DJi Mavic 2 Pro, análisis: un nuevo nivel en calidad de vídeo y foto con dron

Más allá de la innovación y la tecnología que integran, el verdadero valor de DJi con sus drones ha sido siempre el permitirnos ver desde una perspectiva diferente. Ahora con el nuevo Mavic 2 Pro tenemos eso y un salto importante en calidad de imagen que lo convierten en todo un objeto de deseo.

En Xataka hemos analizado uno de los últimos modelos, el que incorpora una cámara firmada por Hasselblad como principal diferencia respecto al Mavic 2 Zoom. Si os interesan los drones en general y los de DJi en particular aquí va nuestra review.

Mavic 2 Pro y Mavic 2 Zoom , características

Características Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom Dimensiones 91 x 214 x 84 mm 91 x 214 x 84 mm Peso 907 gr 905 gr Altura máxima vuelo 6.000 m sobre nivel del mar 6.000 m sobre nivel del mar Batería Intercambiable con autonomía máxima 31 minutos según condiciones de vuelo Velocidad de vuelo máxima 72 km/h en modo Sport Frecuencia de funcionamiento 2,4 y 5,5 Ghz (OcuSync 2.0) GNSS GPS y Glonass Sistema de detección Detección de obstáculos omnidireccional Cámara Hasselblad Sensor 1” CMOS 20MP Sensor 1/23” CMOS 12MP Apertura Variable F2.8/F11 F2.8 (28mm)/F3.8 (48mm) Fotografía Resolución máxima 5472 x 3648 (JPG y DNG) Resolución máxima 4000 x 3000 (JPG y DNG) Vídeo 4K a 24/25/30p, 2,7K a 24/25/30/48/50/60p y FHD a 24/25/30/48/50/60/120p Modos de color DLog-M (10 bits), permite vídeo HDR (HLG 10 Bits) D-Cinelike Formato grabación MP4/Mov (códec H264 y H265) Almacenamiento 8GB internos más ranura microSD (compatible con capacidad hasta 128GB y velocidad lectura/escritura UHS-I Clase 3) Especificaciones completas Web de DJi Precio 1449€ 1249€

Los nuevos Mavic 2 son a simple vista muy similares al ya conocido Mavic Pro. Un dron con diseño plegable, dimensiones reducidas y bastante atractivo. Pero cuando lo miramos con calma empezamos a apreciar los detalles que lo diferencian y hacen un dron más avanzado.

El nuevo Mavic 2 aporta pequeña diferencias físicias pero conserva la esencia de ese diseño plegable tan cómodo y efectivo

Más allá del ligero cambio en dimensiones lo que primero llama la atención es que tenemos dos modelos, Mavic 2 Pro y Mavic 2 Zoom. Ambos comparten características a excepción de la cámara. En el primero tenemos un sensor Hasselblad de 1” mientras que en el segundo una cámara con un sensor CMOS de 1/23” con la capacidad de hacer zoom óptico sin pérdida de calidad gracias a su objetivo 24-48mm.

El uso de cámaras distintas ofrece como es lógico resultados diferentes. Mientras el Mavic 2 Pro, modelo analizado por nosotros, está orientado a quienes buscan una calidad de imagen superior; el Mavic 2 Zoom ofrece más versatilidad con esas opciones como el zoom óptico 2X o el modo Dolly Zoom.

Elegir el Mavic 2 Pro o Mavic 2 Zoom es aportar por la máxima calidad de imagen o por la versatilidad de un zoom de dos aumentos sin pérdida de calidad

En el resto de características como decíamos coinciden, aprovechando entre otras mejoras el sistema de detección de obstáculos omnidireccional, el sistema de vuelo más silencioso o la mayor velocidad y alcance que permite OcuSync 2.0.

Todo esto a un precio que si bien es cierto que es mayor a lo visto con el DJi Spark o Mavic Air tampoco está fuera de rango viendo todo lo que ofrece y la experiencia que hemos tenido con él.

Mejorando el diseño de dron plegable

El diseño de un dron debe valorarse por su impacto en la funcionalidad y experiencia más que en lo puramente estético. Pero si combina ambos mejor. El Mavic 2 es un dron muy atractivo que mejora pequeños aspectos respecto a su generación anterior. Aunque sigo pensando que de todos los plegables de DJi el Mavic Air sigue siendo mi favorito.

La calidad de construcción y diseño del Mavic 2 sigue estando a la altura de las espectativas que demandamos a DJi

Con unas dimensiones similares, misma calidad de materiales y un plástico algo más rugoso el Mavic 2 conserva el mismo sistema de plegado. Esto hace que siga siendo igual de cómodo de guardar y transportar a la vez de fácil y rápido para ponernos a volar con él. Pero además de esto veamos los puntos más interesantes.

El primero es que el dron es un poco más pesado, motivo justificado por la batería que es un poco mayor y da unos 4 minutos extras de autonomía. Poco podréis pensar pero importante para la autonomía habitual de los drones.

El otro punto interesante es que el gimbal tiene un nuevo diseño que además favorece al diseño del protector que ahora es una única pieza (protector más soporte para evitar movimientos del gimbal) en lugar de dos como ocurría con el Mavic original. Y por último, los compartimentos de acceso a la tarjeta microSD y USB C así como el botón para conexión de enlace entre mando y dron.

Más sólido y con menos partes “frágiles” a la vista, así es el nuevo el gimbal del Mavic 2

Luego están los cambios físicos motivados por novedades técnicas como el aumento de dimensiones para tener espacio para una batería mayor, la inclusión de más sensores para el sistema de detección de obstáculos omnidireccional o motores de más tamaño con mayor potencia para levantar esos dos cientos gramos de más que tiene respecto al Mavic 1.

De todos modos, en general, el diseño del Mavic 2 se ha visto mejorado y nos ofrece un dron de gran calidad tanto por materiales como por construcción. Ahora mismo se siente muy bien y sólo el paso del tiempo y el uso continuado nos podrá decir si hay o no algún problema por desgaste. Cosa que no creemos que vaya a ocurrir viendo la experiencia con modelos anteriores.

Pilotando el Mavic 2

Pilotar un dron como el Mavic 2 es cada día más sencillo. La cantidad de mejoras a nivel de electrónica e inteligencia facilitan mucho el vuelo a todo tipo de pilotos. Es más, hay modos en los que sólo tenemos que establecer una serie de parámetros como velocidad y distancia para que se realicen sin necesidad de intervención por nuestra parte. Aún así, a nosotros nos interesaba ver cómo era la experiencia de vuelo tanto con asistencia como sin ella.

Como ya viene siendo habitual, junto a Francisco Serrano -piloto profesional de drones- nos acercamos a un campo de vuelo para ver cómo se comportaba en los diferentes modos de vuelo que ofrece: normal, trípode y deportivo.

El comportamiento en vuelo del Mavic 2 es muy bueno aunque el sistema de detección de obstáculos no funciona en todos los modos

Nuestra experiencia fue la esperada. El comportamiento del Mavic 2 en vuelo es ágil, la respuesta es rápida y el nuevo sistema de transmisión OcuSync 2.0 no sólo permite un mayor alcance (hasta 8Km aunque aquí depende de las limitaciones por ley de cada país) sino también una transmisión de la señal de vídeo más efectiva y con un retraso menor por lo que el control mejora.

La respuesta del mando es muy buena y sigue siendo igual de cómodo de sujetar que los anteriores. Ahora con una pequeña mejora, los brazos que sirven de agarre/soporte para nuestro smartphone ahora tienen unas muescas que permiten, por ejemplo, acceder mejor al botón home en caso de que el terminal lo tenga o no tapar elementos como el altavoz o sensores de la zona superior del frontal.

Pequeño, fácil de transportar y con buen acceso a todos sus botones hacen que el mando del Mavic 2 resulte fácil de utilizar

Un detalle que también nos gustó mucho del mando, junto a los clásicos sticks desmontables es que en un lateral ahora tenemos un interruptor que nos permite cambiar entre los modos estándar, deportivo y trípode. Especialmente útil por ese último que ahora es más accesible y que cuando grabamos vídeo tanta ayuda nos brinda.

Respecto a la autonomía, factor importante, el nuevo Mavic 2 Pro ofrece unos 31 minutos teóricos de vuelo. En nuestras pruebas por las condiciones de vuelo alcanzamos los 27 minutos que no están nada mal. Un tiempo que mejora frente a otros modelos aunque seguiremos necesitando una segunda batería como mínimo para aprovechar más cada salida. Por cierto, el conector de la batería ha cambiado por lo que no servirá el cargador de otros drones anteriores como el propio DJi Mavic Pro.

Y la autonomía del mando es de dos horas y medias aproximadamente. Tiempo muy similar al que necesita para estar cargado al 100%. Otro detalles es que ahora podemos activar o no la opción del mando que permite cargar nuestro terminal Android cuando lo tenemos conectado, un detalle del que se quejaban algunos usuarios en la generación anterior.

Otro aspecto importante es que si la respuesta de vuelo como la autonomía han mejorando también el ruido que produce durante el uso. Un detalle interesante porque ciertamente suena menos y eso cuando hacemos planos más cercanos al objeto en que queremos centrarnos tendremos menos posibilidades de molestarlo y asustarlo en caso, por ejemplo, de ser animales.

Los modos de vuelo inteligentes facilitan la captura de material de gran calidad a todo tipo de usuarios

Hablando de los modos inteligentes de vuelo tenemos lo siguiente:

Modo normal : controlamos el dron con el mando con total libertad

: controlamos el dron con el mando con total libertad Hyperlapse : modo exclusivo de vídeo que permite definir una trayectora y grabar vídeo. Esta trayectoria puede ser en círculo, con un objeto sobre el que hace foco, definiendo varios puntos que recorrer y libre donde definiremos el movimiento con el mando.

: modo exclusivo de vídeo que permite definir una trayectora y grabar vídeo. Esta trayectoria puede ser en círculo, con un objeto sobre el que hace foco, definiendo varios puntos que recorrer y libre donde definiremos el movimiento con el mando. Disparo rápido (Quickshot) : crea una ruta de vuelo y efecto automatizados

: crea una ruta de vuelo y efecto automatizados Seguimiento activo (ActiveTrack) : nueva versión 2.0 mucho más precisa, capaz de intuir la trayectoria del objeto si lo pierde de vista y con posibilidad de seguir a 1 sujeto entre hasta 16 posibles.

: nueva versión 2.0 mucho más precisa, capaz de intuir la trayectoria del objeto si lo pierde de vista y con posibilidad de seguir a 1 sujeto entre hasta 16 posibles. Punto de interés : defines el punto que quieres grabar y el dron se desplazará en círculo donde podremos ajustar altura y velocidad.

: defines el punto que quieres grabar y el dron se desplazará en círculo donde podremos ajustar altura y velocidad. Trayectoria (Waypoints) : definimos una serie de puntos sobre el mapa que el dron recorrerá

: definimos una serie de puntos sobre el mapa que el dron recorrerá TapyFly : permite enviar al dron al punto del mapa que toquemos en pantalla

: permite enviar al dron al punto del mapa que toquemos en pantalla Modos cinemáticos: mayor suavidad a la hora de capturar vídeo en diferentes tipos de movimiento, rotación y velocidad. Ideal para generar contenido con ese look de cine

Luego tenemos los modos inteligentes en disparo rápido (Quickshot Intelligent Flight Modes):

Asteroid : captura una secuencia de inicio a fin donde acaba generando un planeta con la imagen

: captura una secuencia de inicio a fin donde acaba generando un planeta con la imagen Boomerang : realiza el vuelo clásico de un boomerang en el que el dron se aleja y vuelve a acercarse a nosotros o sujeto establecido

: realiza el vuelo clásico de un boomerang en el que el dron se aleja y vuelve a acercarse a nosotros o sujeto establecido Rocket : con la cámara perpendicular eleva el dron, realiza la captura y vuelve a bajarlo

: con la cámara perpendicular eleva el dron, realiza la captura y vuelve a bajarlo Circle : el dron gira alrededor nuestra a velocidad, altura y distancia constante

: el dron gira alrededor nuestra a velocidad, altura y distancia constante Helix: realiza una espiral alrededor del objeto o sujeto definido

Del nuevo sistema de detección de obstáculos omnidireccional decir que funciona muy bien. Gracias a la inclusión de sensores en frontal, trasera, parte superior e inferior así como los laterales hacen que chocar con un obstáculo sea realmente complicado si no hay condiciones de visibilidad adversas o hablamos de elementos difíciles de detectar como podrían ser cables . Eso sí, no funciona en todos los modos. Lo cual hace que pierda puntos y es que estaría genial contar con dicha medida de seguridad no sólo en los modos inteligentes o trípode sino también en el resto.

En resumen, la experiencia de vuelo con el Mavic 2 Pro sigue siendo igual o más gratificante que con modelos anteriores y eso es algo muy positivo para cualquier piloto, especialmente para lo menos experimentados.

Mavic 2 Pro y la calidad de su cámara Hasselblad

Elegir entre el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom no es tan sencillo como podría parecer. Ambos ofrecen ventajas el uno frente al otro pero había que decidir y nosotros optamos por el modelo Pro. Aún así, y de cara al futuro esperando que DJi nos escuche, estaría genial que hubiesen ofrecido la posibilidad de intercambiar las cámaras vía kit de ampliación.

El Mavic 2 no ofrece la opción de intercambiar las cámaras y estará justificado por parte de DJi con razones de peso, tal vez cuestión de costes o dificultar de lograr un sistema fiable y resistente, pero hubiese sido algo positivo porque seguro que habrá a quien le atraigan ambos modelos según los tipos de proyectos que pueda realizar. Y claro, comprar dos Mavic 2 no creemos que igual entre en los planes de todos.

Volviendo a las diferencias, en el Zoom tenemos un sensor CMOS de 1/23” con resolución de 12MP, profundidad de color 8 bits y un objetivo con focal 24-48 mm que marca la diferencia al permitirnos hacer zoom 2x sin pérdida de calidad. Eso combinado a las ventajas de software como el modo Dolly Zoom que permite recrear el popular efecto vértigo o la posibilidad de grabar objetos con más detalle sin necesidad de acercarnos tantos es algo a considerar.

Sensor de 1”, profundidad de color de 10 bits y capacidad para grabar contenido de alto rango dinámico son las armas de la cámara Hasselblad del Mavic 2 Pro

Aún así, si quieres ese extra en calidad de imagen entonces la decisión es clara: Mavic 2 Pro. La cámara Hasselblad integrada permitirá sacar fotografías a una resolución máxima de 20MP aunque lo más importante es que gracias a un sensor de 1” y unas mayores capacidades podremos capturar vídeo 4K a 30p y 10 bits de profundidad de color (bitrate 100 Mbps). Sumado a la capacidad de poder variar la apertura de la lente seremos capaces de obtener mejores resultados en condiciones lumínicas diferentes.

Imágenes capturadas con el Mavic 2 Pro. A la izquierda formato DNG sin procesar y a la derecha el archivo en JPG generado por el propio dron a partir de la imagen en RAW.

A nivel fotográfico la calidad de los archivos DNG es bastante alto, con un rango dinámico que salva muy bien situaciones donde hay grandes saltos entre zonas oscuras y con luz. Lo que da como resultado archivos que luego en edición podremos tocar con solvencia para obtener ese acabado final que andamos buscando.

Si no queremos disparar en RAW o simplemente tener una opción para poder compartir rápidamente al procesar el JPEG el Mavic 2 Pro aplica toda la ciencia de color de Hasselblad para obtener imágenes que nuevamente vuelven a ser bastante atractivas. Pero es el vídeo el que creo es el apartado que más interesa.

Con capacidad de grabar vídeo a resolución 4K y 30p como máximo, la clave está en el perfil de color DLog-M. Gracias a él y la profundidad de color de 10bits podremos generar un material con el que crear contenido de alto rango dinámico.

Para exprimir la cámara del Mavic 2 Pro necesitaremos conocimientos para sacarle partido a ese material de 10 bits

El vídeo capturado usa el códec H.265, una mejora en cuanto al espacio que ocupa cada archivo y la calidad de los mismos pero tendremos que usar un editor de vídeo que ofrezca soporte para el códec y también el trabajo con material HDR

Este contenido es cierto que tiene un impedimento y es que requiere más trabajo y conocimientos para su correcto procesado. En primer lugar porque pasamos del clásico espacio de color REC709 a REC2020. En segundo lugar porque para visualizarlo correctamente necesitamos una pantalla que soporte HDR (HLG). Y en tercer lugar, entender cómo aprovechar ese mayor rango dinámico para obtener imágenes más atractivas.

Siempre podremos recurrir al modo que graba directamente en HLG por lo que una vez finalizada la grabación ya tendremos el material de alto rango dinámico listo para reproducir pero no es la mejor forma de sacar partido a esta cámara.

Por tanto, si tenemos en cuenta que ese extra de calidad, la que lleva a este dron a otro nivel en temas de imagen, la vamos a aprovechar está claro que el Mavic 2 Pro será una opción de compra con la que disfrutaréis mucho. Pero si no es así entonces las opciones del Zoom puede que sean más útiles.

La opinión de Xataka

El Mavic 2 Pro es, al igual que el resto de productos de DJi, un dispositivo fácilmente deseable. Por sus capacidades de vuelo, lo divertido que resulta y las infinitas posibilidades de cara a incluir las fotos y vídeo que captura en nuestros proyectos o contenido audiovisual hacen que quieras tener uno sí o sí.

Con una calidad de cámara muy alta y unas capacidades creativas amplias hay pocos motivos para no quieren un Mavic 2 Pro y uno que pesa mucho: la legislación

El problema, más allá del precio que siempre será algo muy personal al valorar si nos resulta adecuado o caro, es que la legislación sigue siendo un poco desconcertante. En el último BOE se introdujeron mejoras, quedaron algo más claros algunos conceptos pero aún así a día de hoy es complicado volarlo con la tranquilidad de no estar cometiendo ninguna infracción, al menos aquí en España.

Si tienes claro que puedes volarlo con tranquilidad, si quieres obtener esos planos desde un punto de vista tan diferente y que sirve para darnos cuenta de lo pequeños que somos entonces adelante. El Mavic 2 Pro y en su defecto el Zoom cumplen perfectamente con lo que prometen. Un dron con un vuelo preciso, bastante seguro y con múltiples opciones para capturar fotografías increíbles y vídeos con una calidad que situal a DJi en otro nivel respecto a lo que teníamos.