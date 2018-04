Netatmo Healthy Home Coach, análisis: midiendo con estilo la calidad del aire (y compatible con HomeKit)

Tiene forma de cilindro y, si no te fijas demasiado, pasaría desapercibido casi en cualquier casa. Sin embargo, en su interior tiene un completo kit de sensores. Hablamos, claro, del Healthy Home Coach de Netatmo, una "estación" para el hogar que mide, entre otras cosas, la calidad del aire que se respira dentro de él y que hemos estado probando durante los últimos meses.

Netatmo healthy home coach, especificaciones técnicas

Especificaciones Tamaño 45 x 45 x 155 mm Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) App Android e iOS Compatible con HomeKit (iOS) Temperatura (rango medible) 0º a 50º Humedad (rango medible) 0% a 100% CO2 (rango medible) 0 a 5000 ppm Ruidos (rango medible) 35 dB a 120 dB Precio 118 euros

Elegante diseño

Lo primero que llama la atención del Healthy Home Coach de Netatmo es su tamaño: a partir de las fotos yo me lo esperaba un poco más grande, pero en realidad no supera los 16 centímetros de alto (como referencia, puedes imaginarte un bolígrafo).

En tono que mezcla el dorado con el rosa, la parte delantera incluye una luz vertical, que utilizan para mostrarte la calidad general del ambiente. En la parte superior, un botón camuflado que sirve para forzar las medidas que, de otra forma, se hacen de forma periódica. Es un diseño elegante que no destaca en exceso y combina bien con casi cualquier decoración.

Cuatro parámetros para monitorizarlo todo...

Ya hemos visto cómo es por fuera, pero ¿cómo es por dentro? Aquí es donde viene lo interesante, y es que este dispositivo incluye cuatro sensores: humedad, calidad del aire, ruido y temperatura. Para cada uno de ellos establece un rango óptimo y, si lo supera o queda por debajo, te avisa vía notificación en el móvil. En base a esos valores emite una valoración global.

Es difícil valorar cómo de exactas son las mediciones que hace sin tener otro aparato específico para tal efecto, pero diría que, si no exactas, son una buena aproximación. Por ejemplo, la calidad del aire (que mide según la concentración de CO2 en ppm) mejora cuando abres una ventana y empeora cuando te cierras en la habitación a hacer ejercicio. De hecho, se nota que el valor aumenta cuando estoy yo presente y disminuye cuando no estoy.

Cuando abres la ventana, el Healthy Home Coach detecta una mejoría en la calidad del aire; cuando te ejercitas en la habitación, te avisa de que tienes que ventilar

De igual forma, detecta (y te avisa) de las altas temperaturas interiores en verano. También cuando estoy un rato al teléfono me dice que el ambiente está "un poco ruidoso". Lo que hace en este caso es tomar el valor de sonido medio durante periodos de 5 minutos.

Cada dispositivo realiza mediciones periódicamente sin que tú tengas que hacer nada (aunque puedes forzar las mediciones si lo deseas en un determinado momento) y cubre una habitación. Si deseas cubrir tu casa entera, entonces necesitarías uno por estancia. Todos se controlarían eso sí desde la misma aplicación.

... desde una app en tu teléfono

Y aquí llegamos a otro punto importante: la aplicación. Para ver todas las medidas que hace el Healthy Home Coach (y bueno, en realidad hasta para configurarlo), tendrás que utilizar la app de Netatmo Home Coach. Está disponible para Android e iOS y es compatible con varios usuarios: para cada dispositivo, puedes dar acceso a los miembros de tu familia que lo desees, y estos podrán ver las medidas desde su móvil

La aplicación tiene una interfaz muy cuidada y muy sencilla de utilizar. En la pantalla principal, todo el protagonismo va para el estado actual de tu habitación. Si aparece un "Saludable", es que todo va bien. Si el dispositivo considera que alguno de los parámetros no está como debe, entonces te lo hará saber cambiando el mensaje y el color.

Bajo este resumen aparecen los cuatro parámetros medidos y su valor. Al seleccionarlos, la propia aplicación te da más información y te muestra los rangos aceptables para cada uno de ellos. En el caso de que alguno esté por encima o por debajo de lo recomendado, la app te aconseja lo que deberías hacer.

Aquí hay un aspecto interesante, y es que existen tres perfiles distintos que establecen rangos diferentes para estimar cuándo un valor es adecuado o no: perfil asmático (con el nivel máximo de humedad recomendable más bajo), perfil bebé (la temperatura máxima recomendada es más baja) o familiar (el general).

A la aplicación le faltaba el histórico, que ya han añadido (por fin y algo tarde) con la última actualización

Mi única queja con la aplicación era la falta de histórico: era imposible ver los valores más allá de los de las últimas 12 horas y, además, se te presentaban en formato lista. Esto lo han arreglado con la última actualización de la aplicación: ahora ya aparece un histórico en condiciones y con una gráfica (y con todos los valores antiguos, por cierto, que se ve que estaba almacenando igualmente).

Para ver la gráfica tienes que utilizar el móvil en formato horizontal (no hay otra opción). Existe un desplegable que te permite seleccionar el parámetro y puedes hacer zoom o alejarte para ver una visión más general de los datos desde que comenzaste a usar el Healthy Home Coach.

Para el final de este apartado dejamos las notificaciones. Cuando algún parámetro no está dentro del rango recomendado, Home Coach te enviará una notificación a tu teléfono. Puedes elegir qué notificaciones quieres recibir y cuáles no (por ejemplo, te puede ser útil recibir la alerta de CO2 pero bastante indiferente recibir la alerta de calor).

Sí a HomeKit (con matices), no a IFTTT

Puedes preguntarle a Siri por el valor de algunos sensores e incluso consultar sus mediciones desde la app Casa, pero las automatizaciones están muy limitadas y sólo te dejan usar de forma muy primitiva el sensor de dióxido de carbono

El Netatmo Healthy Home Coach es compatible con HomeKit, aunque con matices. Puedes preguntarle a Siri, por ejemplo, "qué temperatura hay en esta habitación", "qué humedad hay en esta habitación", "qué calidad del aire hay en esta habitación" o "qué nivel de dióxido de carbono hay en esta habitación". Siri te responderá de acuerdo a los parámetros que devuelve el dispositivo.

Desde la aplicación Casa en iOS puedes consultar también las mediciones que ofrecen los distintos sensores del Home Coach. Si estás familiarizado con la app, sabrás también que te permite crear automatizaciones. Esto es, especificarle qué quieres que han otros dispositivos conectados en función de los valores que toman unos determinados sensores.

Sin embargo, con este dispositivo nos encontramos una limitación del propio sistema HomeKit de Apple: es posible crear automatizaciones con el sensor de dióxido de carbono, pero no con el resto de sensores (temperatura, ruido...). Y aun así, tampoco permite que establezcas los niveles. Por ejemplo, no podríamos configurarlo para que haga parpadear las luces si el dióxido de carbono supera los 1000ppm, sólo para que lo haga al superar los niveles preestablecidos.

Esta falta de integraciones podría suplirla otros servicios, pero no es el caso. Por desgracia, y a pesar de que hay otros productos de la marca que sí son compatibles con IFTTT, el Health Home Coach no lo es y tiene toda la pinta de que no va a serlo pronto. Una pena, porque el sistema de "recetas" de IFTTT podría llegar a ser muy útil para suplir las carencias de HomeKit.

Netatmo Healthy Home Coach, la opinión de Xataka

Si has llegado hasta aquí, habrás visto que el Healthy Home Coach funciona muy bien y la aplicación, pese a las mejoras de integración que pueden hacerse con HomeKit, es de las mejores que he probado a nivel de diseño, fluidez y funcionamiento en lo que a dispositivos IoT se refiere. El dispositivo cumple con creces su labor, y lo hace muy bien.

Sin embargo, le veo un gran pero: llevo más de un año utilizándolo y, si mañana dejara de tenerlo, no es algo que echaría de menos. ¿Que te avisa con una notificación de que hace demasiado calor? Bueno, eso es algo que tú mismo seguro que detectas. ¿Que la habitación está "cargada" y hay que ventilar? Si bien te ayuda a ser más consciente de ello, tampoco (en mi caso) lo veo imprescindible.

Sí que puede ser un dispositivo interesante, creo, para monitorizar la habitación de un bebé, por ejemplo. Ahí la detección de sonido, humedad y calidad del aire puedo entender que pueda resultar útil. O para gente con alergia que necesite estar muy pendiente de cuándo hay que ventilar. El Netatmo Healthy Home Coach es un gran dispositivo... siempre que lo necesites por algún motivo.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Netatmo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas