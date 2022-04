Probamos las Canon PowerShot Zoom y PowerShot PX: esto es lo que se ha inventado Canon para seguir vendiendo cámaras compactas

La fotografía, con la irrupción de las cámaras de los teléfonos móviles, ha cambiado. Ya no hace falta llevar nada más encima porque para muchos, los smartphones sobran y bastan. Los grandes fabricantes tienen que ser originales y Canon ha presentado dos modelos de cámaras inclasificables que nos han llamado la atención. Una, la PowerShot Zoom, es un pequeño y potente teleobjetivo de 800 mm y la otra PowerShot PX, te hace fotos sin que te des cuenta.

Hacer una buena fotografía es difícil. Disparar sin pensar es muy sencillo y muchas veces nos dará estupendos recuerdos. Es lo que muchas personas buscan cuando guardan su móvil en el bolsillo al salir de casa. Esto nos da la oportunidad de tener más recuerdos.

Pero esta facilidad ha creado una esclavitud. Es necesario hacer fotos siempre, de cualquier cosa en cualquier momento. ¿Pido un café? Foto ¿El niño se ríe? Foto ¿Se reúne la familia? Mil fotos para enseñar lo bien que lo pasamos. Es una buena forma de tener recuerdos, pero al final siempre terminamos con el móvil entre las manos.

Buscar la solución a dos problemas

Los fotógrafos móviles quieren plasmar lo que está lejos y muchas veces quieren estar al otro lado del objetivo sin tener que estar pendiente en todo momento de lo que pasa.

Una cámara que parece otra cosa

Queremos ver esa montaña, el pájaro que nos sobrevuela o a nuestras hijas en los campeonatos de artes marciales. Y como llevamos el móvil, no podemos hacer nada. Y si hacemos la foto, nosotros nunca salimos.

Algunos dicen que se parece a Wall-E

Estos dos problemas son mucho más frecuentes de lo que os podéis imaginar. Seguro que os habéis sentido identificados. Y Canon ha buscado una solución que seguro que llama la atención: la PowerShot Zoom y PowerShot PX.

Estos modelos son interesantes para cualquiera al que le gusten los artilugios de la fotografía. Pocas veces se han visto aparatos semejantes con más posibilidades de las que el fabricante haya podido imaginar. Son cámaras familiares, pero sus funcionalidades dependen solo de la imaginación de cada uno.

Las dos cámaras de Canon que no lo parecen

La Canon PowerShot Zoom y PowerShot PX son cámaras distintas. La primera cabe en la palma de la mano y es básicamente un teleobjetivo con tres distancias focales: 100, 400 y 800 mm (esta última, digital). La Powershot PX es una cámara que hace fotografías por nosotros y la controlamos mediante el smartphone y la voz.

¿Dónde está la pantalla? No tiene

Ninguna de las dos tiene pantalla. Ni siquiera parecen diseñadas para la fotografía. Por ejemplo, la PowerShot PX es más parecida a una cámara de vigilancia que a una destinada a las fiestas. Incluso creo que muchos usuarios optarán por esta función, gracias al movimiento de su objetivo y a la posibilidad de controlarla a través del móvil (aunque es más útil como webcam).

Especificaciones de la Canon PowerShot Zoom

Es una cámara monocular de bolsillo que permite hacer fotografías en formato jpeg y vídeos en MP4. Lo más llamativo es que tiene un teleobjetivo zoom de tres pasos. Es una cámara con tres teleobjetivos: 100, 400 y 800 mm (digital).

Cabe en la palma de la mano

¿Cómo algo tan pequeño tiene semejante distancia focal? Todo depende del tamaño del sensor y de la profundidad del cuerpo. El sensor de 12 MP solo mide 1/3" y está alojado en un cuerpo de 103,2 mm.

Las tres focales juntas

De esta forma consigue tener un objetivo de 100 mm y 400 mm. Y gracias a un recorte digital, alcanza la friolera de 800 mm, una distancia focal que únicamente vemos en los estadios. De esta manera podemos cerrar el ángulo de visión hasta límites insospechados y fotografiar o grabar cualquier objeto lejano.

Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 12,1 MP Procesador de imagen DIGIC 8 Objetivo 100/400 mm (formato de 35 mm) Zoom digital: x2 (equivalente en 800 mm) Abertura máxima f 5,6-6,3 Estabilización de imagen Estabilización de la imagen óptica Enfoque Detección de contraste Sensibilidad ISO AUTO (de 100 a 3200 fijo) Visor Visor electrónico OLED de 0,39" 2,36 millones de puntos Formato de imagen JPEG (foto) y MP4 (vídeo) Almacenamiento microSD/microSDHC/microSDXC Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Peso 33,4 x 50,8 x 103,2 mm Aprox. 145 g Precio 379,99€

Una cámara que funciona como unos prismáticos digitales

Es sorprendente en su concepto. Y funciona como un complemento perfecto a un móvil o incluso una compacta. Ofrece lo que estas cámaras no tienen: tres teleobjetivos. Y esa es su misión.

Iso 100 1/640 f6,3

En ningún caso supera la calidad de una buena compacta o una sin espejo. Tenemos que verla como un teleobjetivo móvil. Si estamos en el campo y vemos un animal al fondo, guardamos el teléfono y sacamos la PowerShot Zoom. Como los podemos conectar, en un momento tenemos la fotografía lista para enviar.

Canon Camera Connect Precio: Gratuita

Descargar: Android

Descargar: iPhone

Su uso no puede ser más sencillo. La ausencia de pantalla hace recomendable instalar en nuestro móvil la app Canon Camera Connect y de una forma directa (tanto por bluetooth como por wifi) ambos dispositivos se entienden a la perfección.

Iso 250 1/500 f6.3

Funciona como un móvil en modo Automático. No podemos elegir el ISO, solo tiene un diafragma y lo único que podemos hacer es disparar o grabar.

Los tres botones superiores

En la parte superior tenemos el botón de Encendido, el de Menú y el más grande para el Zoom. En la parte inferior, y que podemos controlar con el pulgar, encontramos la rueda de dioptrías del visor y dos botones dedicados para hacer fotos y para hacer vídeos.

Nada más simple

Es la cámara perfecta para quién no quiere complicaciones y lo único que busca son buenos recuerdos. Solo tenemos que meter una tarjeta MicroSD y cargarla a través del único puerto USB-C.

Especificaciones de la Canon PowerShot PX, tu fotógrafo aficionado personal

Este otro modelo soluciona otro problema. Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, pero no le tiene que gustar la fotografía a todos. Por eso hay reuniones en las que las imágenes brillan por su ausencia. O directamente son inservibles.

Esta cámara sirve para olvidarte de todo y tener un buen recuerdo de la reunión a la que la lleves (siempre y cuando la coloques en un lugar preferente). Solo hay que conectarla al móvil a través de la aplicación Connect App for Mini PTZ Cam y listo.

Sensor de imagen CMOS de tipo 1/2,3" de 12,8 MP Procesador de imagen DIGIC 7 Objetivo 19-57 mm Abertura f/2.8-5 Estabilización de imagen N.D. Enfoque N.D Sensibilidad ISO N.D. Visor N.D Formato de imagen JPEG (foto) y MP4 (vídeo) Almacenamiento microSD/microSDHC/microSDXC Dimensiones (An. x Al.)/ Peso 56,4 x 81,9 mm/ Aprox. 170 g Precio 479,99€

Connect app for Mini PTZ Cam Precio: Gratuita

Descargar: Android

Descargar: iPhone

Enciendes la cámara, la conectas con la aplicación y empieza a hacer fotos de tu reunión sin que tengas que preocuparte de nada. Incluso te puede hacer la edición para descartar automáticamente los peores disparos que ha hecho.

Un detalle del objetivo

La cámara, con apariencia de dispositivo de videovigilancia, empieza a moverse con 340° de giro horizontal y 110° de inclinación y hace fotos con la frecuencia que tú le pidas. Al principio te llama la atención, pero pronto te olvidas de ella y puede hacer su trabajo sin problemas.

Iso 100 1/2500 f2,8

Incluso puedes hablar con ella para que te haga una fotografía o un video con un simple mensaje: 'Hola Pixie, haz una foto'. En el momento tienes la imagen en el móvil lista para enviar o para guardarla para el futuro.

Iso 1000 1/125 f2,8

Como tiene reconocimiento facial, puede seguir a las personas durante toda la reunión y captarles con espontaneidad. Lo malo es que seas muy 'gesticulero' y poco fotogénico, como el que escribe estas líneas. Pero como te olvidas pronto de ella, puede que tengas alguna oportunidad.

La calidad de imagen de las dos cámaras

Son cámaras sencillas que no ofrecen una calidad profesional. No tienen esa pretensión. Su función es complementar las funciones de los teléfonos móviles, no superarles. No podemos cambiar nada técnico. Es solo diversión pura y dura.

Y en este sentido tenemos que ver estas dos cámaras de Canon. Un buen experimento de la empresa japonesa para subirse al mercado de la fotografía móvil ofreciendo lo que todavía no tienen los smartphones.

No han querido hacer un producto elitista, sino algo accesible (seguro que bajan de precio en el futuro). Para que todos los que necesiten un teleobjetivo para las funciones familiares o las salidas al campo no tengan que cargar con mucho peso (¿no es esto uno de los motivos del éxito de los móviles?).

Iso 200 1/500 f6,3

Y una cámara que puedas dejar fija en una estantería o en la mesa durante las fiestas y olvidarte por completo de la cámara. El resultado dependerá mucho del lugar en el que la coloques, de que nadie se cruce y de que te acuerdes de moverla para que el punto de vista no sea siempre el mismo.

La opinión de Xataka Foto

Las fotografías y los vídeos de estas cámaras tienen la misma calidad de un teléfono de gama media. Así que si trabajas con buena luz todo saldrá bien. Pero si la luz falla o es escasa, tendrás exactamente el mismo aspecto que con tu teléfono móvil.

La Powershot Zoom me ha gustado más. Es agradable ir por el campo con un 400 mm sin enterarte del peso. Si ves un animal puedes contemplarlo sin problemas. Si se acerca alguien a lo lejos puedes ver quién es. Y de paso puedes hacer fotos.

Iso 100 1/640 f5,6

Eso sí, la calidad del zoom digital es la esperable. En este caso es mejor recortar tu mismo la fotografía para conseguir un poco más de detalle. El tamaño del sensor y el objetivo solo ofrecen diversión para una imagen aceptable.

La PowerShot PX me ha parecido curiosa. Es verdad que hace las fotos por ti, pero te quita ese placer. Y le falta movilidad. Seguro que no tardarán en ofrecer lo mismo en formato dron.

Iso 100 1/640 f5,6

Estas dos cámaras son un complemento excelente al móvil, incluso como un divertimento para ver hasta dónde podemos llegar con ellas. En mi caso las he utilizado para ver los detalles lejanos y para fotografiar una reunión familiar sin pretensiones.

No dejan de ser cámaras, y por lo tanto te permiten tener los recuerdos a buen recaudo. Y hacen bien lo que todavía no hacen nuestros móviles. Ya veremos lo que pasa en el futuro, pero parece que las personas cada vez haremos menos fotos... Mientras tanto, Canon nos permite divertirnos con sus nuevos modelos.