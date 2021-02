Lenovo Thinkpad X1 Fold, análisis: el primer portátil con pantalla plegable es toda una locura

Algunos de los diseños más innovadores y diferentes del sector de los ordenadores portátiles en los últimos tiempos han llegado de la mano de Lenovo.

El nuevo Lenovo X1 Fold es probablemente uno de los más ambiciosos de la compañía y el sector por diferentes motivos. El principal, su diseño con pantalla plegable, que atrae todas las miradas y además proporciona modos de uso para casi cualquier usuario ... que quiera pagar los más de 3000 euros que cuesta el portátil.

Ficha técnica del Lenovo X1 Fold

LENOVO THINKPAD X1 FOLD Características PANTALLA OLED flexible táctil 4:3 de 13,3 pulgadas QXGA (2.048 x 1.536 puntos), 300 nits y cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3 MICROPROCESADOR Intel Core con tecnología Intel Hybrid MEMORIA PRINCIPAL 8 GB LPDDR4X a 4.267 MHz GRÁFICOS Intel UHD de 11ª generación ALMACENAMIENTO SECUNDARIO SSD hasta 1 TB NVMe M.2 SONIDO Dolby Atmos CÁMARA 5 megapíxeles RGB + IR SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro CONECTIVIDAD 1 x USB tipo C Gen 1, 1 x USB tipo C Gen 2 y 1 x tarjeta SIM CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 6, 5G y Bluetooth 5.1 BATERÍA 50 Whr DIMENSIONES Desplegado: 299,4 x 236 x 11,5 mm

Plegado: 158,2 x 236 x 27,8 mm PESO 999 g PRECIO Desde 2.999 euros

Un diseño, numerosos factores de forma

Sobre el papel, diseñar un portátil con pantalla plegable plantea retos en numerosos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con un elemento clave del portátil clásico: el teclado.

Ser el primero en articular la idea de un portátil clásico en formato plegable trae la ventaja de que puedes intentar lo que quieras.

La primera aproximación comercial y seria de un portátil con pantalla plegable se asemeja más a la idea de un convertible que a la del portátil clásico

El Lenovo ThinkPad X1 Fold parte de un formato más cercano al de un tablet o convertible de gran pantalla. Ahí Lenovo ya tiene amplia experiencia con formatos nada convencionales en este tipo de dispositivo.

El uso más práctico del ThinkPad X1 Fold es como un tablet de gran pantalla con teclado externo

Lo diferente viene cuando literalmente doblamos ese tablet, el cual acaba convirtiéndose en una especie de libro bastante grueso y pesado en el que los detalles se han cuidado al máximo. Sirva de ejemplo la funda de piel que acaba por recubrirlo.

Cerrado, el X1 Fold es literalmente del grosor de un libro

Esa funda, además de la función de protección, le otorga al Lenovo X1 Fold un elemento plegable a modo de stand, que nos servirá para colocar el X1 Fold en una situación inclinada válida tanto para consumir contenido como para ser algo más productivo. Las posibilidades no son muchas y todas pensadas para su colocación sobre una mesa, así que hay margen de mejora en este aspecto.

La funda de piel sintética hace las veces de hoja para colocarlo en modo stand

El sistema de plegado del Lenovo ThinkPad X1 Fold es robusto y sólido. La pantalla se pliega justo por la mitad con bastante facilidad y por ahora no hay signo alguno que nos marque dónde se realiza ese pliegue.

Como hemos indicado, una vez plegado, el Lenovo X1 Fold resulta en un dispositivo bastante compacto, más o menos como una libreta en formato A5 pero con un grosor considerable de casi 3 cm y un peso inferior al kilogramo pero que en mano nos transmite algo más.

El acabado del equipo, salvo por la funda de piel sintética, es de plástico, pero nos deja una muy bien impresión a nivel de acabado.

Acabado en piel sintética del Lenovo ThinkPad X1 Fold

En este extraño formato la conectividad es realmente crítica. Los laterales solo nos proporcionan dos puertos USB-C 3.2 Gen2 que podemos usar tanto para datos como para alimentación del equipo. No hay entrada de auriculares, algo extraño en este dispositivo.

Los únicos dos puertos del equipo son USB-C

El resto de controles físicos se limitan a una ranura para tarjetas de datos, el botón de encendido y los dos controles del volumen. Ya en el interior, en uno de los marcos laterales de la pantalla, se incluye una webcam.

La solución de Lenovo para incluir un teclado

Decíamos antes que el formato de este Lenovo ThinkPad Fold X1 estaba mucho más cerca del del un tablet/convertible con teclado externo que de un portátil al uso. Es así si queremos disponer de una pantalla de 13 pulgadas.

Si optamos por buscar la configuración más clásica de portátil con teclado y touchpad unido a una pantalla, el Lenovo Thinkpad X1 Fold se deja hacer pero a cambio de perder la mitad útil de la pantalla.

Cuando optamos por usar el teclado unido al X1 Fold, perdemos la mitad de la diagonal de pantalla

El teclado externo, que viene en los pack más actuales junto con un lápiz óptico, podemos llevarlo literalmente en medio de la pantalla cuando la cerramos. Un sistema magnético se encarga de mantenerlo sujeto a la vez que indica al sistema que lo tenemos colocado, anulándose en ese caso la mitad inferior de la pantalla donde lo hemos situado.

Modo portátil clásico, donde nos quedamos con menos de 10 pulgadas de pantalla efectiva

Desde ese momento, el Lenovo ThinkPad X1 Fold es lo más parecido a un portátil con pantalla plegable.

Si queremos aprovechar toda la diagonal de pantalla y seguir usando el teclado, ya debemos "despegarlo" de la pantalla y colocarlo como un accesorio externo que se conecta vía bluetooth con la pantalla externa, donde ya podemos disfrutar del espectacular panel OLED de 13.3 pulgadas.

El teclado externo es 100% Thinkpad: cómodo, preciso y toda una delicia para usar

El teclado ofrece un diseño marca de la casa, y como buen ThinkPad, resulta comodísimo de usar y muy preciso. Como tal, el accesorio es muy ligero y delgado, quedando penalizado el touchpad. Éste es bastante reducido en tamaño pero su precisión compensa bastante esa limitación.

Una pega de este teclado compacto en tamaño pero con teclas relativamente grandes es que se han tenido que agrupar bastantes teclas con caracteres especiales, admitiendo algunas de ellas hasta cuatro posibilidades.

La carga del teclado puede realizarse de manera inalámbrica cuando lo tenemos colocado en medio de la pantalla, o de manera externa recurriendo a su puerto microUSB.

No falta la webcam en uno de los marcos del ThinkPad X1 Fold

En un lateral del teclado hay un lazo para mantener colocado y a salvo el lápiz táctil que complementa de manera ideal este portátil de tantas posibilidades, especialmente para la toma de notas o subrayado de documentos.

Para estas tareas de escritura así como para la lectura, es ideal el modo de uso tipo libro. Basta abrir el portátil, doblarlo ligeramente y escoger la opción de dos pantallas separadas que añade el software de Lenovo sobre Windows 10.

La pantalla OLED plegable: su gran baza

Plegable o no, la pantalla del Lenovo ThinkPad X1 Fold es todo un espectáculo visual. Su panel OLED de 13.3 pulgadas ofrece una resolución de 2048x1536 píxeles y es por supuesto táctil. Su formato es de 4:3, ideal para productividad y que encaja bastante en este diseño de portátil plegable.

El panel OLED es muy llamativo por su brillo, 300 nits, y el contraste de un panel orgánico. La visualización en exteriores, por su acabado brillante, es sin embargo bastante justa, y ahí es donde más se echa de menos un extra de brillo para el panel.

El llamativo panel OLED plegable da lo máximo cuando lo tenemos extendido. Lástima que necesite mejorar en exteriores

Aunque no es el tipo de equipo que creativos o profesionales de la imagen van a querer usar, la fidelidad de color es otro de sus puntos fuertes. Cubre el estándar DCI-P3 casi en un 100%.

En cuanto al sonido, ya hemos indicado que no hay puerto de auriculares, así que la escucha pasa por dispositivos sin cables o por los altavoces integrados. Son en todas cuatro, distribuidos de dos en dos para que siempre tengamos un pareja disponible independientemente de cómo coloquemos el Lenovo ThinkPad X1 Fold.

El sonido es correcto, sin grandes alardes. Que nos transmitiera más contundencia en los graves o mejor sensación de sonido envolvente (Dolby Atmos) sería una guinda estupenda a la experiencia de colocar la pantalla a modo de stand para disfrutar de contenido.

Un interior con los procesadores de Intel para pantallas plegables

Si un consumidor valora la compra este Lenovo ThinkPad X1 Fold, probablemente el interior no sea lo que decante la balanza. Y no es porque el nuevo Lenovo ThinkPad X1 Fold no venga bien armado.

La configuración base parte del procesador Intel Core i5-L16G7, el modelo estrella de la familia LakeField. Son los procesadores de Intel pensados precisamente para dispositivos plegables o con varias pantallas.

La versión que hemos probado en Xataka se hace acompañar de 8 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 256 GB. En conjunto, el equipo cumple con los requerimientos para un portátil de consumo básico y solo notamos algo de pereza cuando cambiamos de modos de uso y el sistema no sabe muy bien cómo reaccionar. Eso provoca algo de ralentización en el uso del equipo.

Los nuevos procesadores para equipos plegables o con doble pantalla cumplen sin más

En las pruebas de rendimiento el procesador consiguió más de 1700 puntos en la prueba GeekBench 5 y se mostró algo discreto en las pruebas donde se exigía más a nivel gráfico. En 3DMark Fire Strike superó por poco los 1100 puntos y en Cinebench R20 se quedó por debajo de los 450 puntos.

La buena noticia es que el funcionamiento de este extraño portátil es completamente silencioso además de contenido en el calor generado. Apenas 40 grados máximo medimos en las pruebas más estresantes, lo que lo hace adecuado para usarlo incluso sobre las rodillas, aunque el formato no sea precisamente el más adecuado para esas posiciones.

La conectividad interna, demás de 5G opcional, se completa con WiFi 6 y Bluetooth 5.1.

El Lenovo ThinkPad X1 Fold viene de serie con Windows 10 Pro, el cual hemos visto batirse en duelo con un factor de forma que literalmente puede volver loco al sistema operativo de Microsoft.

Aunque el equipo es perfectamente usable, las adaptaciones a los diferentes modos es por momentos lenta e incluso errónea, y cuesta algo hacerse con las posibilidades. Uno acaba con el X1 Fold levantado a dos manos y girando continuamente para ver si Windows acierta con la visualización más correcta para el factor de forma que hemos escogido para trabajar o disfrutar.

Lenovo ha intentado mejorar el trabajo de Windows 10 con un formato tan cambiante, pero sigue habiendo lagunas

Lenovo ha intentado suavizar la experiencia con su Lenovo Mode Switcher, el cual nos da tres opciones de visualización bajo Windows: pantalla completa y división en dos secciones (en este caso con dos posibilidades). Pero tampoco es una opción que facilite al usuario sacar el máximo partido al dispositivo ni tener el control de qué ver en cada una de las potenciales divisiones de la pantalla.

Autonomía justa para un equipo tan portátil

Los nuevos jugadores de la liga de los dispositivos plegables y compactos tienen trabajo por delante en el campo de la autonomía. La batería de este Lenovo ThinkPad X1 Fold, de 50 Wh, queda en lugar de nadie y no es contundente para ningún factor de forma bajo el que usemos este dispositivo.

Las cinco horas de autonomía quedan en tierra de nadie para los diferentes usos posibles de este Lenovo Thinkpad X1 Fold

En nuestras pruebas habituales de batería, con brillo al 50%, conectividad todo el tiempo y un uso mixto basado principalmente en la navegación web, alguna aplicación de redes y música en segundo plano y ocasionalmente reproducción de vídeo, hemos promediado entre 5 y 6 horas con el modo de batería más óptima para mejorar la autonomía.

Con esas cifras el dispositivo lo tiene complicado para salir de casa sin cargador (de 65 W el de serie). Al menos no es propietario sino que la carga la debemos realizar vía USB-C usando cualquiera de los dos puertos disponibles en el equipo.

Lenovo ThinkPad X1 Fold, la opinión y nota de Xataka

Valorar un producto tan innovador y diferente como el Lenovo Thinkpad X1 Fold no es sencillo. Lo que habitualmente podemos comparar no es válido para un producto que no tiene igual en el mercado, al menos en la ejecución. La idea, tener un equipo que se adapte a diferentes modos de uso, sí que se ha trabajado mucho del lado de los portátiles convertibles.

Sin embargo no poseen lo que este Lenovo ThinkPad X1 Fold ha traído al mercado: una pantalla flexible. Además es un panel OLED de calidad. También es notable la aventura de Intel con sus procesadores de la familia LakeField a pesar de que en autonomía esperábamos más.

Pero con Windows 10 todavía sin saber muy bien qué hacer en formatos nada definidos y el precio alto de partida para sus características, los compradores de este Lenovo ya saben que en realidad están viviendo una aventura única que nunca está exenta de riesgos.

8,3 Diseño9 Pantalla 9 Rendimiento8 Teclado/trackpad8 Software8,25 Autonomía7,75 A favor La madurez de las pantallas plegables

Buena primera generación de una idea complicada

Teclado de calidad En contra El modo portátil puro nos deja un equipo con pantalla de solo 10 pulgadas

Autonomía baja para un equipo pensado para la movilidad

Como todo lo innovador, el precio es alto



