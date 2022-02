Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, primeras impresiones: un salto histórico en los Galaxy más ambiciosos hasta la fecha

Samsung ha presentado hoy su nueva familia Galaxy S22, uno de los cambios generacionales más relevantes en la historia de la familia S. Los sucesores de los Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21+ mantienen una evolución conservadora, pero el salto que se da con el sucesor del Samsung Galaxy S21 Ultra supone un importante cambio en la familia: la muerte de la familia Note en pos de un modelo Ultra que viene para rellenar este hueco en el catálogo.

Hemos podido probar los Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, así que vamos a darte nuestras primeras impresiones sobre la nueva gama alta de Samsung. Ya te adelantamos que el salto promete y que, si tenías en mente un flagship de la familia S, este será uno de los años en los que más sentido tiene hacerse con uno.

Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY S22 SAMSUNG GALAXY S22+ SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA DIMENSIONES Y PESO 146 x 70.6 x 7.6 mm

167 g 157.4 x 75.8 x 7.6 mm

195 g 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

227 g PANTALLA 6.1 pulgadas

Super AMOLED

Full HD+

LTPO 48-120 Hz 6.6 pulgadas

Super AMOLED

Full HD+

LTPO 48-120 Hz 6.8 pulgadas

Super AMOLED

Full HD+

LTPO 10-120 Hz PROCESADOR Exynos 2200

GPU AMD Exynos 2200

GPU AMD Exynos 2200

GPU AMD MEMORIAS 8 + 128 GB

8 + 256 GB 8 + 128 GB

8 + 256 GB 8 + 128 GB

12 + 256 GB

12 + 512 GB CÁMARA TRASERA 50 MP

12 MP UGA

12 MP telefoto 3X 50 MP

12 MP UGA

12 MP telefoto 3X 108 MP

12 MP UGA

10 MP telefoto 3X

10 MP telefoto 10X CÁMARA DELANTERA 10 MP 10 MP 40 MP SOFTWARE Android 12 con One UI 4.1 Android 12 con One UI 4.1 Android 12 con One UI 4.1 CONECTIVIDAD 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C BATERÍA 3700mAh

25W 4.500mAh

45W 5.000mAh

45W OTROS Resistencia al agua IP68

Altavoces estéreo

Lector de huellas

ultrasónico Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX Resistencia al agua

IP68 Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX Resistencia al agua

IP68 Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX PRECIO No disponible No disponible No disponible

Un diseño conocido, pero nuevo

Los Samsung Galaxy S22 tienen un diseño que ya conocemos, pero bastante mejorado.

En los Samsung Galaxy S22 y S22+ el diseño parece calcado al de la generación anterior, pero al tenerlos en mano notamos que ha habido un gran salto. En primer lugar, el Samsung Galaxy S22 ahora es de cristal, en lugar de plástico y aluminio. El cristal de este S22 y de su hermano Plus es mate, no resbala demasiado y parece no captar muchas huellas.

Recalcar el buen ejercicio de compactación que sigue haciendo Samsung con el Galaxy S22. Es un móvil de 6,1 pulgadas muy pequeño, de apenas 14,6 centímetros de alto (bastante más pequeño que el modelo anterior). Una auténtica delicia para los amantes de los terminales comedidos. El modelo Plus también es ahora algo más pequeño que el año pasado, sin siquiera alcanzar los 16 centímetros de alto.

Las fotografías no les hacen justicia, y es que son móviles mucho más bonitos que los anteriores, aunque parezca que no hay muchos cambios. No obstante, el protagonista absoluto es el Samsung Galaxy S22 Ultra, que hereda ahora el diseño de la familia Note. Es, además, el único modelo que no tiene módulo de cámara, ya que simplemente se han ubicado las lentes en la parte trasera.

Para bien o para mal, el nuevo Samsung con apellido Ultra hereda el espíritu de los Note: móviles enormes, más rectangulares y angulosos

Buenas noticias para los amantes de la familia Note, no tan buenas para los que preferían el diseño menos anguloso de los Galaxy S. El S22 Ultra, no obstante, nos ha parecido sorprendentemente cómodo en mano, pese a ser un móvil de 6,8 pulgadas y casi 230 gramos de peso. Si bien las esquinas pueden clavarse un poco, no se pierde demasiada ergonomía respecto a un S21 Ultra.

Sigue siendo un terminal sencillamente enorme, más aún si lo comparamos con el pequeño de la familia. Esto tiene especial sentido esta generación, ya que el modelo Ultra está pensado para usar con el S-Pen, integrado en el cuerpo del terminal.

De nuevo, el modelo Ultra es el único con un diseño curvo en su frontal. Esta es la seña de identidad de los móviles más altos de gama de Samsung, aunque en lo personal seguimos prefiriendo los diseños planos en el frontal. No obstante, esta curvatura ayuda a que el aprovechamiento frontal sea espectacular en los laterales, con la barbilla inferior como único bisel reseñable.

Cambia también el trato que se le da al metal que envuelve los laterales de los dispositivos. Los Samsung Galaxy S22 y S22+ se sienten premium pero el S22 Ultra juega en otra liga. Su metal, junto a los cantos planos, se nota aún mejor rematado, aunque es todo un imán de huellas.

Pantalla adaptativa para todos y brillo espectacular en el Ultra

La pantalla mantiene resolución en los tres modelos, con Full HD+ para los S22 y S22+ y el Quad HD+ reservado para el modelo Ultra. El panel del S22 baja desde las 6,2 pulgadas a las 6,1, un acierto en nuestra opinión al ser el modelo pensado para los amantes de lo compacto. El Plus también es más pequeño, pasando de 6,7 a 6,6. Parecen cambios mínimos, pero se han logrado diseños mejor aprovechados en el frontal y pantallas más protagonistas en esta nueva generación.

El panel del Ultra es un disparate: casi 2.000 nits en un modo de "brillo extra" que hará imposible que veamos mal esta pantalla al sol

Ambos modelos tienen tasa de refresco adaptativa, por lo que no funcionan todo el rato a 120Hz, sino que van cambiando según el uso de apps y menús del sistema. Pero el protagonista es el Samsung Galaxy S22 Ultra, con un nuevo panel de 6,8 pulgadas, con una resolución Quad HD+ y un brillo máximo de 1.750 nits, un auténtico disparate. Del mismo modo, la pantalla adaptativa puede bajar hasta los 10Hz, en lugar de a los 48Hz de sus hermanos menores.

Las sensaciones con la pantalla, a falta de probarla bien bajo incidencia de luz solar, han sido espectaculares. Si bien el Ultra es el que más destaca, hemos notado en los tres un importante salto en calidad. Paneles muy nítidos, con un brillo trabajado, colores típicos de Samsung y una experiencia sobresaliente.

Se mantiene asimismo el lector de huellas ultrasónico, que ya funcionaba bastante bien en la generación anterior. No hemos notado grandes cambios aquí, ya que estábamos ante uno de los lectores más rápidos del mercado.

El resumen de nuestra experiencia con la pantalla es que ha habido un importante salto generacional y, tenemos la sensación de que a pleno sol, estos paneles van a tener difícil el hacerles competencia.

GPU de AMD y un S-Pen mejorado

La gran novedad de Samsung para este año es su Exynos 2200, un procesador de 4 nanómetros que viene con una GPU de AMD. Se trata de una unidad de procesamiento gráfico que promete un rendimiento hasta un 40% superior respecto a la GPU anterior. En CPU no se presume tanto, ya que se espera un salto en rendimiento de aproximadamente un 5%.

Los tres modelos en España tendrán este procesador, sin rastro de Qualcomm en nuestro mercado. La memoria parte de 8 + 128 en los tres modelos, un paso atrás respecto al modelo Ultra del año pasado, que partía de 12 GB en el modelo base y podía subir hasta los 16 GB. No obstante, el Ultra sigue siendo el único modelo que alcanza los 512 GB de memoria interna, mientras que sus hermanos se quedan en 256 GB.

Respecto a la batería, perdemos respecto a la generación anterior, al ser los S22 y S22+ más pequeños. El S22 tiene una batería de 3.700mAh con carga rápida de 25W, el modelo Plus sube a 4.500mAh con carga rápida de 45W y el S22 Ultra, el único que no pierde capacidad respecto al modelo del año pasado, tiene 5.000mAh con carga rápida de 45W.

Samsung nos asegura que estos modelos son mucho más eficientes gracias tanto al procesador como a las nuevas pantallas, que consumen menos energía. Prometen así un día entero en el Samsung Galaxy S22, un día y medio en el S22+ y una cifra similar en el Ultra.

Respecto al S-Pen del Ultra, han mejorado la latencia, que ahora es de tan solo 2,8 ms. Se puede escribir en hasta 88 idiomas con él y, como siempre, cuando sacamos el S-Pen del cuerpo del terminal, el sistema nos muestra las opciones de software.

Por último, destacar que a nivel de software todos vienen actualizados a Android 12 junto a One UI 4.1. Samsung se ha puesto las pilas con las actualizaciones y prometen 4 años de big updates, por lo que deberían llegar hasta Android 15. Del mismo modo, cuentan con cinco años de actualizaciones de seguridad, actualizaciones a nivel Pixel.

Unas cámaras con nuevo sensor y apoyadas en la IA

El sensor de los Samsung Galaxy S22 y S22+ ya no es de 12 megapíxeles. Samsung ha apostado por sensores de 50 megapíxeles, prometiendo mejores fotografías respecto al año anterior. No hemos podido probar la cámara en profundidad, pero nos ha sorprendido el trabajo del estabilizador óptico, bastante más estable de lo que solemos ver en gama alta. Abres la cámara, vas a hacer una foto, y los micromovimientos de la mano y el brazo se corrigen a un nivel sorprendente.

La cámara promete en los tres modelos: nuevos sensores más grandes y luminosos, junto a un procesado mejorado en HDR y retrato

El Samsung Galaxy S22 Ultra apuesta de nuevo por los 108 megapíxeles, pero ahora tiene un sensor un 23% más grande y prometen que es capaz de captar 4 veces más información. Este modelo es capaz, asimismo, de combinar una fotografía con Pixel Binning junto a una de 108 megapíxeles para tener tanto la nitidez de los 108 megapíxeles como la luminosidad de la fotografía combinada.

Todos los Galaxy S22 tienen un ultra gran angular de 12 megapíxeles y la diferencia viene en los teleobjetivos. Todos tienen un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos, pero el modelo Ultra es el único con un teleobjetivo extra de 10 aumentos ópticos y 10 megapíxeles, para llegar a los 100 aumentos de forma digital. Del mismo modo, el Ultra es el único con un selfie de 40 megapíxeles, frente a los 10 de sus hermanos menores.

Los grandes cambios, no obstante, vienen en software. Se ha mejorado el autoenfoque para que detecte hasta 10 personas en la escena y sepa cómo tratar el foco en cada una. Hay mejoras a nivel de trabajo en el HDR, el modo retrato tiene un nuevo mapa de profundidad, prometiendo ahora ser mucho más preciso con el pelo.

Hay un nuevo modo Expert RAW que ofrece archivos RAW de 16 bits, permite disparar en este formato con todas las lentes y se integra con Lightroom para exportar los archivos directamente al software de Adobe.

En definitiva, mejores sensores y la promesa de cambios en el procesado. Sobre el papel pinta bastante bien, aunque tendremos que comprobar en nuestro análisis si ha habido la mejora que prometen.

Esta generación Samsung viene con todo

La generación pasada pude comparar a fondo los tres Samsung Galaxy S21. Fueron móviles que me gustaron, pero no vi la ambición que tiene Samsung este año. Cada modelo parece tener más sentido que nunca: el modelo pequeño es más pequeño, pero igual de premium que los mayores. El modelo Plus es el Galaxy S para los que no quieren un Note, y el modelo Ultra da muerte a una familia Note que ahora se integra en la familia S.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es una apuesta enorme. Es el sucesor de la familia Note, con un arsenal de hardware difícil de mejorar

Este Ultra será el protagonista en el catálogo de Samsung de gama alta, es un móvil ambicioso, con un enorme sensor de cámara, un S-Pen integrado en el cuerpo y un diseño espectacular. Es un Note refinado, con el mejor hardware del momento y años de actualizaciones por delante.