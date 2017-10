Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro: los hemos probado y tienen motivos para triunfar

Lo de Huawei y su gama Mate es algo que llama mucho la atención. El año pasado con su Mate 9 demostraron que eran capaces de ofrecer un producto interesante en precio y prestaciones. Este año, con los nuevos Huawei Mate 10 Series se superan, demostrando a la competencia que se pueden hacer productos atractivos sin disparar su valor por encima de los 1000 euros. En Xataka los hemos probado así que os contamos nuestras primeras impresiones con el Mate 10 y Mate 10 Pro.

Diseño: Huawei tampoco quiere marcos grandes

Huawei en diseño ha dado un giro respecto a lo visto en el Mate 9. Sigue los cánones actuales impuestos por el mercado y da el salto al cristal como material principal. Un cristal templado para la trasera que dice ofrecer un gran nivel de resistencia. Ya veremos si es así o no. Desde luego hemos vivido algunas caídas del Mate 10 y el terminal permanecía intacto.

Con dicha combinación de materiales a nivel estético tanto en Mate 10 como 10 Pro resultan muy atractivos. Y no sólo eso, la sensación al cogerlos en la mano es realmente buena. Aunque hay que hacer un par de menciones que creemos importantes. Principalmente por la pantalla usada en cada uno.

El Huawei Mate 10 monta un panel de 5,9” y relación de aspecto 16:9. El Mate 10 Pro sube a las 6” y cambia a relación de aspecto 18:9. A pesar de que ambos tienen marcos muy reducidos, apenas hay un milímetro de diferencia, el formato de la pantalla hace que el Mate 10 resulte más cuadrado.

Esa sensación de ser más cuadrado al principio desconcierta. En el Mate 10 Pro ocurre todo lo contrario, a pesar de tener una relación de aspecto más alargada la sensación al sujetarlo es más natural. No obstante es cuestión de acostumbrarse porque como veremos luego, el Mate 10 puede ser más atractivo que el modelo Pro aunque choque a primera vista.

Por lo demás, con diferencias también en la ubicación del sensor, el Mate 10 ha logrado mantenerlo en el frontal mientras que el 10 Pro se lo lleva a la parte de atrás, la curvatura del cristal trasero hace que ambos resulten cómodos de usar a pesar de requerir ambas manos para mayor comodidad. Eso sí, las huellas se quedan marcadas con facilidad en ambos y en todos sus colores.

Por supuesto todo será cuestión de gustos pero una vez vistos los dos modelos no sabríamos decir cuál es mejor. El Mate 10 aunque no lleve ese apellido Pro no se ve como un producto a la sombra del Mate 10 Pro. Incluso puede que para muchos sea más interesante.

¿Mejor pantalla para el modelo que no es el Pro?

Al principio pensábamos que había algún tipo de error pero no. El Huawei Mate 10 incorpora una pantalla IPS de 5,9” con relación de aspecto 16:9 y resolución QHD. Por su parte, el Mate 10 Pro sube a las 6”, usa un panel con tecnología OLED, relación de aspecto 18:9 pero su resolución es FHD+. Sí, el modelo Pro integra un panel con menos resolución que el modelo “normal”.

El modelo Pro integra un panel en teoría mejor por la tecnología OLED que usa pero con una resolución menor, 2160 x 1080 píxeles frente a los 2560 x 1440 píxeles del Mate 10. Es una decisión extraña la tomada por Huawei. Tendrán sus motivos y tal vez estén relacionados con la producción, precio,…

De un modo u otro lo cierto ambas son grandes pantallas, se ven realmente bien. Pero si el factor resolución/nitidez te importa el Mate 10 es tu opción. La ventaja del OLED del Mate 10 Pro es que en teoría también dará un extra de autonomía que de por sí ya nos parece muy buena gracias a sus 4.000 mAh de batería.

Kirin 970 y batería de 4.000 mAh son dos de sus armas

A nivel de componentes como ya habéis podido ver, a excepción del tema de la pantalla, los 2GB extras de RAM en el modelo Pro o diferencias como la inclusión de conector de auriculares en el Mate 10 que el Pro no tiene, ambos terminales comparten hoja técnica. Eso significa que cuentan con el mismo procesador Kirin 970, 64GB de almacenamiento, sistema de cámara dual, batería de 4.000 mAh y opciones de conectividad como Dual SIM (sólo para algunos mercados) o a redes de datos que podrían alcanzar hasta 1,2 Gbps.

Durante el tiempo de uso tanto sistema como diferentes aplicaciones instaladas se han comportado realmente bien. Todo va fluido como se espera, los tiempos de carga son más que correctos y esas mejoras que Huawei comentaba, esa parte invisible que ofrece su Open AI Ecosystem y la unidad NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) integrada en el nuevo chip, parecen funcionar.

Habrá que esperar a un análisis a fondo y uso más continuado pero el impacto que tendrá esa unidad NPU dedicada parece ser real aunque no se vea, aunque sea algo que el usuario de a pie no tendrá cómo apreciar.

Si os preguntáis por la diferencia de RAM, los 4GB no parecen que vayan a penalizarlo. Tal y como han demostrado otras propuestas son más que suficientes e incluso el modo PC se ejecutaba de forma fluida. Pero en la review os contamos con más detalles.

De la batería, tras una primera carga y darle uso, nos quedamos con lo bien que se gestiona, con un consumo que augura grandes noticias para esos usuarios más exigentes e intensivos. Aunque lo que sorprenderá será el trabajo realizado con la carga rápida. En sólo 30 minutos llega al 58%.

Si tenemos en cuenta que hablamos de una batería de 4.000 mAh, que cargue el 58% en sólo media hora nos parece una cifra más que buena. Luego para llegar al 100% y por que tengáis una referencia, tarda lo mismo que el One Plus 5 que ofrece una batería con 700 mAh menos.

Cámaras que siguen apostando por Leica

El sistema de cámara dual de los nuevos Huawei Mate 10 series mantienen el esquema ya visto en otras propuestas del fabricante. Tenemos dos sensores de 12MP RGB y 20MP monocromo que combinados ofrecen multitud de opciones. Desde modo retrato, desenfoque de fondo, zoom híbrido, blanco y negro, HDR, fotografía nocturna,… y ahora Inteligencia artificial.

La cámara principal se ve acompañada de un doble ISP que ayuda en el procesamiento de las imágenes y también en la potencia que ofrece la NPU. De este modo, la suma de todos estos componentes ayudan en la captura de las fotografías a todo tipo de usuarios.

Huawei ha integrado funciones de inteligencia artificial para que la aplicación de cámara sea capaz de detectar el tipo de foto que haremos según el objeto (comida, mascotas, nocturnas, etc) y así ofrezca el mejor procesador posible.

En unas primeras muestras creemos que los resultados no están nada mal. La apertura f1.6 es algo que se aprecia en las fotografías nocturnas y también en el resto de modos.

El modo retrato lo tenemos que probar bien, algunos recortes le van a costar aunque también hemos de advertir que el software aún no es el final. Ayer mismo saltaba una actualización y podrían haber más antes del lanzamiento oficial.

Junto a estas mejoras de la cámara principal también tenemos las que afectan a la secundaria. La cámara delantera con un sensor de 8MP y aperture f1.9 ha mejorado. Y sí, gracias a software también permitirá aplicar bokeh a los retratos. Así que amantes de los selfies y el bokeh, estáis de enhorabuena.

Posiblemente, de lo mejor del mercado

Dar el título de mejor smartphone del mercado es arriesgado y casi imprudente. Cada terminal tiene puntos que para según qué usuario será más o menos adecuado. Lo que creemos que no tiene discusión es que Huawei se ha posicionado muy bien con estos terminales.

El Mate 10 y Mate 10 Pro son equipos muy completos, con características interesantes y unas prestaciones que seguro dejan muy buen sabor de boca. Pero lo principal es que sus precios no se han disparado. Queda mal hablar de precio es importante.

El Mate 10 cuesta 699 euros, el 10 Pro 799 euros. Son precios igualmente altos pero los 1000 euros del Note 8 o los 1300 del iPhone X han hecho que estos los veamos con mejores ojos. Si tenemos en cuenta que en unos meses podrían bajar entonces está claro que serán grandes alternativas para quienes buscan una experiencia de gama alta.

Aún así, si os interesa conocer con más detalles todo lo que tienen que ofrecer permanecer atentos a nuestra review a fondo.