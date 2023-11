Lenovo Yoga Book 9i, análisis: por fin un portátil con dos pantallas que te hace sentir que esto puede funcionar

Los portátiles con doble pantalla o aquellos que incorporan elementos que se salen del patrón habitual en apartados clave dentro de un equipo no son ejecuciones sencillas de realizar. Hay que ser valiente. Y estar dispuesto a mucho proceso de ensayo-error. Lenovo es el rey de la casa en lo de probar con factores de forma atrevidos para algunos de sus portátiles.

El Lenovo Yoga Book 9i es el último modelo en llegar al mercado. Su "motivo" no es baladí: obviar el teclado físico y colocar ahí una segunda pantalla, completamente funcional. Y para sorpresa, les ha salido muy bien. Hay compromisos, curva de aprendizaje, pero por fin puedo decir que no me he sentido extraño usando un portátil con dos pantallas (y sin teclado) en el día a día.

Ficha técnica del Lenovo Yoga Book 9i



lenovo Yoga Book 9i PANTALLA Doble OLED de 13.3 pulgadas con resolución 2880 x 1800 DCI-P3 100% y brillo 400 nits PROCESADOR Intel Core i7-1355U MEMORIA 16 GB LPDDR5X-6400 MHz (soldada a placa) GRÁFICOS Intel Iris Xe ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB CONECTIVIDAD WiFi 6x Bluetooth 5.2 PUERTOS 3 x Thunderbolt 4 SONIDO Altavoces Bowers & Wilkins 2x2 W + 2x1W con Dolby Atmos BATERÍA 80 Wh OTROS Webcam FullHD con obturador de privacidad Sensor IR (Windows Hello) Ratón, teclado bluetooth, soporte y lápiz incluidos DIMENSIONES 15,95 mm x 299,1 mm x 203,9 mm PESO 1,34 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO 2199 euros

Yoga Book 9i Gen 8 (13" Intel) PVP en Lenovo — 2.199,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Literalmente un portátil de dos pantallas

Hablar de portátiles con dos pantallas es algo muy general. Incluso podríamos considerar la extinta Touchbar del MacBook Pro como una de ellas. O los modelos que usan parte de la carcasa con esa funcionalidad. Pero Lenovo ha sido estos años pasados el más atrevido y sus propuestas no dejaban a nadie indiferente.

El nuevo Lenovo Yoga Book 9i es un auténtico portátil en el que disponemos de dos pantallas. Piensa en un ultrabook de estupendo diseño, poco grosor, peso contenido y cuidado por los detalles en todo momento. ¿Ya? Ahora directamente sustituye el teclado físico por una segunda pantalla idéntica a la principal. La clásica. Así es el Lenovo Yoga Book 9i.

Pese a lo dicho, hay detalles interesantes y muy bien pensados por parte de Lenovo, que ha conseguido lo que parece ahora mismo el mejor diseño posible para acompañar a su idea de portátil de dos pantallas.

¡Qué gran idea!

La bisagra, clave en este tipo de equipos, es única. Admite la fijación de cada una de las pantallas con la inclinación que deseemos de manera fiable y robusta. Y hace las veces, tanto con el equipo abierto como cerrado, de altavoz. En el fondo podemos considerarla como una barra de sonido en toda regla.

El diseño del Lenovo Yoga Book 9i no es solo especial por su doble pantalla. Hay otras sorpresas como que la bisagra sea en realidad una barra de sonido firmada por Bowers&Wilkins

De hecho el sonido viene firmado por Bowers&Wilkins, y se trata de un sistema de cuatro altavoces (2x2W y 2X1W) con Dolby Atmos que ofrece una experiencia sonora completa, con una gran presencia de graves, equilibrio y potencia sonora sin distorsión.

El equipo tiene todas sus aristas redondeadas de forma suave, siendo un portátil con un tacto muy agradable. Eso sí, el kilo y trescientos gramos de peso parece mayor por lo compacto del equipo. Pero es cómodo de llevar de un lado a otro.

Para saber si tenemos el equipo correctamente orientado a la hora de su apertura, podemos fijarnos en el mayor grosor de la parte inferior o en la pestaña que aloja la cámara web. Es FullHD con infrarrojos, compatible con Windows Hello y con una buena calidad general para las videollamadas.

En cuanto a la conectividad, hay algo de escasez y nada de variedad. Aquí el Lenovo Yoga Book 9i lo apuesta todo a tres puertos Thunderbolt 4, dos en el lateral derecho y uno en el izquierdo. Inalámbricamente hablamos de un modelo con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sí que contamos en el lateral derecho del botón de encendido (nada de identificación biométrica por huella) y un botón físico que hace las veces de obturador de la cámara web.

Paneles OLED al poder

Abierto, el Lenovo Yoga Book 9i despliega el poderío de su doble pantalla OLED PureSight con 13.3 pulgadas de diagonal cada una de ellas. Son efectivamente idénticas en especificaciones, con resolución de 2880 x 1800 píxeles, tecnología táctil, HDR 500 con brillo de 400 nits y 60 Hz. Además cubre el 100% del espacio de color DCI-P3.

Las dos pantallas juntas lucen espectacular, se nota la tecnología OLED y el alto brillo y fidelidad de color pese a que no son valores de escándalo. Y la precisión de la tecnología táctil también es excelente, algo necesario en un equipo donde vamos a necesitar tocar mucho la pantalla.

El inconveniente de este gran doble panel táctil es que las huellas es casi imposible mantenerlas alejadas de la vista y que además es una pantalla con acabado brillante, con lo que ello supone respecto a los reflejos.

Con el Lenovo Yoga Book 9i es la primera vez que sentimos que la doble pantalla OLED tiene sentido. Y encima lucen espectaculares

El funcionamiento de la doble pantalla no esconde secretos pero sí trucos. La realidad es que son dos pantallas independientes que actúan como si tuviéramos dos monitores conectados a nuestro ordenador, por lo que vía sistema operativos podemos decidir si queremos extender las pantallas, duplicarlas o que todo se muestre únicamente en una de ellas.

Cuando nos acostumbramos a "salvar" la bisagra, mover ventanas de una pantalla a otra es rápido

El desplazamiento de aplicaciones y ventanas de una pantalla a otra es rápida y sencilla, basta con arrastrar de una panel a otro. Al principio hay que salvar la bisagra pero se acostumbra uno rápido.

Pero, ¿y si queremos que aparezca un teclado en pantalla para poder escribir cuando no hay teclado físico conectado? En ese caso solo debemos pulsar con todos los dedos de las dos manos sobre el panel inferior y aparecerá un teclado completo táctil además de un touchpad. Luego basta con pulsar una X de la esquina superior derecha para hacerlo de nuevo desaparecer.

Parece un teclado real pero es virtual sobre la pantalla inferior

En el caso de que queramos disponer solo del touchpad, basta con pulsar con tres dedos a la vez en la pantalla. En ese caso, el touchpad aparece tanto solo como sobre la segunda pantalla, pudiendo desplazarlo a cualquier zona de la pantalla inferior, pero no se la superior.

Intel Core para tareas básicas

Pese a lo diferente del exterior de este Lenovo Yoga Book 9i, el interior del mismo es mucho más común. De hecho se asemeja más al de un portátil al uso de consumo que el de un equipo de gama alta o para creativo.

Se recurre a la familia U de procesadores de Intel de 13ᵃ generación, con el Core i7-1355U como única opción en el mercado español. La configuración la podemos variar solo en lo que respecta al almacenamiento interno, de 512 GB o 1 TB, pues la RAM viene soldada a placa y solo podemos optar por 16 GB.

El interior es suficiente para gestionar dos grandes paneles y toda la multitarea que nos permite usar

Con esta premisa, tanto los datos de los benchmarks como la experiencia en el día a día con el Lenovo Yoga Book 9i es satisfactoria si no pretendemos enfocar su uso a juego ni tareas creativas que requieran de mucha potencia bruta o gráfica.

En Cinebench R23 alcanzamos los 1600 y 6000 puntos en las pruebas Single y Multi respectivamente, mientras que en GeekBench 6 la cifra media se situó en los 1975 puntos para la prueba de un sólo núcleo y de 5120 para la múltiple. En cuanto a PCMark 10, el Lenovo Yoga Book 9i supera los 5600 puntos.

En el apartado gráfico, los test de referencia Night Raid y TimeSpy de 3DMark sobrepasaron los 15000 y 1750 puntos respectivamente.

El excelente trabajo a nivel de diseño de Lenovo con este Yoga Book 9i alcanza también a la disipación de calor, que no da problema alguno de calentamiento excesivo, mantiene el equipo funcional y usable aunque le exijamos, y todo ello con una única salida de aire en la bisagra y un ruido en funcionamiento que solo se escucha como un leve susurro cuando está todo a su alrededor en silencio absoluto. Incluso cuando le exigimos el máximo con las pruebas de estrés.

Una batería sorprendente para la exigencia de este equipo

Parte del extra de peso que notamos en este Lenovo Yoga Book 9i se debe a la gran batería que alberga en su interior para ser un equipo de tipo ultrabook. Son 80 Wh de capacidad (4 celdas) que rinden de una manera sorprendentemente buena habida cuenta de que, recordemos, hay dos paneles de 13.3 pulgadas para alimentar.

En nuestras pruebas habituales, con brillo alrededor del 50%, conectividad todo el tiempo, uso mixto de la segunda pantalla (como teclado y como segunda pantalla clásica), tareas multimedia, de navegación y ofimática básica, el Lenovo Yoga Book 9i promedió entre 7 y 8 horas de autonomía, una cifra que como hemos dicho sorprende y con la que estamos muy satisfechos habida cuenta del producto al que nos enfrentamos.

Una forma diferente (y polivalente) de trabajar con un portátil

El Lenovo Yoga Book 9i quiere ser diferente en su forma de uso y para ello no escatima en accesorios. En realidad son solamente cuatro, pero muy bien escogidos y pensados. Tenemos un teclado bluetooth, un ratón compacto, un lápiz y un soporte/funda para dichos accesorios que además actúa a modo de soporte para algunos modos de uso particulares de este Lenovo Yoga.

El kit completo que viene de serie es el ideal para que el Yoga Book 9i muestre todo su potencial

Empecemos por el teclado. Este Lenovo Yoga Book 9i viene con uno externo, bien acabado y con un diseño y especificaciones que casan a la perfección con la idea de portátil de doble pantalla del fabricante asiático. Otro teclado nos puede hacer la misma función en determinadas situaciones pero no ofrece las mismas opciones en modos de uso muy específicos.

Un ejemplo: para escribir un largo texto de modo tradicional (como haríamos en un portátil clásico) podemos colocar el teclado sobre la segunda pantalla y que quede todo perfectamente integrado, contando además con el touchpad virtual en su sitio idóneo. Otra cosa es que funcione con igual precisión que uno físico. A nosotros nos ha dado bastantes dolores de cabeza.

Cuando colocamos el teclado físico se activa automáticamente un touchpad virtual

Si optamos por colocarlo en la parte inferior de la pantalla, no tenemos automáticamente touchpad virtual pero a cambio el tercio superior de la pantalla inferior entra en una configuración de doble pantalla auxiliar para colocar por ejemplo un par de aplicaciones que complementen a lo que estamos haciendo con la superior. Música, redes sociales, correo ... hay muchas posibilidades.

Si no queremos touchpad, no se desperdicia nada de nada

El Lenovo Yoga Book 9i detecta el teclado, que es magnético en su parte inferior, lo alinea adecuadamente y entra en el modo de teclado externo de manera automática. El teclado se carga vía USB-C y cuenta con botón de encendido y apagado.

Casi todos los escenarios de uso que se nos ocurran para un portátil "con pantalla externa" quedan recogidos aquí de manera muy solvente

El teclado también nos resulta polivalente para usarlo externamente de la manera clásica. Si recurrimos al soporte podemos configurar un sistema de escritorio multipantalla portátil en pocos segundos.

Configuración imbatible en movilidad

El lápiz incluido en el paquete es otro excelente añadido que cobra más valor si cabe por la doble pantalla, pues permite usarlo como elemento de toma de notas mientras consultamos cualquier fuente en el panel de arriba.

Y si queremos, la pantalla inferior hace las veces de libreta "física"

Los límites a la hora de darle usos a este Lenovo Yoga Book 9i son ahora mismo más nuestra imaginación que el aspecto físico o características del equipo, donde ha sido todo muy bien pensado y enfocado.

Pese a lo dicho, la experiencia de estos días con el Lenovo Yoga Book 9i tiene también sus sombras.

Casi todas llegan del lado del software, pues a pesar de que Lenovo hace un intento por ayudar a Windows 11 a entender el modo de uso de su portátil de doble pantalla, el sistema operativo no se acaba de adaptar del todo y en el día a día nos encontraremos más de una vez con reacciones de Windows que, aunque no anulan el valor extra de este portátil de Lenovo, sí que frustra ligeramente al usuario y le obliga a realizar un esfuerzo extra para conseguir que todo funcione como lo teníamos configurado que pasara en nuestra cabeza.

Lenovo Yoga Book 9i, la opinión y nota de Xataka

Llevamos muchos años dando la vuelta a la idea detrás de un portátil clásico. Primero fueron los convertibles, luego los tablets que aspiraban a ser algo más y luego ... alguna que otra locura. O al menos lo parecían hace unas generaciones.

El Lenovo Yoga Book 9i sorprende mucho de entrada pero enseguida, en cuanto cambias el chip con el que te enfrentas a él, se convierte en un producto que metes en tu lista de deseos con mucha facilidad.

El Lenovo Yoga Book 9i funciona muy bien como portátil clásico si no requieres de escribir demasiado, no es muy potente, pero todo ello se olvida y compensa cuando casi cualquier idea de uso del equipo la tienes cubierta gracias a su espléndida doble pantalla OLED y los accesorios que incluye de serie.

8,5 Diseño 9,5 Pantalla 9 Rendimiento 8 Teclado/Touchpad 7 Software 8,5 Autonomía 8,75 A favor El portátil más diferente del mercado

Estupenda doble pantalla OLED y sonido espectacular

Viene con los accesorios necesarios de serie En contra Precio más alto que el equivalente en formato clásico

Ni conectividad ni potencia son sus grandes armas

El software no acaba de acompañar las posibilidades del equipo