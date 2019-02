Gigabyte Aero 15-X9, primeras impresiones: su GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q lo pone en el punto de mira de cualquier jugón

Este es uno de los ordenadores portátiles más equilibrados y mejor diseñados que he tenido la oportunidad de analizar hasta la fecha. Así, «sin paños calientes». El año pasado pude probar a fondo la versión equipada con una GPU GeForce GTX 1060 de NVIDIA, y me dejó un sabor de boca estupendo porque no solo tiene todo lo que puede pedir un jugón al que le encajen las prestaciones de ese procesador gráfico, sino que su diseño y su acabado permiten utilizarlo también como un equipo profesional. Alcanzar ese equilibrio sin dejarse nada en el camino no es sencillo.

Pero lo que os acabo de contar describe al equipo del año pasado. El de este año, que es el que protagoniza este artículo, comparte con su predecesor chasis, diseño y vocación, pero en su interior incorpora novedades que «harán salivar» a cualquier jugón. Su componente más llamativo es, sin duda, su GPU GeForce RTX 2070 Max-Q, uno de los nuevos procesadores gráficos de NVIDIA que incorporan renderizado mediante trazado de rayos, pero esta no es en absoluto la única razón por la que merece la pena que le sigamos la pista. Os propongo que le echemos un vistazo con más profundidad.

Gigabyte Aero 15-X9: especificaciones técnicas

La principal novedad introducida por Gigabyte en este equipo es su procesador gráfico, así que me parece una buena idea que sea el primer componente al que echemos un vistazo. La versión que incorpora de la GPU GeForce RTX 2070 es la Max-Q, que es idéntica al chip 2070 RTX normal, pero trabaja a una frecuencia de reloj inferior para adaptarse mejor a las restricciones impuestas por los ordenadores portátiles con un chasis muy compacto, como el de este Aero 15-X9.

Esta GPU cuenta con 2.304 núcleos CUDA, trabaja a 885 MHz (pero puede alcanzar los 1.185 MHz cuando las circunstancias lo requieren) y está respaldada por 8 GB de memoria de tipo GDDR6 con la que se comunica a través de un bus de 256 bits para arrojar un ancho de banda de 448 GB/s. Como veis, no pinta nada mal. Esta primera toma de contacto con el equipo se puso a tiro durante una presentación de NVIDIA, por lo que no pude ejecutar mi banco de pruebas habitual.

Aun así, esta GPU debería ser capaz de mover prácticamente cualquier juego con la máxima calidad de imagen a cadencias sostenidas cercanas a los 144 FPS que es capaz de restituir su panel IPS 1080p, siempre y cuando, eso sí, no activemos el ray tracing. Activándolo esta tasa bajará, pero según nuestras pruebas con las tarjetas RTX para equipos de sobremesa debería ser capaz de codearse con los 60 FPS sin demasiados problemas.

El procesador gráfico GeForce RTX 2070 Max-Q de NVIDIA tiene 2.304 núcleos CUDA, puede trabajar a una frecuencia máxima de 1.185 MHz y está respaldado por 8 GB de memoria de tipo GDDR6

De alimentar a «la bestia» de NVIDIA se encargan un microprocesador Intel Core i7-8750H de octava generación equipado con 6 núcleos y capaz de procesar simultáneamente hasta 12 hilos de ejecución (threads), 16 GB de memoria principal DDR4 a 2.666 MHz (fabricada por Samsung) y una unidad SSD con una capacidad de 1 TB e interfaz NVMe M.2. Como veis, los demás componentes parecen estar a la altura del procesador gráfico.

Otro elemento al que merece la pena que prestemos atención es la pantalla de este portátil, que apuesta por un panel LCD con tecnología IPS y resolución Full HD capaz de restituir las imágenes con una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. La luz ambiental que había en la exposición en la que pude probar el equipo no era la adecuada para sacar conclusiones definitivas acerca de su calidad de imagen, pero puedo adelantaros que se veía realmente bien. Estos paneles de LG, que es la marca que lo ha fabricado, destacan por su capacidad de reproducción de los colores, así que espero poder confirmaros mis sensaciones iniciales cuando tengamos la oportunidad de analizar este portátil en nuestras propias instalaciones.

GIGABYTE AERO 15-X9 Características PANTALLA LCD IPS de 15,6 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080 puntos) 144 Hz (panel fabricado por LG) MICROPROCESADOR Intel Core i7-8750H de octava generación (6 núcleos, 12 hilos de ejecución, frecuencia base de 2,20 GHz, frecuencia máxima de 4,10 GHz, litografía de 14 nm y caché L3 de 9 MB) PROCESADOR GRÁFICO NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q con 8 GB GDDR6

Intel UHD Graphics 630 MEMORIA PRINCIPAL 16 GB DDR4 2.666 MHz (fabricada por Samsung) ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 1 x SSD 1 TB con interfaz NVMe M.2 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 802.11ac

Bluetooth 5.0 + LE CONEXIONES 2 x USB 3.1 Generación 1 (Tipo A)

1 x USB 3.1 Generación 2 (Tipo A)

1 x Thunderbolt 3 (USB Tipo C)

1 x HDMI 2.0

1 x DP 1.4 & USB 3.1 (Tipo C)

1 x jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares

1 x lector de tarjetas SD UHS-II

1 x RJ-45 SONIDO 2 x altavoces de 2 vatios

Audio Nahimic 3 SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro BATERÍA Polímeros de litio / 94,24 Wh DIMENSIONES 356,4 x 250 x 18,9 mm PESO 2 kg PRECIO 2.899 euros

Un portátil para jugar y crear contenido estilizado y bien acabado

El chasis de este ordenador portátil está mecanizado a partir de un bloque de aluminio utilizando una máquina de corte por control numérico. La elección del aluminio no responde solo a razones estéticas; además, este material destaca por su rigidez y elevado coeficiente de conductividad térmica. Este parámetro refleja la capacidad de transportar energía en forma de calor que tiene un material, y en un equipo como este, que tiene componentes que disipan mucho calor, puede contribuir eficazmente a su evacuación fuera del chasis.

La bisagra que une la pantalla a la base del equipo tiene un tamaño muy respetable y es robusta, lo que la dota de una resistencia mecánica importante. Además, ofrece la oposición a la apertura adecuada para permitirnos abrir el equipo cuando está colocado sobre una mesa sin necesidad de sujetar la pantalla con una mano y la base del PC con la otra. En lo que concierne a la calidad de la construcción de este portátil no tengo nada que objetar.

El teclado que monta Gigabyte en este equipo no es mecánico; es una unidad de tipo chiclet de mucha calidad que nos ofrece un tacto muy satisfactorio debido, sobre todo, a que las teclas no padecen la más mínima oscilación transversal. Cuando aparece esta deficiencia suele provocar estrés mecánico en las articulaciones de nuestras manos, algo que se manifiesta bajo la forma de fatiga cuando usamos el teclado durante varias horas seguidas. En cualquier caso, es un problema que no afecta a este ordenador portátil.

En la fotografía que tenéis debajo de estas líneas podéis ver que tiene, como cabe esperar dada su vocación de portátil para gaming, retroiluminación RGB programable. Un apunte curioso que refleja de alguna forma que Gigabyte ha cuidado el teclado de este equipo es que es capaz de soportar la pulsación simultánea de 80 teclas. No es algo a lo que los usuarios vayamos a sacar partido, pero no está mal tener pistas que reflejen que los componentes de este ordenador están a la altura del desembolso que la marca taiwanesa nos pide si queremos hacernos con él.

El touchpad de este equipo no es de los más amplios que he probado, pero su tamaño no está mal. Me gusta su tacto, aunque, tal y como sucedía en la versión de este portátil que pude analizar el año pasado, adolece en algunos momentos de una ligera falta de sensibilidad al toque que en ocasiones obliga a repetir la operación que queremos llevar a cabo. No es nada dramático en absoluto, pero, en mi opinión, el touchpad no está al mismo nivel de excelencia del teclado.

Si queréis conocer con detalle qué opciones de conectividad nos propone este portátil os sugiero que echéis un vistazo a la tabla de especificaciones que tenéis un poco más arriba. Y es que su conectividad está tan cuidada que estoy convencido de que colmará las necesidades incluso de los usuarios más exigentes. Entre otras opciones, tiene dos puertos USB 3.1 de tipo A y primera generación, un puerto USB 3.1 de tipo A y segunda generación, un puerto más de tipo C compatible con el protocolo Thunderbolt 3, una salida HDMI 2.0, un puerto USB 3.1 adicional de tipo C compatible con DisplayPort 1.4, un lector de tarjetas SD UHS-II, etc. No está mal, ¿verdad?

Este es su corazón: una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q

Una característica interesante del procesador gráfico que incorpora este equipo, y que también está presente en las demás GPU de la familia GeForce RTX 20 de NVIDIA, es la tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling). Esta innovación es un nuevo algoritmo de suavizado y eliminación de los bordes dentados (antialiasing) que recurre, según NVIDIA, al aprendizaje automático para duplicar el rendimiento que nos ofrecen en esta tarea los procesadores gráficos de la familia GeForce GTX 10, que utilizan una estrategia de eliminación de los bordes dentados convencional. A medida que vayamos teniendo la oportunidad de probar más equipos con GPU RTX y nuevos juegos podremos formarnos una idea precisa acerca de si esta innovación realmente es para tanto como dice NVIDIA.

El procesador gráfico y los demás componentes de este ordenador portátil colmarán las exigencias de un abanico amplio de usuarios, pero aquellos que quieran algo aún más «bestia» tienen a su disposición otra versión de este equipo conocida como Aero 15-Y9. Este último tiene una GPU GeForce RTX 2080 Max-Q con 8 GB GDDR6 y llegará con un máximo de 32 GB de memoria principal de tipo DDR4. Ambos modelos, el 15-X9 y el 15-Y9, están disponibles también con paneles LCD IPS con resolución 4K UHD, pero podemos estar seguros de que este componente tendrá un impacto importante en su precio.

De evacuar el calor disipado por la CPU y la GPU, que, sin duda, son los componentes que más se calientan, se encargan dos ventiladores alojados en la parte posterior del chasis, junto a la base de la pantalla. Los responsables de NVIDIA me confesaron que este ordenador portátil llevaba todo el día encendido y ejecutando aplicaciones gráficas, que, como sabéis, conllevan un esfuerzo de cálculo importante. La verdad es que el equipo estaba muy caliente y por las ranuras de ventilación salía un chorro de aire cálido importante, pero durante el rato que pude trastear con él no dio ninguna muestra de inestabilidad, lo que refleja que los componentes estaban trabajando, a pesar del calor que disipaban, por debajo de su umbral máximo de temperatura.

Gigabyte Aero 15-X9: la opinión de Xataka

Mi primera toma de contacto con esta versión de este ordenador portátil me ha dejado un sabor de boca estupendo. Me parece un gran acierto que los ingenieros y diseñadores de Gigabyte hayan sido capaces de poner a punto un equipo preparado para enfrentarse a cualquier juego actual en las mejores condiciones, pero sin optar por una estética agresiva o demasiado llamativa. Este Aero 15-X9 es relativamente austero, pero también es bonito y tiene un acabado impecable.

Confío en que durante las próximas semanas tengamos la oportunidad de probarlo a fondo en nuestras propias instalaciones para comprobar si, efectivamente, su rendimiento no tiene fisuras. En cualquier caso, basta echar un vistazo a sus especificaciones para intuir que no se siente cómodo solo con juegos; también es una opción muy interesante para crear contenidos (edición de vídeo, retoque fotográfico, infografía, etc.) o afrontar cualquier otra tarea que implique un esfuerzo de cálculo intenso. Tan pronto como podamos analizarlo a fondo os contaremos mucho más sobre él. Prometido.

Más información | Gigabyte