vemos la distribución de nuestro hogar con diferentes colores asignados para diferentes habitaciones. Se trata de un mapa preciso, que muestra elementos como las patas de las sillas y mesas e incluso la terraza. Por cierto, si tu casa es multiplanta, podrás almacenar hasta cuatro mapas diferentes.

Pese a su precisión, en mi caso tuve que editar el mapa para que las habitaciones se correspondieran con las estancias reales de la casa. El proceso es sencillo y merece la pena hacerlo, porque nos permite posteriormente usar la limpieza por habitaciones, una de las mejores bazas desde el punto de vista funcional.

Y es que quizás limpiemos toda la casa a primera hora de la mañana, pero si luego estamos cocinando o nos peinamos, quizás nos interese que el robot aspirador vuelva a pasar por cocina y baño para recoger la suciedad. Como es tan rápido, lo hace en apenas cinco minutos por estancia. Además podemos indicarle el número de pasadas y la secuencia de limpieza, es decir, el orden que ha de llevar.

Si solamente queremos limpiar una zona concreta, también podemos seleccionar áreas rectangulares, algo que en una casa pequeña como la mía no merece la pena, pero que en espacios abiertos tipo loft o grandes oficinas sí que resulta útil.

Interfaz de la limpieza por habitaciones y por zonas

Navegación eficiente e inteligente... pero no omnisciente

En mi análisis del Roborock S6 quedé moderadamente satisfecha con la navegación: el conjunto de visor láser y otros sensores lograba cubrir la casa en poco más de media hora. Además, esta navegación inteligente no solo le permitía optimizar el recorrido para terminar antes, sino que también servía para trazar el mapa inicial y orientarse a través de él con precisión. Eso sí, no era perfecta: en general no pasaba por espacios estrechos como pueden ser el espacio entre las patas de las sillas y mesa del comedor y también arrastraba el comedero de Lola.

Os pongo en antecedentes porque la novedad más llamativa del Roborock S6 MaxV es su combinación de doble cámara frontal, sensor LiDAR y procesador Qualcomm. Según explica la marca, este último es el encargado de ejecutar una inteligencia artificial denominada ReactiveAI capaz de identificar (y en consecuencia evitar) los objetos del suelo:

"Cualquier objeto, desde 5 cm de ancho y 3 cm de altura, puede verse y evitarse. Funcionará de manera segura alrededor de juguetes tirados en suelo, cuencos para mascotas, tazas de café matutino fuera de lugar. Perfecto para hogares ajetreados."

Entre ellos, algunos tan comunes como zapatos, básculas o residuos de mascotas. Esto último es el mayor miedo de las personas que tenemos perros en casa: que suceda un accidente justo cuando el robot aspirador está en marcha y acabemos limpiando (o quemando) el robot aspirador.

Pues bien, con esta nueva entrega, la sensación no ha cambiado: el nuevo modelo sigue siendo rápido a la hora de cubrir la casa en unos 35 minutos y de nuevo traza trayectorias optimizadas barriendo todo el área. Otro punto a su favor es que se orienta rápido y bien, algo que no hacen todos los robot aspiradores con navegación "inteligente". De hecho, en ningún momento se ha perdido.

Pero también hay cosas mejorables que siguen vigentes: Roborock sigue recomendando despejar la casa de obstáculos y cables para una mejor limpieza y, si atendemos a las capturas de la aplicación donde puede verse por dónde ha pasado, descubriremos que esta nueva generación también esquiva lugares estrechos por los que cabe, como la mesa y sillas del salón. Esto tiene fácil solución: hacer caso al fabricante y despejar el área, pero teniendo en cuenta que su propuesta para navegación es más ambiciosa, sería de agradecer que entrase por más lugares.

Como pasaba con su antecesor el Roborock S6 MaxV sigue empujando el comedero de Lola (y también el bebedero), a pesar de ser más grandes que los límites de detección determinados por el fabricante. Eso sí, tras la limpieza aparece un icono que nos indica que allí hay algo.

Respuestas similares hemos obtenido con zapatillas, básculas, cables y unos calcetines negros enrollados que emulaban caca de perro: tarde o temprano los toca, y con elementos como peso del baño hasta se sube en él. La verdad es que en algunos casos no es un problema que lo haga, pero sí que se ha llevado el cable de unos auriculares y, en caso de tener el bebedero lleno, habría tirado el agua. Y si en lugar de ser unos calcetines fuera caca, se habría manchado. En resumen: es capaz de reconocer los obstáculos, pero necesita mejorar a la hora de esquivarlos.

Cómo es la aplicación

El Roborock S6 MaxV es uno de los robots inteligentes más avanzados del mercado, pero para sacarle partido hace falta hacer uso de la aplicación, que además también destaca por lo completo de sus opciones.

La interfaz principal nos muestra el mapa de nuestro hogar, con la posibilidad de configurar programas de limpieza de todo, por zonas o por habitaciones. Además, podremos ver el área cubierta, el porcentaje de batería y el tiempo transcurrido. Esto es lo básico pero a partir de aquí, las posibilidades son muchas. Estas son algunas de las más interesantes:

Programas de limpieza total o parcial eligiendo número de pasadas, potencia, cantidad de agua (si hay accesorio fregador).

Visualizar y editar los mapas .

Programar el robot a horas y días concretos, eligiendo el tipo de limpieza.

Elegir potencia de succión entre silencioso, equilibrado, turbo y máximo.

Elegir cantidad de agua de fregado entre bajo, medio y alto.

Activar o desactivar el modo alfombra

Configurar el modo "no molestar" en una franja horaria.

Activar o desactivar el modo inteligente de la cámara , notificando si tenemos mascotas.

Control remoto del robot aspirador, como si fuera un coche teledirigido.

Visualizar el historial de limpieza , donde se incluyen fechas, mapas, modos, tiempo requerido y área.

Activar los mensajes de voz , el idioma y volumen

Visualizar el estado de los principales elementos para proceder al mantenimiento.

Contactar con el servicio de atención al cliente

Buscar el robot y enviarlo a la base

Acceder al manual de usuario

Versión del firmware y actualizaciones disponibles.

Acceder a My Home, la app global del ecosistema Xiaomi, que por ejemplo nos permite conectarlo a Google Home

Nuestra experiencia con la aplicación ha sido buena: va fluida, se entiende rápido con el robot y su interfaz es moderadamente clara. Es cierto que tantas opciones pueden "apabullar" a los usuarios menos tecnológicos, pero las que más vamos a usar, como es la limpieza parcial o la configuración de potencia y cantidad de agua, están en la pantalla principal, por lo que no hace falta complicarse demasiado para lo básico.

Mantenimiento

Para extraer el rodillo central, pulsaremos de las dos pestañas que fijan el soporte y tiraremos

Para saber cómo realizar el mantenimiento del Roborock S6 MaxV podemos acudir al manual, disponible tanto en papel como en la app, así como al apartado correspondiente de la aplicación donde se muestra el deterioro de los elementos principales en base al uso.

El depósito de polvo se encuentra bajo la tapa de la parte superior. Tras levantarla, tiraremos de él hacia arriba y pulsaremos la pestaña que lo abre. Con el depósito fuera, podremos desmontar el filtro para retirar el polvo presente y ponerlo bajo el grifo para lavarlo con agua. Una vez esté seco, podremos devolverlo a su lugar.

Para otras operaciones de mantenimiento, acudiremos al manual, donde se especifica claramente cómo limpiar y extraer partes como cepillo principal y el lateral, el depósito de agua y polvo, el filtro, el paño y las ruedas, además de su frecuencia de limpieza:

Pieza Frecuencia de limpieza Cepillo principal Semanalmente Depósito de polvo y filtro Semanalmente Filtro Cada 2 semanas. Es lavable. Estación de carga Mensualmente Cepillo lateral Mensualmente Paño de fregar Después de cada uso Rueda omnidireccional Mensualmente

Roborock S6 MaxV, la opinión de Xataka

A día de hoy vivir sin un robot aspirador se me haría muy difícil por lo cómodo que me resultan en la rutina de limpieza diaria, pero no todos son iguales. Los hay que salvan la papeleta de recorrer la casa limpiando más o menos todo, pero si queremos exigir, el panorama cambia: ni todos lo hacen con la misma eficiencia, ni tienen la misma potencia de succión ni son igual de rápidos. Parece una tontería, pero si pasas tiempo en casa, agradeces que acabe cuanto antes.

Precisamente para esos usuarios más exigentes se enfoca este Roborock S6 MaxV. A nivel de potencia, es capaz de aspirar moderadamente bien suciedad como pelos, polvo, hierba o tierra tanto de suelos como de alfombras.

Pero no solo es cuestión de succión, también es necesario que llegue a todos los rincones. En este sentido, es muy recomendable que despejéis el espacio si queréis que lo limpie todo. Con un terreno despejado, este robot aspirador es letal con la suciedad.

Es cierto que así como la aspiración está muy conseguida en este formato de aspiradores, al fregado todavía le falta para llegar a compararse con la fregona de toda la vida, pero si lo pasáis con frecuencia y no descuidáis las manchas para que no se sequen, el accesorio fregador del Roborock S6 MaxV os sacará del apuro.

El reclamo más llamativo del buque insignia de la firma china es su capacidad para identificar obstáculos gracias a su combinación de sensórica, chip y "ojos". Como ya hemos comprobado, lo hace... el problema es que aunque los reconoce, tarde o temprano acaba tocándolos. En la teoría bien, pero necesita mejorar en la práctica para que resulte funcional. Aún con todo, es de los mejores del mercado en cuanto a navegación y orientación, lo que permite que su notable autonomía cunda mucho más.

La aplicación no se queda atrás, con una amplia horquilla de opciones de limpieza para ajustarse a nuestras necesidades. ¿Que no queremos complicarnos? Entonces basta con quedarse con la pantalla principal.

Globalmente la experiencia con el Roborock S6 MaxV es muy positiva, algo que se refrenda con su precio de 649 euros. ¿Barato o caro? Pues depende: resulta asequible en comparación con otros modelos de gama alta que superan holgadamente los mil euros ofreciendo características similares, pero la realidad es que vas a encontrar robots aspiradores con navegación inteligente y app por la mitad, especialmente si recurres a modelos con un tiempo en el mercado, sirva como ejemplo los propios del ecosistema Xiaomi o algunos Cecotec.

