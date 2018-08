LG Tone Pro HBS-780, análisis: estos auriculares Bluetooth aptX aspiran a convencernos tanto por su sonido como por su ergonomía

Los auriculares inalámbricos son desde hace tiempo una alternativa muy apetecible a los modelos con cable, sobre todo cuando la movilidad es importante. A pesar de lo práctico que suele ser utilizarlos gracias a la ausencia del a menudo algo incómodo cable, muchos aficionados a la música exigentes siguen mirándolos «de reojo» y con cierta desconfianza debido a su teórica inferior calidad de sonido.

Sin embargo, gracias a innovaciones como el códec aptX, que actualmente pertenece a Qualcomm, poco a poco se van acercando a la calidad que podemos esperar de unos auriculares con cable de un rango de precio similar.

El debate acerca de la eliminación en muchos smartphones actuales del jack de 3,5 mm aún está muy activo, y lo que queda, pero es probable que esta tendencia a medio plazo contribuya a popularizar los auriculares inalámbricos más de lo que lo son ahora.

En cualquier caso, a los usuarios nos viene de maravilla que la oferta de auriculares, con y sin cable, sea lo más amplia posible. Y en este contexto un modelo como el que nos propone LG, sin cables para atraer a los aficionados que dan mucha importancia a la movilidad, y con conectividad Bluetooth aptX para contentar a los entusiastas que no quieren renunciar a una buena calidad de sonido, es interesante. Veamos qué nos ofrecen estos auriculares.

LG Tone Pro HBS-780: especificaciones técnicas

Desafortunadamente, la marca surcoreana no ha hecho públicas algunas especificaciones importantes de estos auriculares, como, por ejemplo, su respuesta en frecuencia, su distorsión armónica total (THD) o cómo están construidos los transductores (en este otro artículo os explicamos en qué consisten estos parámetros), aunque sí ha revelado con qué perfiles Bluetooth es compatible este modelo (los tenéis detallados en la tabla que encontraréis un poco más abajo). En cualquier caso, una característica muy importante en la que merece la pena que nos detengamos es, como os adelanté en las primeras líneas del artículo, su compatibilidad con el códec aptX.

La latencia máxima del códec aptX estándar no debería exceder los 130 ms, pero para aplicaciones de vídeo y juegos existe la versión aptX Low Latency, que no supera los 32 ms

La versión de esta tecnología implementada en estos auriculares nos proporciona, sobre el papel, una calidad de sonido similar a la de un CD, por lo que es capaz de llevar a cabo la compresión en tiempo real de audio LPCM con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y una resolución de 16 bits. Otra especificación interesante es la latencia máxima de este estándar, que no debería exceder en ningún escenario de uso los 130 ms, un valor bastante reducido que no resulta crítico cuando escuchamos música, pero que es muy importante cuando utilizamos los auriculares durante una conversación para evitar retrasos en el sonido que dificulten la comunicación.

Otra característica de estos auriculares que nos interesa conocer es su tipo. En las fotografías que ilustran este análisis podéis ver que son de tipo intraural, por lo que van colocados en el interior de nuestro pabellón auditivo. Además, incorporan una banda para cuello diseñada para que podamos guardar en su interior los auriculares cuando no los estamos utilizando, y en la que también residen los botones que nos permiten controlar la reproducción y atender llamadas.

LG Tone Pro HBS-780 Características Categoría Intrauriculares inalámbricos con banda para cuello Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.1 Compatibilidad con Bluetooth aptX Sí Perfiles Bluetooth soportados Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free (HFP) y Headset (HSP) Alcance máximo 10 m (aprox.) Autonomía en modo de reproducción musical Hasta 10,5 horas Autonomía en modo manos libres Hasta 16 horas Autonomía en espera Hasta 720 horas Tiempo de carga Menos de 2 horas Conector de carga Micro-USB Peso 44 g (aprox.) Precio 54 euros (aprox.)

Construcción y ergonomía: su banda para el cuello funciona

Para probar estos auriculares a fondo los utilicé durante casi un mes de forma ininterrumpida y en circunstancias muy diferentes. Una de las primeras conclusiones a las que llegué es que LG ha cuidado mucho la calidad de los componentes más propensos a deteriorarse, como son los cables de los auriculares y el recinto de la banda para el cuello. Los cables son finos, pero, a la vez, inusualmente resistentes, por lo que dudo que puedan deteriorarse con rapidez. Por otro lado, la banda para el cuello es de plástico, pero se trata de un policarbonato de calidad que no da muestras de fragilidad ni siquiera con un uso poco cuidadoso.

La banda para el cuello es cómoda, y, además, dota a los auriculares de una estabilidad notable incluso cuando hacemos movimientos bruscos

Todo el conjunto pesa unos 44 g, una cifra comedida si tenemos presente que la banda va colocada directamente alrededor de nuestro cuello y que su peso reposa en una zona en la que apenas lo notaremos. Además, el diseño de la banda la dota de una estabilidad importante, por lo que, aunque estos auriculares no están concebidos para practicar con ellos deporte, podemos realizar movimientos de cierta brusquedad sin temor a que se desprendan y caigan al suelo. Cabe la posibilidad de que se salgan de nuestras orejas si el movimiento es muy brusco, pero es poco probable que la banda se desprenda de nuestro cuello.

Las almohadillas, por su parte, son cómodas, aunque lo cierto es que no difieren gran cosa de las de otros intrauriculares que he tenido la oportunidad de analizar (en el paquete vienen dos unidades de gel adicionales). En lo que tiene que ver con la construcción y la ergonomía no puedo poner ninguna pega importante a estos auriculares, aunque, eso sí, al principio suele ser necesario palpar la banda cuando queremos controlar la reproducción, modificar el volumen o atender una llamada, hasta localizar el botón que necesitamos manipular. Pero una vez superada esa primera toma de contacto normalmente seremos capaces de colocar nuestros dedos directamente sobre el botón que queremos accionar.

Su sonido es bastante equilibrado, pero su mejor baza es la gama media

Llegamos, por fin, a «la pregunta del millón»: ¿qué tal suenan estos auriculares? Si tuviese que definir su sonido utilizando solo dos adjetivos me quedaría con «equilibrado» y «refinado». Durante el mes que he podido utilizarlos he escuchado con ellos todo tipo de música (rock, pop, clásica, jazz, reggae, etc.) y me han demostrado ser unos auriculares bastante polivalentes, aunque, en mi opinión, rinden un poco mejor con música «relajada», como el jazz o la clásica, que con aquellos géneros que demandan un grave con mucha pegada, como el rock duro o el heavy metal.

Esto no significa que tengan un grave «fofo» y poco definido. La forma en que estos auriculares restituyen la octava inferior del espectro de frecuencias es convincente, pero no está a la altura de sus agudos, y mucho menos de sus medios. Y es que su principal baza es la calidez y el nivel de detalle de su gama media. De hecho, en temas como 'Spanish Harlem', de Rebecca Pidgeon, o 'Wasted Time', de Eagles, la voz de los intérpretes mantiene todos los matices y la riqueza armónica que están presentes en estas dos estupendas grabaciones.

El nivel de detalle de los agudos no es tan alto como el de las frecuencias medias, pero, precisamente, esa ligera falta de capacidad analítica provoca que sean cálidos, una característica de la que se benefician sobre todo las grabaciones de peor calidad, que suelen pecar de unos agudos metálicos y estridentes que pueden llegar a provocarnos fatiga auditiva si se nos va la mano con el volumen. He analizado auriculares inalámbricos con un sonido globalmente más cuidado, pero eran modelos sensiblemente más caros, lo que, sin duda, deja en buen lugar a esta propuesta de LG, que se coloca por mérito propio como un modelo muy atractivo en la órbita de precio de los 60 euros.

Si nos ceñimos a su calidad de sonido lo mejor de estos auriculares es su gama media debido a su capacidad de reproducir la calidez y la microinformación de la voz humana

Una última prestación de estos auriculares que no puedo pasar por alto es su autonomía. Este parámetro depende, lógicamente, del volumen con el que nos gusta escuchar nuestra música, pero con un nivel medio y confortable a mí me han durado siempre entre 9 y 10 horas, lo que no está nada mal. La carga al 100% partiendo de una batería completamente descargada requiere aproximadamente dos horas, una cifra que no es exagerada pero que nos interesa tener presente para administrar con precisión el nivel de carga y no quedarnos «tirados» en un momento inoportuno.

LG Tone Pro HBS-780: la valoración de Xataka

Estos auriculares reflejan con claridad lo mucho que ha mejorado el sonido de los modelos inalámbricos de precio razonable durante los últimos años. Aún recuerdo el sonido poco detallado, frío y sin vida de los primeros modelos con conectividad Bluetooth que tuve la oportunidad de probar. Pero desde aquella época han pasado ya muchos años y la tecnología poco a poco está consiguiendo reducir la distancia que separa a los mejores auriculares inalámbricos de una buena solución con cable.

A los aficionados a la música clásica, al pop, al rock y al jazz es probable que les guste el sonido balanceado de estos auriculares

En el mercado podemos encontrar actualmente modelos Bluetooth aptX más sofisticados, y posiblemente con un sonido más refinado, como, por ejemplo, los auriculares HBS-820S afinados por JBL de la propia LG, pero muchos de ellos serán sensiblemente más caros. Y es que precisamente la baza más atractiva de los HBS-780 a los que hemos dedicado este análisis es su atractiva relación coste/prestaciones.

Estos auriculares gustarán a los entusiastas de la música que buscan un modelo polivalente; que suene bien, sobre todo, con música pop, clásica, rock y jazz, y también que les permita disfrutar un nivel de presión sonora importante sin que la fatiga acústica sea excesiva. Su mayor «pega» es la falta de pegada de su extremo grave, una característica que reduce el impacto de muchos temas de rock duro y heavy metal, por lo que, en mi opinión, son los fans de estos géneros los que quizás se sientan menos atraídos por este modelo. Aun así, son unos auriculares atractivos que merece la pena tener en cuenta si buscamos un modelo inalámbrico que no cueste más de 60 euros. Si tenéis la oportunidad de escucharlos os sugiero que no la dejéis escapar.

