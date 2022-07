Xiaomi 12 Lite, análisis: el envoltorio perfecto para un gama media repleto de aspiraciones

Es el último en llegar al catálogo de Xiaomi y parte con la aspiración de dominar una categoría que ve cada vez más diluidas sus fronteras: el Xiaomi 12 Lite hereda el diseño y personalidad de los Xiaomi 12 y los conjunta con la economía de los Redmi Note. Tiene un billete de clase turista y ha conseguido colarse en primera, veamos qué tal le resulta el viaje.

Xiaomi se ha decidido a poblar sus familias de móviles diversificándolas casi hasta el extremo, los Redmi Note 11 son una buena muestra. Y los de su propia marca no se quedan atrás, que ya hay unos cuantos Xiaomi 12 en el catálogo. Precisamente, hemos pasado un tiempo a solas con el que aspira a conquistar las listas de superventas: el Xiaomi 12 Lite. No tiene demasiado que desmerecer con respecto a sus hermanos mayores.

Ficha técnica del Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite Pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco: 120 Hz Procesador Snapdragon 778G

GPU Adreno 642L RAM 8 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.2 Cámaras traseras Principal: 108 megapíxeles

Angular: 8 megapíxeles

Macro: 2 megapíxeles Cámara frontal 32 megapíxeles Batería 4.300 mAh

Carga rápida de 67 W Sistema Android 12

MIUI 13 Conectividad Dual SIM

5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC

USB-C

Puerto de infrarrojos Dimensiones y peso 159,30 x 73,30 x 7,29 mm

173 g Otros Altavoces estéreo Dolby Atmos

Lector de huellas en pantalla Precio 8GB/128GB: 449 euros

8GB/256GB: 459 euros

Experiencia de gama alta en un cuerpo con ciertos sacrificios

El Xiaomi 12 Lite es un teléfono que se encuentra a caballo entre los Xiaomi más potentes y los Redmi, también de categoría. Mantiene el diseño de los hermanos mayores, los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro; al tiempo que contiene los acabados para así reducir el coste que supone para la marca y para el usuario. Eso sí, en ningún momento se aprecia de mala calidad: el policarbonato del cuerpo es agradable al tacto y las dimensiones del teléfono son hasta contenidas. Al menos en comparación con lo que es habitual en Android.

Los cantos rectos del Xiaomi 12 Lite no esconden su similitud con los iPhone más recientes. Botones físicos en el costado derecho que se pulsan con comodidad, doble altavoz en los bordes superior e inferior, no prescinde del siempre bienvenido emisor de infrarrojos y coloca el USB C y la bandeja de doble nano SIM en la parte baja. Carece de conector de auriculares, tampoco posee espacio para tarjeta SD (la bandeja es doble nano SIM). Y por detrás ofrece el característico módulo rectangular para la triple cámara que sobresale unos tres milímetros del cuerpo. El degradado para la cara trasera de cristal es agradable, no retiene las huellas y favorece el agarre; a cambio de aportar la sensación de ser más Redmi Note 11 que Xiaomi 12.

Agradable en mano, no se hace demasiado grande, manejable y con la habitual molestia que provocan los cantos rectos: se clavan en la mano

La pantalla AMOLED que incorpora Xiaomi a su 12 Lite mantiene gran parte del atractivo que ofrece en la gama superior: la nitidez y la representación de color son de alto nivel (puede personalizarse la saturación y temperatura en los ajustes), ofrece tasa de refresco de hasta 120 Hz (en automático varía entre 60 y 120 Hz con caídas ocasionales hasta los 30 Hz, según el panel detecta movimiento en pantalla o toques), el brillo máximo en suficiente en la mayoría de situaciones (bajo la luz del sol se resiente sin que impida el uso por completo) y, en líneas generales, nos parece una pantalla que se adecúa a la categoría del Xiaomi 12 Lite. Incluso un poco por encima.

El audio es de buena calidad en su conjunto, aunque con ciertos aspectos que bajan la media global. Los dos altavoces estéreo (uno en cada borde del teléfono) emiten un sonido de alto volumen, aunque estridente por encima del 60 % (al máximo hace daño a los oídos, casi de forma literal). El Xiaomi 12 Lite carece de conector de auriculares (por la gama sería lógico que lo tuviera), el audio a través del USB C necesita algo de graves y presencia (admite adaptador a 3,5 mm sin DAC externo), incluye un enorme elenco de códecs Bluetooth (y mucha más calidad de audio que reproduciendo música por cable) y puede personalizarse la experiencia sonora gracias a los ajustes avanzados de audio. Incluye Dolby Atmos, ecualizador de diez bandas y ocho modos de músicas predefinidos.

Lo habitual en una pantalla AMOLED es que el fabricante integre un sensor de huellas óptico bajo la pantalla. Es el caso del Xiaomi 12: situado relativamente cerca del marco inferior, dicho sensor permite un acceso fácil al desbloqueo usando sólo una mano. El desbloqueo no siempre es preciso, a menudo hemos necesitado más de dos intentos para que el escáner lograse contrastar la huella. El nuevo registro no entrañó dificultades.

Potencia de sobra y una carga rápida sensacional

El Snapdragon 778G ha demostrado ser un gran SoC, no en vano pertenece a la gama alta de Qualcomm (toda la serie 7 lo es). En este sentido, el Xiaomi 12 Lite se mostró veloz en todo momento, arrancó sin pestañear los juegos con alta demanda gráfica y no lo sentimos lastrado ni en la multitarea ni en el segundo plano. Es un móvil rápido que no ofrece complicación alguna en el día a día, incluso con el excesivo peso que tiene la capa MIUI 13 al completo.

Quizá no sea lo máximo en potencia, aunque tampoco lo necesita: no nos hemos encontrado con ninguna app que funcionase lento, sí con ciertos saltos en las animaciones de "scroll" (incluso con 120 Hz en la tasa de refresco). El rendimiento gráfico es adecuado falta de desempeño en los entornos 3D 3D. Y no no hemos encontrado exceso de temperatura: ni durante largas sesiones de juego ni mientras el Xiaomi 12 Lite se encuentra cargando.

A continuación tienes los datos de benchmark contrastados con otros móviles de su categoría.



Xiaomi 12 Lite Poco X4 GT Poco F4 poco x4 Pro 5G REALME 9 PRO+ Procesador Snapdragon 778G Mediatek Dimensity 8100 SNAPDRAGON 870 SNAPDRAGON 695 5G MediaTek Dimensity 920 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 8 GB Geekbench 757 2.855 924 3.659 974

3.195 685

1.969 816

2.136 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 2.470 5.839 4.312 4.122 5.002 PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 11.379 12.814 11.218 10.458 10.709

MIUI 13, Android 12 y actualización de seguridad de mayo a fecha de escribir este análisis: parte suficientemente al día. La capa de Xiaomi es notablemente pesada y viene recargada de bloatware: multitud de juegos y apps de terceros que se pueden desinstalar sin mayores complicaciones (igual que gran parte del propio software de Xiaomi). Limpiar el teléfono de lo más superfluo colabora a que vaya una pizca más fluido; sin que se pierda la ingente cantidad de extras que Xiaomi ofrece a sus usuarios. Personalización extrema, gestión centralizada de permisos, extensión de memoria RAM hasta en 3 GB, aplicaciones duales y un larguísimo etcétera. El coste de tanto extra es la recarga exagerada del sistema: se lleva más de 15 GB del espacio total del teléfono.

El Xiaomi 12 Lite logra una buena autonomía en todos los escenarios, incluso cuando toca abusar de su hardware. Largas jornadas fuera de casa con una carga y sin miedo a que se agote la batería, más de seis horas de pantalla con un uso medio y dificultad para agotar por completo el teléfono. No es que sea el móvil que más dure, pero sí que no da problemas: utilizándolo de forma esporádica los tres días son posibles. Incluso el consumo en segundo plano es contenido.

Si la autonomía otorga buena nota a nuestro protagonista de review, la velocidad de la carga rápida regala ese extra de calidad que le permite acercarse a la gama alta con su propuesta de categoría algo inferior: el Xiaomi 12 Lite revive por completo en poco más de media hora. Incluye el cargador de 67 W en la caja y el cable USB C; aparte de una funda transparente, que siempre es bienvenida.

Con el cargador de 67 W incluido el Xiaomi 12 Lite revive del 0 al 100 % en los siguientes tiempos:

5 minutos de carga : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 10 minutos de carga : 42 % de batería.

: 42 % de batería. 15 minutos de carga : 57 % de batería.

: 57 % de batería. 20 minutos de carga : 72 % de batería.

: 72 % de batería. 25 minutos de carga : 84 % de batería.

: 84 % de batería. 30 minutos de carga : 93 % de batería.

: 93 % de batería. Total: 37 minutos.

Desempeño notable en cámara con algunos altibajos

El enorme objetivo trasero denota que el Xiaomi 12 Lite apuesta gran parte de su potencial a la fotografía, un detalle que el teléfono hereda dicho empeño de sus hermanos mayores, los Xiaomi 12. De hecho, el conjunto de objetivos se muestra en un módulo rectangular casi idéntico; aunque nuestro protagonista hace gala más de números que de calidad.

El sensor primario del teléfono sube hasta los 108 megapíxeles para el tamaño de las fotos con una apertura f/1.9 e imágenes procesadas por defecto a 12 megapíxeles (permite disparar con los 108 megapíxeles). Carece de estabilización OIS, sí tiene EIS (hasta 1080p y 30 fps en vídeo, no permite la grabación estabilizada en 4K). Ofrece HDR automático (funciona bastante bien) y un enfoque que actúa con suma rapidez.

Descendiendo de categoría nos encontramos la cámara gran angular de 8 megapíxeles. Ésta es prescindible a no ser que se necesite abarcar mayor rango de la escena: sus resultados dejan que desear incluso a plena luz del día. Y qué decir de la cámara macro de 2 megapíxeles, es el típico relleno que habitualmente se cuela en los móviles baratos. No es una cámara que vaya a usarse habitualmente por su utilidad. Y sus resultados son muy mejorables.

Disparar en automático con el Xiaomi 12 Lite no supone mayor problema: la cámara está lista para la foto en un segundo, el enfoque es muy rápido, permite zoom digital hasta 10x (con peores resultados conforme más se acerque el plano), el salto entre la cámara principal y el gran angular apenas se demora y ambos sensores mantienen el balance de blancos, color y saturación bastante parecidos en el procesado. La calidad dista entre ambos, como veremos más adelante.

Toma muy complicada que el HDR resuelve con sobresaliente

La cámara principal ofrece una experiencia todoterreno, suele comportarse de forma adecuada en la gran mayoría de escenas. De día y en exteriores es donde más se luce, sobre todo en las situaciones donde abundan los contrastes entre áreas de luz y de sombra: el HDR del Xiaomi 12 Lite logra un rango dinámico sobresaliente en las tomas más difíciles. Por lo general, las tomas son muy luminosas, a veces con cierta tendencia a la sobreexposición (y sin que acostumbre a quemar demasiado las áreas más claras).

La reducción de los 108 megapíxeles del sensor a los 12 megapíxeles tras el procesado mantiene un excelente nivel de detalle a simple vista, aunque lo pierde conforme se hace algo de zoom sobre la imagen. En el segundo plano suelen apreciarse las acuarelas al aumentar ligeramente la foto, incluso con exceso de luz. También algo de ruido: la cámara suele priorizar la ISO antes que la velocidad de obturación. El procesado mantiene los colores originales, no se aprecia excesiva saturación y suele tender a una temperatura de color algo fría.

El modo noche no puede hacer mucho con las personas sentadas en el banco

De día puede lucirse en las situaciones más difíciles, de noche acostumbra a sacar las tomas sin tanto bombo y platillo. Acuarelas visibles en primer plano y sin zoom, le cuesta rescatar luz de las áreas más oscuras y, pese a que las imágenes son aceptables de forma genérica, es de noche cuando se nota el espíritu de gama media que impera en el Xiaomi 12 Lite.

Todo lo anterior se engloba en el desempeño del sensor principal, la segunda cámara reduce de manera notable sus características hasta hacer que no resulte muy recomendable utilizarla. El detalle del gran angular es bastante bajo, el procesado elimina las deformaciones ópticas, los colores se presentan algo más apagados con respecto a la cámara principal y su temperatura es más cálida.

Modo retrato con la cámara trasera en el Xiaomi 12 Lite

La aplicación de cámara que MIUI incorpora en el Xiaomi 12 Lite es realmente completa, tanto en términos de uso profesional como en modos y opciones lúdicas. No se pierde el modo noche (ayuda a que las tomas mantengan la calidad mínima a costa de las acuarelas), el modo retrato es notable con algún defecto en el recorte de contornos (permite ajustar manualmente la apertura), la detección de escenas está incluida (suelen obtenerse mejores resultados desactivándola), Xiaomi añade la mayor parte de funciones de los móviles superiores e incluye un completo modo profesional que no pierde ni el RAW ni el focus peaking (o el disparo a los 108 megapíxeles).

Aplicación de cámara del Xiaomi 12 Lite

El Xiaomi 12 Lite procesa las fotos de la cámara frontal de 32 megapíxeles al tamaño máximo de ese sensor. Los resultados no son malos de forma genérica: suficiente nivel de detalle, mantiene la tonalidad de la piel, tiende a una ligera sobrexposición y no hace mal papel en entornos algo oscuros (a costa de las lógicas acuarelas). Ofrece un gran modo retrato y éste es ajustable por software en apertura.

Modo retrato con la cámara delantera en el Xiaomi 12 Lite

A continuación tienes una colección de fotografías tomadas con el Xiaomi 12 Lite en diversas situaciones y escenas. Si quieres verlas en su tamaño original puedes acceder a ellas en esta galería de Google Fotos.

Xiaomi 12 Lite, la opinión de Xataka

Demasiado similar al resto de sus hermanos, incluso pese al diseño heredado de los escalones superiores: parece que Xiaomi baraje un conjunto de características habituales repartiéndolas casi por azar entre su zona media del catálogo. Esto no es necesariamente malo, que el Xiaomi 12 Lite es un gran teléfono. El problema es que tiene grandes móviles sin salir al vecindario, dentro de su propia casa.

La experiencia ha sido muy positiva, se ha desenvuelto de manera fluida y hasta las fotografías casan con la categoría/precio del Xiaomi 12 Lite. No esperábamos una cámara soberbia, no era su aspiración, y lo cierto es que nos ha sorprendido: el sensor principal es bastante resuelto, incluido de noche. Buen modo retrato con ambas caras, autonomía de sobra y una carga rápida que eleva la nota con el punto siempre bienvenido de incluir el cargador en la caja. Incluso una funda transparente, que bien merece destacarse.

El Xiaomi 12 Lite es algo caro para lo que cuestan actualmente algunos de sus primos hermanos; como el Redmi Note 11 Pro+ 5G o el POCO X4 GT, por poner dos ejemplos recientes. Y entonces surge la disyuntiva: ¿conviene recomendarlo? No creemos que decepcione, pero tampoco tiene un halo característico que le haga brillar con luz propia. Lo más recomendable es esperar a que baje de precio: los 439 euros que lleva adosados a la etiqueta de coste pesan.