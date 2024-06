LG CineBeam Q Laser 4K HU710PB, análisis: los demás proyectores portátiles van a sufrir para superar a este pequeño titán

Los proyectores portátiles han experimentado un desarrollo espectacular durante los últimos tres años. Las prestaciones de los primeros modelos que llegaron a las tiendas eran perceptiblemente inferiores a las de los proyectores domésticos convencionales, pero este panorama ha pasado a mejor vida. Afortunadamente. Hoy podemos encontrar sin esfuerzo modelos estrictamente portátiles con unas características que harían sonrojar a muchos proyectores convencionales para instalaciones de cine en casa.

En septiembre de 2022 tuve la oportunidad de analizar a fondo el modelo 'The Freestyle' de Samsung, y en aquel momento me dejó un sabor de boca estupendo por su diseño, sus prestaciones y su portabilidad. No obstante, el protagonista de este análisis no tiene nada que envidiarle. De hecho, derrocha personalidad. Y sus prestaciones intimidan, sobre todo si tenemos presente que LG ha conseguido poner a punto un proyector con un motor de imagen inusualmente ambicioso en un recinto de tan solo 135 x 135 x 80 mm. Abrochémonos los cinturones.

LG CineBeam Q Laser 4K HU710PB: especificaciones técnicas



características tecnología de proyección RGB láser DLP 4K UHD resolución 3.840 x 2.160 puntos fuente de luz Láser tamaño de la imagen De 50 a 120 pulgadas enfoque Motorizado / Automático brillo máximo 500 lúmenes ANSI relación de contraste 450.000:1 HDR HDR10 y HLG duración de la fuente de luz 20.000 horas con alto brillo nivel de ruido típico 27 dB sonido 3 vatios monofónico Dolby Atmos DTS-HD sistema operativo webOS 6.0 conectividad 1 x HDMI, 1 x USB-C (USB 2.0) y 1 x DC IN conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth 5.0 (salida de sonido) consumo máximo 65 vatios dimensiones 135 x 135 x 80 mm peso 1,5 kg precio 1.199 euros

No se puede ser más coqueto (y sofisticado)

El diseño de este proyector portátil me parece acertadísimo. De hecho, es el más bonito que he visto en acción hasta ahora. Confieso que la estética no es ni mucho menos una de las características de un proyector que más me importan, pero la belleza cuando está presente, agrada. Eso sí, no es frágil, pero desde luego no es un tanque capaz de soportar un trato descuidado. Buena parte de su recinto es de policarbonato, y no destaca por su rigidez, por lo que no cabe duda de que este proyector agradecerá un poco de mimo en el trato cotidiano.

El software de LG es capaz de llevar a cabo la corrección trapezoidal y de resolver el enfoque por sí solo y a las mil maravillas

En las fotografías que ilustran esta sección del análisis podemos ver que incorpora una estilizada asa que sirve tanto para sostenerlo si necesitamos moverlo de un lugar a otro como para orientarlo correctamente hacia la superficie sobre la que queremos proyectar las imágenes. Como veremos más adelante, el software de LG es capaz de llevar a cabo la corrección trapezoidal y de resolver el enfoque por sí solo y a las mil maravillas.

No obstante, y aquí viene un pequeño tirón de orejas para LG, echo de menos una funda de transporte que nos permita llevárnoslo sin necesidad de cargar con el embalaje original. No todos los usuarios necesitarán sacarlo de casa con frecuencia, pero este accesorio pondría la guinda a un dispositivo tan cuidado. Y, además, no es ninguna ganga, por lo que sería un detallazo que LG hubiese incluido en el paquete una funda o un maletín de transporte.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que LG ha mimado el acabado de este pequeño proyector. Por otro lado, las ranuras de ventilación alojadas en la parte inferior del panel frontal trabajan codo con codo con las practicadas en la parte trasera del recinto para permitir que el aire recorra el circuito óptimo en el interior del dispositivo.

Esta es la estrategia idónea para garantizar que ni la fuente de luz láser ni ningún otro componente del proyector supere su umbral máximo de temperatura. Un apunte importante: durante mis pruebas el nivel máximo de ruido que he medido con mi sonómetro Velleman DVM805 al habilitar el modo de alto brillo rozó los 29,2 dB, pero durante la entrega del brillo típico el nivel de ruido oscila entre 26,8 y 27,3 dB. No molesta en absoluto.

El motor de imagen de este proyector es una pequeña obra de ingeniería. La mayor parte de los proyectores portátiles apuesta por combinar una matriz DMD (Digital Micromirror Device) DLP (Digital Light Processing) Full HD fabricada por Texas Instruments y una fuente de luz LED. Esta es la solución que nos propone, por ejemplo, el proyector portátil 'The Freestyle' de Samsung que he mencionado en el segundo párrafo de este artículo. Este CineBeam Q de LG, sin embargo, nos entrega una matriz DLP con resolución 4K UHD que trabaja en tándem con una fuente de luz láser RGB.

La fuente de luz láser tiene varias ventajas importantes frente a las lámparas de alta presión convencionales y los diodos LED, como son una mayor capacidad de entrega de luz, una vida útil más larga, contaminan menos y contribuyen a una restitución del color más precisa. Eso sí, también es notablemente más cara que las lámparas de alta presión y las fuentes LED. En las especificaciones de este proyector LG apenas nos entrega información acerca de las características de su óptica, pero, como comprobaremos en la sección en la que analizaremos su calidad de imagen, su bloque óptico está cuidado.

Aunque unas líneas más arriba os he propuesto que reparemos en el tamaño tan compacto que tiene este proyector (mide 135 x 135 x 80 mm), merece la pena que no pasemos por alto que pesa solo 1,5 kg. Transportarlo de una habitación a otra de nuestra casa es pan comido gracias a su asa, aunque, eso sí, es importante que tengamos en cuenta que no incorpora una batería, por lo que necesariamente tenemos que llevarnos también su transformador de alimentación (por su peso y volumen es similar al de un ordenador portátil).

En la siguiente fotografía de detalle vemos cómo ha resuelto LG la conectividad física de este proyector. Podemos entregarle una señal de vídeo tanto a través de la entrada HDMI como del puerto USB-C. El fabricante no especifica en las características qué norma implementa la entrada HDMI, pero sí indica que admite señales con una resolución de hasta 2160p y una frecuencia de refresco de 60 Hz, por lo que probablemente satisface la revisión 2.0b.

Este proyector no incorpora una batería adicional, pero podemos conectarle una batería externa al puerto USB-C si no tenemos a mano una toma de corriente

Por otro lado, utilizando el puerto USB-C podemos entregarle señales de vídeo con una resolución máxima de 2160p y un refresco de 30 Hz. También nos propone conectividad Wi-Fi y Bluetooth 5.0. El tercer conector que podemos ver en la imagen es el de alimentación. Un último apunte: este proyector no incorpora una batería adicional, pero podemos conectarle una batería externa al puerto USB-C si no tenemos a mano una toma de corriente.

Este sí es un proyector portátil del tipo "enchufar y listo"

En algunas de las fotografías que veremos a continuación podemos apreciar una deformación geométrica muy evidente, pero el responsable no es este proyector de LG; lo es la óptica ZEISS de la veterana pero aún competente cámara de fotos RX10 de Sony que he utilizado para tomarlas. El objetivo de esta cámara tiene buena calidad, pero esta deformación aparece cuando es necesario fotografiar un rectángulo perfecto de casi 120 pulgadas. En este contexto el CineBeam Q Laser 4K es inocente.

El software de este proyector resuelve los parámetros esenciales de la calibración de la imagen de forma automática y transparente para el usuario

De hecho, como os he anticipado unas líneas más arriba, el software implementado por los ingenieros de LG en este proyector resuelve los parámetros esenciales de la calibración de la imagen de forma automática y transparente para el usuario. No solo es capaz de identificar la distancia que lo separa de la superficie sobre la que estamos proyectando para ajustar el enfoque con precisión; también corrige por sí solo la deformación geométrica de la imagen actuando sobre la corrección trapezoidal.

Por otro lado, el sistema operativo que nos permite acceder tanto a la configuración del proyector como a las apps de los servicios de streaming de vídeo es webOS 6.0. Esta plataforma es esencialmente idéntica a la que nos proponen los televisores de LG, por lo que tiene sus mismas virtudes y puntos débiles. Va en gustos, pero a mí lo cierto es que este software me agrada.

El SoC de este proyector lo mueve en algunos momentos con un poco de latencia, por lo que algunas apps tardan algo más en iniciarse de lo que me gustaría. Por lo demás, no tengo nada que objetar. Un detalle importante: desde la pantalla que podéis ver debajo de estas líneas podemos llevar a cabo el ajuste fino de los parámetros de la imagen, como el enfoque o la posición de los bordes del área de visualización.

El mando a distancia que nos entrega LG junto a este proyector es minimalista, pero cumple su función. Incorpora únicamente los botones necesarios para ayudarnos a movernos con cierta comodidad a través de la interfaz de webOS 6.0, así que nada que objetar hasta aquí. Eso sí, solo tiene tres botones de acceso directo a las apps de Netflix, Disney+ y Prime Video. Yo habría agradecido que incorporase al menos tres accesos directos más a otras tantas apps de servicios de streaming de vídeo, pero no me parece nada grave. Esperemos que LG tome nota y su próximo mando a distancia sea un poco más completo que este.

Su calidad de imagen es fabulosa. Su sonido, desafortunadamente, no tanto

Poner a punto un proyector tan compacto y ligero como este conlleva algunos compromisos si nos ceñimos a la calidad de imagen a la que podemos aspirar. Su bloque óptico no puede ser tan refinado como el de los proyectores para instalaciones domésticas que no se ven condicionados por el espacio que ocupan. Además, estos últimos pueden incorporar un motor de procesado de la imagen muy sofisticado, y también una fuente con una capacidad de entrega de luz ambiciosa.

El bloque óptico de los proyectores portátiles no puede ser tan refinado como el de los dispositivos para instalaciones domésticas

Los proyectores portátiles compactos están limitados tanto por el espacio que ocupa su recinto como por la energía que disipan en forma de calor, y este no es una excepción. En cualquier caso, en su liga es un rival duro de pelar. He intentado que las fotografías que ilustran esta sección del artículo reflejen con la máxima precisión posible la calidad de imagen que nos entrega este proyector, y, como podéis ver, está a un nivel extraordinario.

Soy consciente de que muchos usuarios van a proyectar directamente sobre la pared, por lo que, cómo no, lo he probado en este escenario de uso. Y sí, su calidad de imagen global al proyectar sobre una pared blanca y completamente lisa es muy buena. En estas condiciones este proyector es perfectamente disfrutable, aunque si queremos sacarle el máximo partido lo ideal es proyectar sobre una pantalla. En este análisis es importante que os cuente cómo se ve en las mejores condiciones posibles, y si queremos que se exprese con plenitud es necesario usar una pantalla.

La fotografía que podéis ver encima de estas líneas la tomé al proyectar sobre la pared, y su calidad es sobresaliente. El contraste es fabuloso, la profundidad de los negros es muy convincente y la colorimetría es muy rica. Se ve tan bien que parece un proyector DLP doméstico de gama media/alta, y no un proyector portátil mucho más pequeño que una caja de zapatos. La calibración que nos propone de fábrica está muy lograda, aunque es posible afinarlo más recurriendo a una sonda y al software de Calman. En cualquier caso, en el modo Filmmaker su calidad de imagen es impecable, por lo que a priori no es necesario tocarlo.

Todas las fotografías de esta sección del análisis están tomadas sin luz ambiental. En estas condiciones el proyector se expresa a las mil maravillas, especialmente si lo emparejamos con una pantalla de proyección de cierta calidad, como la Lumene Movie Palace UHD-4K 200C con una ganancia de 1.0 que he utilizado en una parte de las pruebas. Al proyectar sobre la pantalla y no sobre una pared las imágenes son un poco más nítidas, los negros algo más densos y profundos, y los colores están un poco más saturados.

Este proyector es capaz de lidiar con contenidos HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision ni HDR10+

No hay una diferencia abismal frente a la proyección sobre una pared blanca, lisa y mínimamente cuidada, pero sin duda la calidad de imagen es mayor sobre una pantalla de proyección. Es importante que no pasemos por alto que este proyector es capaz de lidiar con contenidos HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision ni HDR10+. Sea como sea ver 'Mad Max: Furia en la carretera' proyectada por esta pequeña bestia sobre una pantalla de cierta calidad y sin luz ambiental es una auténtica delicia. Prometido.

En mi opinión su talón de Aquiles es su limitada capacidad de entrega de luz. LG anuncia 500 lúmenes ANSI, y esta cifra no es en absoluto suficiente para entregarnos imágenes convincentes en espacios con luz ambiental. Si queremos que nos proponga una experiencia totalmente satisfactoria tendremos que utilizarlo en un espacio con muy poca luz ambiental, o, mejor aún, completamente a oscuras. En estas condiciones supera con claridad a cualquier otro proyector portátil que yo haya probado. Incluido el 'The Freestyle' de Samsung.

Para resolver el sonido los ingenieros de LG han instalado en este proyector un altavoz que está excitado por un diminuto amplificador en clase D de 3 vatios. Un punto a su favor en esta área consiste en que es capaz de procesar audio Dolby Atmos y DTS-HD, pero la experiencia que nos ofrece a través de este único altavoz deja mucho que desear. Su nivel de presión sonora no está mal, pero el extremo grave, que es crucial en muchas películas, no está presente. Y la resolución de este transductor es modesta, especialmente en las secuencias que combinan voces y efectos sonoros. Afortunadamente es posible enviar el audio a un altavoz externo de más calidad a través de un enlace Bluetooth.

LG CineBeam Q Laser 4K HU710PB: la opinión de Xataka

Este proyector portátil es un soplo de aire fresco. La posibilidad de disfrutar en un recinto tan compacto un motor de imagen 4K UHD dotado de una fuente de luz láser es muy atractiva, aunque tiene un impacto perceptible en su precio. Las fotografías que ilustran este artículo demuestran que LG ha mimado su diseño y ha cuidado su construcción, pero es importante que no pasemos por alto lo fácil que resulta ponerlo en marcha y lo bien que rinde cuando proyectamos directamente sobre una pared.

Este proyector nos entrega un contraste muy notable, una nitidez alta y unos colores ricos y con el nivel de saturación adecuado, sobre todo al utilizar el modo 'Filmmaker'

En cualquier caso, su mejor baza es, cómo no, su calidad de imagen. Con poca luz ambiental, o, mejor aún, sin ella, nos entrega un contraste muy notable, una nitidez alta y unos colores ricos y con el nivel de saturación adecuado, sobre todo al utilizar el modo 'Filmmaker'. Aun así, no es perfecto. Su capacidad de entrega de luz es comedida, por lo que en espacios con mucha luz ambiental su rendimiento decae claramente. Además, su sonido es muy mejorable, por lo que lo ideal es conectarlo a un altavoz externo de cierta entidad. Nuestras impresiones globales son muy positivas, pero os aconsejamos tener estas limitaciones en cuenta antes de comprarlo.

Este proyector ha sido cedido para este análisis por LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con las empresas.

