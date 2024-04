OPPO Reno11 F 5G, análisis: el regreso a Europa de OPPO no podía tener un envoltorio más atractivo

Tras el duro revés que sufrió la marca en la demanda de patentes por parte de Nokia, OPPO regresa con fuerza a Europa prometiendo traer sus mejores smartphones. El primero es el OPPO Reno11 F 5G, un móvil de gama media que subraya la resistencia como una de sus principales virtudes. Llevo varias semanas con él lo he metido hasta dentro de la nieve. Literal.

Muy bonito a la vista, aunque con un diseño general demasiado visto en la gama media; hardware equilibrado sin que sea tan potente como debería; precio atractivo que, puesto en línea con la competencia, termina haciéndose algo caro: éstas fueron mis primeras impresiones tras sacar el OPPO Reno11 F 5G de su caja. A partir de ahí empezó el análisis en serio.

Ficha técnica del OPPO Reno11 F 5G



OPPO Reno11 F 5G PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ 120 Hz de tasa de refresco HDR10+ Brillo máximo de 1.100 nits DIMENSIONES Y PESO 161,1 x 74,7 x 7,5 mm 177 g PROCESADOR MediaTek Dimensity 7050 RAM 8 GB LPDDR4X Expansión de hasta 8 GB como memoria virtual ALMACENAMIENTO 256 GB UFS 3.1 CÁMARAS TRASERAS Principal: 64 MP Gran angular: 8 MP Macro: 2 MP CÁMARA DELANTERA 32 MP BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida de 67 W por cable Cargador no incluido en la caja SOFTWARE Android 14 ColorOS 14 CONECTIVIDAD WiFi 6 5G doble SIM Bluetooth 5.2 NFC GPS USB-C OTROS Lector de huellas bajo pantalla Protección IP65 PRECIO 399 euros

Diseño: aspecto algo clásico en la gama media sin que esto empañe la calidad general

Nada más sacarlo de la caja me dio la primera impresión de tener un aspecto común dentro de la gama media con la que compite el OPPO Reno11 F 5G, como si la marca hubiese querido mantener cierta homogeneidad con la categoría. Es un móvil de generosas dimensiones que no llegan a enormes, con cantos rectos, cuerpo de policarbonato y una diagonal de pantalla que asciende hasta las 6,7 pulgadas. Sin mirar con detalle podría pasar por un Redmi Note 13 o un POCO X6, pero todo cambia al darle la vuelta.

OPPO aplica un proceso químico a las capas de la parte trasera para lograr un acabado magnético con forma de olas que es único en cada teléfono: el patrón, aunque similar, no se repite exactamente en todos los OPPO Reno11 F 5G en color Ocean Blue (azul). El tramado posterior sólo se incluye en esta variante, el modelo Palm Green ofrece reflejos metálicos en verde, menos llamativos que las olas de su hermano. Me quedo claramente con el azul, es muy bonito.

El cuerpo exterior del teléfono está construido de policarbonato, ofrece un tacto agradable, no se resbala en exceso y, para mi gusto, sus cantos rectos terminan clavándose en la mano hasta hacer incómodo sostenerlo durante demasiado tiempo, pese a los biseles. Este inconveniente se acentúa para quienes no tengan la mano demasiado grande, aunque puede paliarse con una funda. OPPO no incluye ninguna con el teléfono.

Botones en el costado derecho y algo difíciles de alcanzar al sostener el móvil con una mano (sobre todo el botón de volumen arriba), bandeja de doble nano SIM en el costado izquierdo que también permite expandir el almacenamiento por micro SD (hay que sacrificar un zócalo SIM), puerto USB C en el borde inferior y orificios para el altavoz externo. El OPPO Reno11 F 5G no incluye altavoces dobles estéreo, tampoco Jack de 3,5 mm.

Una de las notables ventajas del teléfono a nivel de diseño es que ofrece protección contra polvo y agua IP65, lo que le permite mantener el interior protegido contra salpicaduras o lluvia. O nieve, como fue mi caso: estuve usando el teléfono en condiciones extremas sin el más mínimo inconveniente. OPPO recalca la protección del teléfono, aunque no hasta el extremo de un móvil rugerizado.

El diseño del teléfono, pese a ser algo convencional, destaca por su grosor muy reducido: 7,54 mm (en el área de objetivos hay que añadir un par de milímetros). Y es muy ligero, otro detalle que agradezco: el OPPO Reno11 F 5G pesa 177 gramos. Con un tacto de buena calidad pese al policarbonato: los acabados son agradables.

El diseño de cantos rectos y gran pantalla coincide demasiado con lo habitual en la gama media, aunque OPPO le da un toque distintivo al acabado visual

Por detrás, el tramado con forma de olas que incluye el modelo azul me ha parecido muy bonito, bastante más que el verde de su hermano. Llamativo, no retiene las huellas, no deja ver si se acumula el polvo en torno a los objetivos y la superficie es de policarbonato. Como destaqué antes, no es un móvil que se resbale en exceso en la mano, aunque sobre una superficie lisa sí puede tomar vida. Cuidado con las mesas inclinadas.

Pese a que las líneas rectangulares, los cantos rectos o el aspecto monobloque siguen la tendencia de la gama media, OPPO logra distinguirse con ciertas pinceladas que expresan a viva voz su carácter propio.

Pantalla: más que suficiente para las necesidades habituales

La superficie es amplia, posee 6,7 pulgadas de diagonal con unos marcos bastante finos que se aprecian casi simétricos (el borde inferior es ligeramente más ancho). Arriba se sitúa el agujero para la cámara frontal: éste se reserva unos cuatro milímetros de diámetro.

Me ha parecido una buena pantalla en general, con una reproducción de color a un buen nivel que parte de serie algo saturada en los ajustes por defecto (activé el modo natural nada más sacar el teléfono de la caja). El panel es brillante, muy fluido gracias a los 120 Hz máximos de refresco (la pantalla alterna los 90 y 120 Hz; en «Estándar» permanece en 60 Hz), el contraste es alto, la respuesta al toque es inmediata y ofrece los ángulos de visión que se esperan de una buena pantalla. Tampoco aprecié cambios en las tonalidades de color al girar el teléfono.

El OPPO Reno11 F alcanza 1.100 nits de brillo máximo en la reproducción de contenido HDR, ése es el dato que arrojan las especificaciones del teléfono. En interiores no ofrece mayor problema a la hora de distinguir el contenido, tampoco en exteriores si no le incide directamente la luz del sol. Aquí ya presenta dificultades, sobre todo en circunstancias como las que arroja el reflejo de la nieve: puede hacerse muy difícil hacer una simple foto. El brillo mínimo deslumbra ligeramente en completa penumbra y el comportamiento en modo automático es bueno.

Con la proliferación de las pantallas OLED hasta en las gamas más bajas, al final se ha democratizado este componente. En el caso del panel de OPPO, éste cumple con las expectativas, ofrece gran calidad en la mayoría de condiciones y es perfecto como base para el consumo multimedia.

Sonido: se echan en falta los altavoces estéreo

En este apartado el OPPO Reno11 F 5G flojea algo más que en el tema visual, especialmente por un detalle que no acabo de entender: el móvil no incluye altavoces dobles estéreo, un componente que casi se ha vuelto estándar hasta en los Android de 200 euros.

Precisamente, empiezo por las sensaciones con el audio externo. Dado que el sonido sólo se emite por la parte baja del móvil, la escucha durante un juego en horizontal, o viendo contenido de vídeo, no es la mejor. OPPO otorga un volumen suficientemente alto al dispositivo (por software asegura subirlo hasta el 300 %), aunque chirría demasiado a máximos; con mayor presencia de los agudos y un refuerzo de bajos débil. En términos de volumen máximo, llegó a los 86 dB como máximo (medido en el propio móvil).

Si bien con los altavoces la experiencia auditiva no es la de un móvil de 400 euros, con auriculares la cosa cambia: el nivel medio es bueno, tanto con cable (a través del USB C) como sin él. En el caso del audio a través del Bluetooth, el móvil mantiene compatibilidad con una amplísima variedad de códecs (todos los aptX de Qualcomm, AAC, LDAC y hasta LDHC), ofrece audio HD y mejora de audio propia de OPPO denominada como OReality. Al activarlo aprecié cierta pérdida de matices en los agudos, aunque mayor nitidez; con un balance apropiado y un refuerzo de bajos algo flojo. Dispone de ecualizador de ocho bandas, pero carece de ajustes predeterminados (presets).

No dispone de toma de auriculares, pero no está todo perdido: el móvil ofrece audio analógico a través del USB C, por lo que no se necesita un adaptador a 3,5 mm con DAC incorporado para conectarle unos auriculares. Durante mis pruebas aprecié un sonido de buena calidad, con gran rango de frecuencias y mayor dominio de los agudos. Echo en falta cierto refuerzo de bajos, algo que la mejora de audio OReality no logra (como en el Bluetooth). De hecho, no aprecié excesivos cambios al activar la función usando auriculares con cable. Además, el OPPO Reno11 F 5G carece de salida de vídeo a través del USB C.

La cancelación de ruido durante las llamadas es excelente, sobre todo activando la función «Voz clara» en los ajustes de sonido: se escucha nítido a la otra persona incluso en ambientes esnordecedores

Turno de probar el sonido durante las llamadas. Realicé diversas pruebas en entornos realmente ruidosos y tengo que decir que el Reno11 F se comporta a las mil maravillas filtrando la voz: ésta es nítida en todas las condiciones y sin que suene robótica, algo habitual en otros teléfonos. Y hay una opción en los ajustes de sonido que potencia esa calidad: «Voz clara». Con dicha opción activa el ruido de fondo prácticamente desaparece manteniendo la voz de la otra persona realmente nítida. Me ha sorprendido.

Potencia: MediaTek mantiene el tipo sin excesivos alardes

A la hora de usar el teléfono no me topé con dificultad alguna: el sistema funciona fluido, el arranque de aplicaciones es veloz, el salto entre las apps no presenta ralentización entre las animaciones y los desplazamientos son veloces, incluso entre los menús: la sensación de los 120 Hz, sumados a las capacidades del procesador, es consistente. Ahora bien, el rendimiento bruto queda algo bajo con respecto a lo que merece por su categoría.

El MediaTek Dimensity 7050 debería rendir mejor en los benchmarks de lo que plasman todos los resultados que obtuve: el OPPO Reno11 F 5G me ha dejado un regusto agridulce. En juegos el comportamiento es apropiado, tanto en aquellos que no demandan capacidad gráfica como en los que sí estiran de la GPU. Tras poner a prueba el MediaTek en PUBG, siempre con el máximo rendimiento activo, pude activar el HDR con las texturas en HD y máximo suavizado de frames. No aprecié lags durante los combates, la GPU mantiene tasas de cuadros constantes y las animaciones no presentan lags apreciables. Mismo resultado en títulos similares, como Genshin Impact o Fortnite.

Durante largas partidas de juego no aprecié el más mínimo calentamiento: la disipación de los componentes internos que ha aplicado OPPO es excelente, el tacto en las manos fue cálido en todo momento sin subir de temperatura, incluso con el «Pro Gamer» activo del modo de juegos que OPPO ofrece en el teléfono (la pantalla muestra una pequeña lengüeta en la parte superior izquierda). Tampoco durante la carga se excede en los grados.

De izquierda a derecha: GeekBench 6, 3D Mark Wild Life Unlimited y PC Mark 3.0

Los resultados de benchmark me parecen algo justos para un teléfono de 400 euros. Los números no terminan de trasladarse a la experiencia diaria, la mía fue fluida durante todas las semanas de prueba, pero sí creo que el Reno11 F necesitaría más potencia.



OPPO Reno11 f 5g Nothing Phone (2a) redmi note 13 pro+ MOTOROLA EDGE 40 NEO MOTOROLA EDGE 40 XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO PROCESADOR MediaTek Dimensity 7050 MediaTek Dimensity 7200 Pro MediaTek Dimensity 7200 Ultra MediaTek Dimensity 7030 MediaTek Dimensity 8020 MediaTek Dimensity 1080 RAM 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE / MULTI) 1.083 / 2.526 1.141 / 2.593 (6) 1.112 / 2.666 1.045 / 2.530 1.107 / 3.588 994 / 2.316 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED 6) 2.280 4.261 - 2.556 4.401 2.235 PCMARK (WORK 3.0) 12.335 13.282 11.857 16.381 15.560 10.891

El OPPO Reno11 F 5G dispone de una bandeja doble nano SIM con opción a ampliar el almacenamiento por tarjeta micro SD, aunque hay que prescindir de una SIM para ello. El 5G y el WiFi no me dio problemas, la conectividad fue veloz y sin cortes. Incluye NFC para pagos móviles y el GPS de doble banda me ha parecido realmente preciso: posiciona en segundos y con precisión de 1 metro (medido con la app GPS Test Monitor). Es el Android más rápido y fiable en posicionar que he probado.

Batería: OPPO la garantiza por espacio de cuatro años

Los 5.000 mAh de capacidad son habituales en la gama a la que pertenece, aquí no hay sorpresas. Sí en el apartado de la carga, por buenas razones y por una que no lo es tanto: OPPO no ofrece un cargador con el teléfono, sí el habitual cable USB C de carga. Tampoco incluye una funda como accesorio, sí protege la pantalla con un protector plástico.

El OPPO Reno11 F 5G dispone de una batería extensa, la marca garantiza que mantendrá su capacidad óptima por espacio de, al menos, cuatro años y ha certificado la carga rápida para que funcione en condiciones extremas: tanto altas temperaturas como bajo cero (hasta los -20ºC). Esto subraya la durabilidad del teléfono, y no sólo con el cargador oficial que OPPO no entrega con el Reno11 F: el móvil es compatible con carga rápida de hasta 55 W usando el estándar Power Delivery 3.0. Me parece un buen movimiento para quien quiera adquirir un cargador más económico que el oficial sin que por ello pierda la carga superrápida.

Entrando estrictamente en la duración de la batería, la jornada con una carga es lo habitual. El consumo en segundo plano no es excesivo, aunque tampoco se contiene tanto como debería: 2-3 % menos cada hora, a veces algo más (si se queda sin cerrar algún juego, por ejemplo). Con un uso medio logré alargar la batería algo más de un día. Y en cuanto al consumo a máximos, éste se sitúa en torno al 12-15 % menos cada hora de juego.

La carga rápida con el cargador original de 67 W es muy rápida: OPPO asegura que para ir del 0 a 100 % sólo necesita 48 minutos. Y fueron justo mis tiempos, los dejo a continuación:

5 minutos de carga : 16 % de batería.

: 16 % de batería. 10 minutos de carga : 31 % de batería.

: 31 % de batería. 15 minutos de carga : 45 % de batería.

: 45 % de batería. 20 minutos de carga : 58 % de batería.

: 58 % de batería. 25 minutos de carga : 69 % de batería.

: 69 % de batería. 30 minutos de carga : 80 % de batería.

: 80 % de batería. Total: 48 minutos.

Software: algo desactualizado y con cierto bloatware

El móvil parte con Android 14 y con la última versión de la capa personalizada de OPPO, ColorOS 14, aunque esta frescura no se traslada al parche de seguridad, también importante en un smartphone: a día de terminar el análisis, el OPPO Reno11 F está actualizado a enero de 2024.

ColorOS mantiene su presencia cubriendo por completo el estilo propio de Android, aunque tampoco provoca una ruptura enorme con el diseño nativo del sistema. OPPO aplica una capa de color, iconos y funciones sobre Android stock que logran destacar el estilo del teléfono. Y pone especial énfasis en la personalización por parte del usuario: ColorOS 14 admite la instalación de paquetes de iconos, ofrece soporte para temas, incluye multitud de funciones para la pantalla siempre encendida (AOD) y, a cambio, regala una buena cantidad de apps y juegos a modo de relleno.

El bloatware con el que parte el OPPO Reno11 F es bastante alto, aunque no demasiado molesto: puede desinstalarse casi en su totalidad. Ve duplicadas algunas aplicaciones, como la de galería y la tienda; tienda que, a su vez, se empeña en instalar toneladas de juegos y apps (no resulta obligatorio, aunque deja dos accesos muy molestos en el teléfono). El lanzador de OPPO fluye bien, no he notado ralentizaciones en la apertura de las apps e incluye cajón para el software instalado.

El número de funciones añadidas a las propias de Android es muy alto, como acostumbran la mayoría de capas. Además, OPPO hace especial hincapié en la Inteligencia Artificial, aunque no en la generativa: la IA funciona en segundo plano para optimizar la ejecución de aplicaciones o garantizar un mejor uso del hardware, como la batería. También garantiza la vida útil de componentes como la propia batería, la memoria o el almacenamiento, siempre según OPPO: no he podido comprobar este aspecto.

Pantalla dividida, menú emergente con funciones rápidas, modo simple para quien necesite un launcher más sencillo de utilizar, un gestor completo de seguridad con el que corregir cualquier posible problema en el teléfono, ColorOS 14 permite clonar aplicaciones, añade funciones extra para conectar el teléfono con otros dispositivos (Multi-Screen Connect) y hasta incluye un modo de niños para que puedan usarlo temporalmente y sin distracciones: OPPO añade un notable valor al Reno11 F con su software.

Cámara: se defiende mejor de lo que parece, con sus limitaciones

Entremos en el apartado de la captura multimedia, uno de los más polémicos en cualquier smartphone. Partiendo de que el protagonista de este análisis es un gama media, con todas las limitaciones que esto implica, he de decir que me ha parecido muy polivalente. La calidad media es suficientemente buena, se comporta de forma correcta incluso de noche y saca pecho en situaciones extremas. Y es tal que así, que me lo llevé a una excursión al Montblanc en medio de la nieve. A 3.500 metros de altura, que se dice pronto.

En cuanto al hardware puro y duro de captura, el OPPO Reno 11 F 5G incluye lo siguiente:

Cámara principal trasera . Sensor de 64 megapíxeles de 1/2 pulgada, objetivo gran angular con distancia focal equivalente a 25 mm y apertura f/1.7, pixel binning con procesado a 12 megapíxeles, tamaño de 0,7 µm para cada píxel, enfoque PDAF y autoenfoque.

. Sensor de 64 megapíxeles de 1/2 pulgada, objetivo gran angular con distancia focal equivalente a 25 mm y apertura f/1.7, pixel binning con procesado a 12 megapíxeles, tamaño de 0,7 µm para cada píxel, enfoque PDAF y autoenfoque. Cámara ultra gran angular trasera . Sensor de 8 megapíxeles de 1/4 pulgadas, objetivo ultra gran angular con distancia focal equivalente a 16 mm y apertura f/2.2, amplitud de 112º y tamaño de 1,12 µm para cada píxel.

. Sensor de 8 megapíxeles de 1/4 pulgadas, objetivo ultra gran angular con distancia focal equivalente a 16 mm y apertura f/2.2, amplitud de 112º y tamaño de 1,12 µm para cada píxel. Cámara macro trasera . Sensor de 2 megapíxeles y objetivo macro con apertura f/2.4.

. Sensor de 2 megapíxeles y objetivo macro con apertura f/2.4. Cámara frontal. Sensor de 32 megapíxeles de 1/2,74 pulgadas, objetivo gran angular con distancia focal equivalente a 22 mm y apertura f/2.4, procesado a 32 megapíxeles y tamaño de 0,8 µm para cada píxel.

De las tres cámaras traseras que trae el teléfono la principal es, sin lugar a dudas, la más aprovechable. El gran angular no hace un mal desempeño, aunque termina sufriendo conforme desciende la luz de la escena. Y la cámara con objetivo macro... Pues no es que sirva para mucho, ya que salen mejores fotos jugando con el zoom digital de la cámara primaria, pero ahí está. En su defensa, diré que el OPPO Reno11 F hace buenas fotos en macro, sobre todo para tener un sensor sólo de dos megapíxeles.

Vayamos a lo importante, la cámara principal. Con un módulo que la hace parecer mucho más grande de lo que en realidad es, tanto el sensor como el objetivo gran angular se aprovechan de la experiencia que tiene OPPO en el plano fotográfico. La gama media no posee la certificación de Hasselblad que sí tienen móviles como el OPPO Find X7 Ultra. Aun así, el procesado mantiene los colores suficientemente naturales con una ligera tendencia a temperaturas cálidas. Además, dicho procesado es rápido, también cuando toca guardar la foto en el almacenamiento.

En exteriores y con notable iluminación no hay mayor problema: el OPPO Reno11 F 5G va a hacer una buena foto como norma general. El enfoque automático es rápido, incluso para objetos cercanos; con detección automática de rostros para mantenerlos enfocados.

El rango dinámico no hace mal trabajo equilibrado las áreas luminosas y las oscuras, siempre sin quemar las zonas muy iluminadas a fuerza de mantener cierta subexposición en las que menos luz reciben. La naturalidad de los colores con luz natural es muy buena, el nivel de detalle es suficientemente alto incluso con zoom al segundo plano, tiende a mantener la ISO lo más baja posible a fuerza de jugar con la velocidad de obturación y no he apreciado un abuso del sharpening en el esfuerzo de mantener el detalle. La cámara principal se comporta muy bien.

Toma sin modo nocturno activo

Si bien los resultados de la cámara principal son muy buenos, eché en falta la estabilización mecánica (OIS) en el sensor principal: me parece una ausencia notoria para el rango de precio del teléfono. No he notado excesiva trepidación en las fotos, otra cosa distinta es en los vídeos. Y en las tomas nocturnas el teléfono compensa la carencia de la estabilización llevando la ISO hasta niveles demasiado altos; sin que en las fotos quede excesivo rastro de ruido y sin forzar las acuarelas: OPPO realiza un buen procesado en las tomas.

El OPPO Reno11 F 5G incluye modo nocturno, una función habitual que intenta rescatar toda la luz posible de la escena. Y lo cierto es que la mejora en iluminación acostumbra a ser apreciable, aunque con cierta tendencia a obtener unos resultados irreales: colores exagerados, imágenes lavadas y excesiva presencia de los azules si la temperatura de color es algo fría. No siempre realiza el tratamiento tan forzado, pero cuando lo hace destroza la imagen. En modo automático, incluso de noche, el móvil de desenvuelve correctamente.

El comportamiento del modo nocturno también se luce, como en esta toma: iluminación muy equilibrada con puntos de luz algo quemados, buen nivel de detalle y acuarelas sólo apreciables haciendo zoom.

La cámara gran angular pierde prestaciones en detalle y no termina de cuadrar por completo los colores y el balance de blancos con respecto a la cámara principal. Su desempeño es muy decente teniendo en cuenta que es una cámara secundaria, incluso es aprovechable. OPPO corrige suficientemente bien la deformación óptica de la lente en los extremos.

La aplicación de cámara incluida en el OPPO Reno 11 F 5G es muy completa y versátil, perfecta para aprovechar las posibilidades del hardware de captura. Incluye desde disparo manual al ajuste de los valores en el modo Pro (sin opción a guardar la imagen en RAW); con la posibilidad de sacar las fotos al máximo tamaño de la cámara principal: 64 megapíxeles. Las tomas mejoran ligeramente en nitidez, siempre sin que se aprecien excesivas diferencias con respecto al procesado en 16 megapíxeles.

Modo retrato con la cámara trasera

El modo retrato incluido en el teléfono funciona de forma adecuada, el recorte es muy bueno y permite aplicar bokeh de manera manual para así delimitar la cantidad de desenfoque (siempre por software). OPPO remata la app de disparo con distintas opciones lúdicas, incluye modo panorámico y también un práctico escáner de textos integrado.

La cámara frontal se comporta de manera decente en el modo retrato, mantiene el detalle y no lava en exceso las caras. Ofrece modo retrato con un buen recorte del fondo; con opción a personalizar el desenfoque, como en la cámara posterior.

He recopilado una muestra de fotos hechas con el OPPO Reno11 F 5G en este álbum de Google Fotos. Están sin editar, tal y como las tomó el teléfono.

Turno de pasar el vídeo. Y aquí caen los resultados, sobre todo por la ausencia de estabilización mecánica en el teléfono: a pesar de que existe la opción de estabilizar de forma electrónica (EIS), los vídeos se resienten. A 4K el OPPO Reno11 F graba a un máximo de 30 fps y sin EIS; a 1080p y 60 fps sí funciona la estabilización, con saltos en los barridos laterales provocados por los encuadres del sensor.

La calidad general del vídeo no resulta excesiva, el detalle cae a la vista, mantiene la naturalidad de la escena y de noche mantiene ese nivel algo bajo en los resultados. Las acuarelas se aprecian a simple vista.

A continuación dejo unas muestras de grabaciones con el OPPO Reno11 F 5G.

OPPO Reno11 F 5G, opinión y nota

Cada vez es más complicado sobresalir en la gama media, con ofrecer un móvil equilibrado en prestaciones y a un precio merecido no suele valer. Y no es que el OPPO Reno11 F 5G deje de cumplir con las premisas, más bien al contrario, aunque sí creo que merecía más distinción al tratarse del mascarón de proa para el nuevo desembarco en Europa de la marca. Mi sensación es la de tener en las manos un gama media común; por más que ofrezca algunos detalles que sí reivindican la distinción de OPPO.

Muy bien construido, con unos materiales de calidad a pesar del policarbonato exterior, el detalle de las olas magnéticas del modelo azul es precioso, la pantalla está en línea de lo que espero en un móvil de su precio, las cámaras están a muy buen nivel y la batería da el tipo cuando hace falta aguantar una jornada. Ahora bien, teniendo en cuenta la competencia feroz en la línea de los 400 euros, la potencia bruta se me queda corta, que no tenga altavoces estéreo es una desventaja y no incluye el cargador en la caja.

Muy buen teléfono en general, pero difícil de recomendar por el precio al que sale de partida: los Redmi, POCO, Realme y Nothing de este año tienen demasiado que decir. En unos meses seguro que se convierte en una gran compra, que OPPO acostumbra a rebajar su gama media conforme se asienta en el mercado. Y sin que vaya a dejar descontento a quien se haga con él: pese a sus carencias, el OPPO Reno11 F 5G es un gran móvil.

7,8 Diseño 8 Pantalla 7,5 Rendimiento 7,5 Cámara 7,5 Software 8 Autonomía 8,25 A favor 256 GB de almacenamiento de base.

OPPO asegura que la batería dura 4 años a pleno rendimiento.

Buena cámara en términos generales. En contra Sin altavoces estéreo.

Carga muy rápida, pero no incluye el cargador.

Sin OIS en la cámara principal.



