Honor Watch GS 3, análisis: la batería no es lo único que llama la atención en el smartwatch más top de Honor

Honor vuelve a la carga y lo hace con una artillería bastante pesada. La compañía china, ahora independiente de Huawei, quiere ganarse su trozo del pastel y, para ello, se ha traído lo mejor de lo mejor de su catálogo a España. Hablamos, por supuesto, del Honor Magic4 Pro, su hermano Lite y su último reloj inteligente, el Honor Watch GS 3.

Es un reloj que ya conocemos más que de sobra. El smarwatch se presentó en China hace tiempo y llegó a España hace algunas semanas. Ahora es el momento de ponerlo a prueba y ver qué ofrece este dispositivo, un dispositivo elegante, bien acabado, con alguna que otra cosa peculiar y un precio de 239 euros. Sin más dilación, vamos con el análisis del Honor Watch GS 3.

Ficha técnica del Honor Watch GS 3



honor watch gs 3 dimensiones y peso 45,9 x 45,9 x 10,5 mm 44 gramos sin correa correa 140-210 mm Fluoroelastómero, cuero pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 326 ppp Sistema operativo Propio de Honor batería 451 mAh Carga rápida memoria ram 32 MB almacenamiento interno 4 GB conectividad Bluetooth 5.0 LE compatibilidad Android 6.0 o superior iOS próximamente geoposicionamiento Chip GPS integrado BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS resistencia al agua 5 ATM sensores Módulo PPG SpO2 Aceleración Giroscopio Geomagnético Frecuencia cardíaca Luz ambiental Presión barométrica Capacitivo botones Sí, dos otros 1x micrófono 1x altavoz 100 modos deportivos Seguimiento del sueño Seguimiento del estrés precio 239 euros

Diseño: exquisito y elegante

Como siempre, empezamos hablando del diseño. El Honor Watch GS 3 está disponible en tres acabados (Ocean Blue, Midnight Black y Classic Gold), siendo el de color azul el que hemos analizado. La caja del reloj está hecha de acero inoxidable 316L, aunque la trasera está hecha de policarbonato, una forma elegante de llamar al plástico. La caja se nota premium, muy bien rematada y con un acabado sensacional.

A diferencia de otros relojes inteligentes, Honor no se ha andado por las ramas y ha optado por un lanzar un solo modelo de 46 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenéis la muñeca pequeña seguramente os quede enorme. Es una pena que no haya una versión de 42 milímetros, desde luego, pero si os gustan los relojes grandes con apariencia de analógico, el Honor Watch GS 3 cumple todos los puntos.

El reloj pesa 44 gramos sin la correa, un peso bastante correcto y en la media de lo que hemos visto ya en el mercado. No es incómodo en absoluto, y menos cuando te acostumbras a llevarlo, aunque lo cierto es que su tamaño sí puede hacer que no sea del todo agradable llevarlo mientras dormimos (por eso de monitorizar el sueño, aunque a eso volvemos luego).

En el lateral derecho tenemos dos botones que, aunque clickean un poquito, tienen buen recorrido. Están ligeramente grabados por la zona de pulsación para ofrecer más fricción, algo que se agradece al tener las manos mojadas o sucias. El botón de arriba abre el cajón de aplicaciones, mientras que el de abajo abre, por defecto, los modos deportivos, aunque se puede modificar a nuestro antojo.

Desgraciadamente, Honor no ha apostado por una corona digital, algo que vemos cada vez más en los relojes inteligentes de este rango de precios. Eso significa que la única forma que tenemos de interactuar con los menús e iconos es mediante gestos y pulsaciones. De lo que no se ha olvidado es de la resistencia al agua, que en este caso es de 5 ATM.

En el canto derecho tenemos, además de los botones, el altavoz (para las llamadas y la música), mientras que el canto izquierdo encontramos el micrófono (de nuevo, para las llamadas). En la parte inferior, hecha de plástico, tenemos el sensor de frecuencia cardíaca PPG de ocho canales, así como el pulsioxímetro y los pines de carga. Muy sencillito, nada fuera de lo normal.

En resumidas cuentas, es un reloj que conserva las líneas de diseño propias de los relojes analógicos y que ofrece un diseño elegante y muy premium. Es muy agradable al tacto y queda bien en muñeca. Personalmente, de los tres modelos disponibles, el azul creo que es el más refinado y el que mejor luce, pero es algo que queda en manos del usuario final. A mí me ha gustado mucho por fuera, pero ahora veremos qué tal por dentro.

No obstante, antes hay que hablar de la correa y debemos quitarnos el sombrero. El Honor Watch GS 3 incorpora una correa de cuero azul muy, pero que muy agradable. Es agradable al tacto con la piel y se nota resistente (aunque yo no la metería en el agua, la verdad). El cierre de es de hebilla estándar (detallito del logo de Honor grabado incluido) y ofrece una doble presilla para evitar que la correa se salga.

Pero en el hipotético caso de que la correa no nos guste, la correa es de 22 milímetros con acople estándar, por lo que podemos comprar una correa de 22 milímetros que nos guste o usar alguna que tengamos por casa. Es una decisión más sabia que optar por correas propietarias y me parece todo un acierto que Honor haya apostado por este tipo de acabado.

Realmente, es complicado sacarle pegas al diseño del Honor Watch GS 3. La única cosa que se me ocurre es el que acero inoxidable de la caja es brillante, ergo un imán para las huellas. No es algo tan dramático como puede serlo en un móvil, pero ahí queda. Por lo demás, nos hemos quedado realmente satisfechos con este smartwatch. Por ahora.

Pantalla: AMOLED a la carga

Pasamos así a hablar de la pantalla, un apartado que nos ha gustado mucho. El Honor Watch GS 3 tiene aspiraciones de smartwatch premium y, como era de esperar, la tecnología AMOLED ha hecho acto de presencia. Es una pantalla bien trabajada, con un tamaño, nivel de brillo y resolución más que correcto.

Hablamos de un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con 366 x 366 píxeles de resolución, lo que se traduce en 326 píxeles por pulgada. En cuanto a su brillo, la firma nos promete hasta mil nits. Si bien es algo que es complicado medir en el día a día, sí podemos asegurar que la visibilidad de la pantalla del reloj es muy buena, incluso cuando la luz aprieta, y que en ningún momento hemos tenido problemas a la hora de leer el contenido.

A una distancia prudencial, la típica a la que se suele usar un reloj, es complicado apreciar los píxeles. El brillo automático funciona bien y rápido y el panel detecta bien los toques, aunque del rendimiento general del reloj hablaremos en los siguientes apartados. Lo que no está tan bien es el aprovechamiento del frontal.

Por un lado, el Honor Watch GS 3 tiene los bordes curvos con un cristal 2,5D. Eso hace que la pantalla se desborde por los lados y de ese look elegante que destacábamos antes, pero también provoca que haya ciertos destellos cuando la luz incide directamente sobre la pantalla. No es ningún drama, desde luego, pero nunca está de más comentarlo.

Por otro lado, a pesar de que la caja tiene un tamaño de 45,9 x 45,9 milímetros, la pantalla tiene una diagonal de 1,43 pulgadas (36,3 milímetros). Como se puede dilucidar de las cifras y de las imágenes que acompañan este artículo, hay un generoso marco negro bordeando la pantalla. Gracias a la pantalla AMOLED y que el marco es negro, con una watchface adecuada podremos disimularlo, pero eso no quita que esté ahí.

Se pueden descargar más watchfaces desde la app para smartphones.

Dicho lo cual, cabe destacar que la pantalla se puede encender con el gesto de mirar la hora o pulsando un botón, pero no tocando la pantalla. Para apagarla, basta con cubrir el panel con la palma de la mano. Como consejo personal, recomiendo programar el modo “No molestar” para que la pantalla no se encienda sola cuando estamos durmiendo (y para que un WhatsApp a deshora no nos despierte de nuestro plácido sueño, por supuesto).

En resumidas cuentas, podemos concluir que la pantalla está a la altura en cuanto a visibilidad, la calidad y brillo, pero nos habría gustado que el frontal se hubiera aprovechado un poquito mejor y, de paso, que la capa oleofóbica fuese un poquito más efectiva para evitar que las huellas se queden tan marcadas. Pero por lo demás, una pantalla muy disfrutable.

Rendimiento: espera, esto me suena mucho…

Hasta aquí todo perfecto, pero vayamos al rendimiento. Lo primero, compatibilidad. El Honor Watch GS 3 solo es compatible con Android, al menos por ahora (la app para iOS se lanzará en los próximos meses) a través de la aplicación Honor Health (disponible en Google Play). Si echamos un vistazo al icono, veremos que es sorprendentemente parecido al de Huawei Salud, la app de los relojes de Huawei, y ya os adelanto que no es la única similitud.

¿Recordáis LiteOS, el sistema operativo de los smartwatches de Huawei antes de HarmonyOS? Era un sistema operativo sencillito, cerrado, que no permitía las apps de terceros ni los pagos móviles y con las opciones justas y necesarias para exprimir el reloj al máximo. Con la llegada de HarmonyOS este sistema operativo se fue, pero ahora ha vuelto. Porque si lo que hay en el Honor Watch GS 3 no es LiteOS, desde luego es un hermano gemelo.

Todo, absolutamente todo, es igual a LiteOS, desde los iconos de las aplicaciones hasta los menús, pasando por la interfaz de widgets, la cortina de notificaciones y el panel de ajustes rápidos. Y si a eso le sumamos el diseño de la aplicación para smartphones, podemos concluir (y lo hacemos) que la experiencia con el software del Honor Watch GS 3 es la misma, exactamente la misma, que la que teníamos con los Huawei de antaño.

El rendimiento del sistema operativo es correcto, pero no está a la altura de lo que estamos viendo en los smartwatches actuales. Se echa en falta algo más de fluidez al desplazarse por las pantallas y a la navegar por los menús, sobre todo al deslizar rápido. En pocas palabras, no es lo que esperábamos de un reloj de 239 euros.

Deslizando hacia los lados nos desplazaremos por los widgets, que contienen información como las pulsaciones, el sueño o el tiempo. Deslizando hacia abajo abriremos el panel de ajustes rápidos y, deslizando hacia arriba, la cortina de notificaciones. De las notificaciones podemos ver el contenido, pero no responder, ni siquiera con mensajes predeterminados / respuestas rápidas. Una pena, desde luego.

Pulsando el botón superior abriremos el cajón de aplicaciones, dispuesto es una lista vertical. No encontramos ninguna sorpresa. Tenemos las aplicaciones de ejercicio, el registro de llamadas, los contactos, la música, las apps de salud, el tiempo, la brújula, el barómetro y una función para encontrar el teléfono, entre otras. El problema es que no se pueden instalar aplicaciones de terceros y que tampoco contamos con un sistema de pagos vía NFC, por no hablar de eSIM.

Aunque ahondaremos más adelante en todo lo relacionado con la salud, pero antes un par de apuntes. Por un lado, el reloj tiene cuatro gigas de almacenamiento interno que sirven, básicamente, para almacenar música en local (siempre y cuando tengamos los archivos en la memoria del móvil, evidentemente). Podemos escucharla tanto con el altavoz incorporado (que ojo, se escucha muy alto) como con unos auriculares Bluetooth que conectemos al reloj.

También podemos responder llamadas desde el reloj, algo que nos puede sacar un de apuro. La calidad del altavoz y del micrófono es correcta y precisamente por eso es una pena que el lote no se complete con la posibilidad de responder notificaciones. Hay relojes, como el OnePlus Watch, que teniendo un sistema RTOS permiten hacerlo, pero aquí Honor tiene todavía trabajo por delante.

Frecuencia cardíaca.

Y ahora sí, hablemos de la salud. El Honor Watch GS 3 es capaz de medir nuestro ritmo cardíaco en tiempo real (durante todo el día) o de forma inteligente (en función de nuestro estado). De la misma forma, es capaz de enviarnos notificaciones cuando las pulsaciones suben o baja de ciertos niveles. El informe de la app es sencillo y nos permite ver el ritmo medio y en reposo.

Nivel de oxígeno en sangre.

En segundo lugar, tenemos el nivel de oxígeno en sangre, que también se puede activar para que funcione en tiempo real. Dejando de lado que tanto el pulsioxímetro como el sensor de ritmo cardíaco nos parecen precisos, el problema que tiene este tipo de test es que requieren que estemos lo más quietos posibles, por lo que es probable que veamos ciertas variaciones raras durante el transcurso del día.

Medición del sueño.

Luego tenemos el sueño, una métrica que se nos antoja precisa y que mide tanto el tiempo de sueño como sus fases, así como las siestas. Desde la app podemos acceder a la gráfica de evolución, los puntos y un desglose con información de cada fase, la calidad de la respiración, etc. Como apunte, es un reloj grandote y es posible que no sea demasiado cómodo de llevar durante la noche.

Estrés.

Y en último lugar tenemos la tensión, que realmente es el estrés, pero por algún motivo en el reloj aparece como “estrés” y en la app como “tensión”. Con esta métrica me pasa como me ha pasado en otros relojes, y es que no es precisa. El reloj calcula la tensión teniendo en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y marca picos de estrés cuando he estado tranquilo y momentos valle cuando he estado más estresado. Lo tomaría como algo orientativo, pero poco más.

Hacer deporte con el Honor Watch GS 3

Aunque el Honor Watch GS 3 no es un reloj de carácter deportivo (a su diseño me remito), sí que puede acompañarnos durante nuestras sesiones de deporte. El reloj pone a nuestra disposición un buen puñado de modos deportivos entre los que están correr, andar, remo o nadar, así como planes de carrera y entrenamiento predeterminados que incluyen, por ejemplo, rutinas de caminata y carrera alternas.

Al iniciar los ejercicios podemos ver las métricas en tiempo real (podemos cambiar la visualización dejando pulsada la pantalla), la hora a la que anochece, conocer nuestro estado e, importante, controlar la música que esté sonando en el reloj o desde el móvil, según lo que tengamos configurado. Al terminar, podremos ver el resultado en el informe de la app, del cual tenéis una muestra bajo estas líneas.

El informe, lejos de ser un informe de una marca deportiva como Garmin, Polar o Fitbit, es completo y nos muestra mucha información. Los sensores nos parecen precisos, por lo que podemos concluir que el reloj es adecuado para hacer deporte, aunque a nivel más amateur. Si buscamos lo mejor de lo mejor, el mejor resultado nos lo va a dar siempre un dispositivo dedicado o un sensor.

Como aspectos a destacar, el Honor Watch GS 3 tiene chip GPS integrado de doble frecuencia compatible con GNSS (BDS, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS). El GPS fija rápido, en unos cuantos segundos, y la señal se mantiene estable durante toda la carrera. Una función que lo aprovecha bien es route back, que permite seguir la ruta de vuelta gracias al registro de la misma.

Si os gustan más los ejercicios de andar por casa o queréis hacer estiramientos, hay planes predefinidos en la app ordenados por tipo de ejercicio y tiempo de dedicación. Algo curioso es que, durante los ejercicios, aparecerá un avatar que nos enseñará cómo hacer los movimientos correctamente.

Batería: ¿qué es un cargador?

Cerramos este análisis hablando de la autonomía. El reloj incorpora una batería de 451 mAh que, de acuerdo a Honor, es capaz de ofrecer hasta 14 días de uso típico. Por nuestras pruebas, podemos concluir que es así. Dependerá del uso que hagamos del reloj, de si exprimimos al máximo el GPS, de si reproducimos música, si usamos el modo Always On Display, etc., pero por norma general la autonomía no va a ser un problema.

Nosotros, en el momento de escribir estas líneas, llevamos siete días usando el reloj y actualmente tiene un 51% restante de batería. Si el sistema operativo y la aplicación nos recuerdan enormemente a los dispositivos de Huawei, su autonomía también nos retrotrae a eso días de Huawei Watch GT con dos semanas de autonomía. El reloj, por cierto, se carga por completo en algo más de una hora.

Honor Watch GS 3, la opinión de Xataka

El Honor Watch GS 3 nos ha dejado con sensaciones encontradas. Por un lado, es un reloj que nos parece elegante, bien terminado, con una pantalla decente y una autonomía que no defrauda. Sin embargo, estas luces vienen acompañadas de sombras que no se pueden pasar por alto, siendo la principal su sistema operativo.

Por 239 euros podemos esperar más. No estamos hablando de un reloj Amazfit de 100 euros ni de un Xiaomi Watch, sino de un reloj a precio premium cuyo sistema operativo se queda demasiado cojo. No solo el rendimiento es mejorable, sino que no permite aplicaciones de terceros, ni pagos móviles, ni responder notificaciones.

Por 239 euros, podemos pedir más de este Honor Watch GS 3

Cierto es que, si no le pedimos más al reloj y simplemente buscamos algo elegante para nuestra muñeca, este dispositivo nos puede valer, pero también nos podría valer un reloj más barato. En este rango de precios ya hay modelos solventes, como el Huawei Watch GT 3, el Watch GT Runner o el Amazfit GTR 3 Pro. Por algo más también es posible encontrar el Galaxy Watch 4 y el TicWatch Pro 3 Ultra GPS. La cosa está difícil.

Honor ha dado con la tecla en cuanto a materiales de construcción, diseño, pantalla y autonomía, pero tiene que mejorar mucho el software y el rendimiento para competir contra los grandes. ¿Es el Honor Watch GS 3 un mal reloj? En absoluto, pero dista mucho de ser el mejor.

8,2 Diseño 9 Pantalla 9 Software 6,5 Autonomía 9,5 Interfaz 7 A favor Es precioso y los acabados son muy buenos.

La autonomía es sobresaliente.

La pantalla se ve muy bien. En contra No tiene pagos móviles, WiFi ni LTE.

El sistema operativo es demasiado básico y no admite apps de terceros.

No permite interactuar con las notificaciones.



