He estado probando el iPad Pro M4 y la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Esta es mi comparativa en vídeo

En mi poder tengo dos de las mejores tablets que podemos comprar por el momento: el recién presentado iPad Pro con el procesador M4 y la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra con un pantallón descomunal. Sea por curiosidad o porque quieres comprarte una de las dos, en este nuevo versus en vídeo te contamos todo.

Una nueva batalla dentro de la lucha mítica entre Apple y Samsung, esta vez para enfrentar dos de las tablets más bestiales de 2024. Un cara a cara después de haberlas utilizado y teniendo en cuenta los apartados de diseño, pantalla, rendimiento, batería y precio. Aquí os dejo con la comparativa en vídeo.

He probado los modelos más caros que nos ofrecen las dos compañías. En el caso de Samsung he utilizado el modelo de 1TB de almacenamiento y 16GB de RAM con la versión LTE. El iPad Pro ha sido el modelo de 13 pulgadas, con 2TB de almacenamiento y LTE. Además venía con el vidrio texturizado que Apple ha incorporado como novedad este año y que ya os anticipo que me ha encantado.

Por último, os cuento que de Samsung no hemos tenido la oportunidad de probar accesorios, por lo que para que la comparativa fuera justa, he utilizado las dos tablets sin accesorios a excepción del Apple Pencil Pro, en el caso del iPad y del S Pen en el caso de la S9 Ultra de Samsung.



apple ipad pro m4 Samsung Galaxy S9 ultra diseño 0 puntos 1 punto pantalla 1 punto 0 puntos rendimiento 1 punto 1 punto batería 1 punto 0 puntos precio 0 puntos 1 punto total 3 puntos 3 puntos

A pesar de la comparativa, se me hace muy complicado recomendar alguna de estas dos tablets, porque sí, son las mejores que he probado hasta el momento, pero también son bastante inaccesibles por precio y como os he explicado, el software es un apartado que me genera muchas dudas.

Entiendo que si tienes muy claro que vas a sacar partido a todas sus especificaciones y pretendes que se convierta en tu herramienta de trabajo principal, te compensa gastarte el dinero en ellas. Pero por el precio que cuestan, yo, personalmente, preferiría un ordenador portátil o un equipo de sobremesa.

Después de haberlas probado, tengo claro que ambas sirven para trabajar y para disfrutar de nuestro ocio sin ningún problema. Y luego, si eres editor de vídeo como es mi caso, apostaría por el iPad Pro, principalmente por la aplicación nativa de Final Cut, que me ha gustado mucho al utilizarla. Pero igualmente… si de verdad eres editor de vídeo supongo que querrás un ordenador portátil que te ofrezca mas versatilidad en cuanto a software.

