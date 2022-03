BenQ X3000i, análisis: este proyector 4K HDR de 240 Hz para videojuegos es (casi) un sueño

Este no es un proyector adecuado para videojuegos más. BenQ nos lo propone como un dispositivo diseñado específicamente para entregarnos todo su potencial cuando lo conectamos a un PC o una consola de videojuegos, y lo cierto es que sus características respaldan la habilidad con la que debería resolver este escenario de uso.

El corazón de su motor de imagen es un chip DMD (Digital Micromirror

Device) 4K UHD fabricado por Texas Instruments que trabaja codo con codo con una rueda de color de 8 segmentos que gira a una velocidad muy alta.

Hasta aquí no hay nada que no hayamos encontrado antes en otros proyectores DLP, pero es que todavía no hemos indagado en sus cualidades más importantes al utilizarlo con videojuegos.

Las dos bazas que pueden provocar que algunos entusiastas nos frotemos las manos al pensar en la posibilidad de conectarlo a nuestro PC o nuestra consola son su frecuencia de refresco de 240 Hz y sus 4,2 ms de latencia de entrada.

Estas son las cifras que nos promete BenQ, y no cabe duda de que reflejan con claridad que este proyector aspira a que los jugones nos lo tomemos en serio. Os proponemos que nos acompañéis para comprobar si realmente está a la altura de las expectativas que ha generado.

BenQ X3000i: especificaciones técnicas



características tecnología DLP de Texas Instruments resolución 4K UHD (3840 x 2160 puntos) rueda de color 8 segmentos (RGBWRGBW) cobertura rec. 709 96% cobertura dci-p3 100% brillo (ansi) 3000 lúmenes relación de contraste (fofo) 500 000:1 relación de aspecto nativa 16:9 gestión del color 30 bits hdr HDR10 y HLG fuente de luz 4 LED vida útil de la fuente de luz 20 000 horas (modo normal) 30 000 horas (moco eco) índice de proyección 1,15 - 1,50 índice de zoom 1,3x ajuste de la corrección trapezoidal Corrección trapezoidal 2D, ajuste de la rotación de la imagen, ajuste vertical automático y ajuste horizontal manual (± 30 grados) Desplazamiento de la proyección 110% Tamaño de la imagen Hasta 300 pulgadas Frecuencia horizontal 15 a 135 kHz frecuencia vertical 23 a 240 Hz modos de imagen Luminoso, sala de estar, juegos, deportes, cine, 3D, HDR10, juego HDR, HLG y definido por el usuario modos de juego RPG, deportes y FPS sonido Audio estereofónico Potencia de amplificación: 5 vatios conectividad 2 x HDMI 2.0b, 1 x USB-A 2.0, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x S/PDIF, 1 x RS232, 1 x disparador de 12 voltios (conector de 3,5 mm), 1 x cierre Kensington y hueco para set-top-box Android (1 x HDMI 2.0b y 1 x micro-USB) conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 consumo (típico) 330 vatios nivel de ruido (típico) 32 dBA Nivel de ruido (eco) 28 dBA dimensiones 272 x 197 x 259 mm peso 6,4 kg precio 1899 euros

Qué hace a este proyector tan apetecible para videojuegos (aunque no es perfecto)

Tal y como sucede cuando lo utilizamos para ver una película, la capacidad de inmersión que nos propone un proyector cuando disfrutamos un videojuego puede ser muy superior a la que nos ofrece un televisor, sobre todo si la superficie de proyección es muy amplia.

Sin embargo, para obtener la mejor experiencia posible al conectarlo a un PC o una consola de última generación es necesario que su frecuencia de refresco y su latencia de entrada estén a la altura.

Este es el terreno en el que, precisamente, este proyector de BenQ tiene algo importante que decir. Y es que, como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, puede trabajar con un refresco máximo de 240 Hz, y, además, su latencia de entrada se reduce a solo 4,2 ms.

No cabe duda de que estas cifras suenan de maravilla, sobre todo si tenemos presente que su motor de imagen es un chip DMD con resolución 4K UHD. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones que nos interesa conocer antes de dejarnos llevar por el entusiasmo.

Y es que, desafortunadamente, ese refresco tan alto y esa latencia de entrada tan baja no van de la mano de la resolución 4K UHD. Si la señal de vídeo que entregamos al proyector es de tipo 2160p el refresco se reduce a 60 Hz, y la latencia de entrada se incrementa hasta los 16,67 ms.

En principio no tiene por qué ser nada dramático (lo comprobaremos más adelante en la sección en la que pondremos a prueba la experiencia que nos propone este proyector), pero es evidente que estas cifras no son tan atractivas como las primeras de las que hemos hablado.

Si el refresco se incrementa hasta los 240 Hz, a 1080p, la latencia es de solo 4,2 ms

Si entregamos al proyector una señal de vídeo 1080p sí podremos disfrutar un refresco y una latencia fantásticos. Cuando trabaja a esta resolución y 120 Hz la latencia se reduce a unos muy apetecibles 8,3 ms, y si el refresco se incrementa hasta los 240 Hz, también a 1080p, la latencia es de solo 4,2 ms.

En definitiva, las mejores prestaciones las tendremos si optamos por jugar a 1080p, y no a 2160p, aunque, obviamente, este decremento de la resolución a menudo tendrá un impacto tangible en el acabado gráfico.

Las entradas HDMI que incorpora este proyector implementan la norma 2.0b, por lo que no nos permiten entregarle señales 2160p a 120 Hz. Aun así, la ausencia de entradas HDMI 2.1 está en sintonía con las señales de vídeo con las que es capaz de trabajar.

De nada serviría tener conectividad HDMI 2.1 si el motor de imagen es incapaz de lidiar con señales 4K UHD a 120 Hz. En cualquier caso, es una lástima que este X3000i no nos permita jugar a 2160p y 120 Hz, una opción contemplada por los ordenadores y las consolas de última generación.

Confiemos en que los fabricantes de proyectores y las empresas propietarias de las principales tecnologías de proyección, como Texas Instruments en el ámbito de la tecnología DLP, Epson en el de los dispositivos LCD, o Sony y JVC en el de los proyectores LCoS, introduzcan pronto las mejoras necesarias para proponernos dispositivos capaces de permitirnos jugar a 2160p y 120 Hz con una latencia mínima.

La segunda entrada HDMI implementa la norma eARC

En lo que se refiere a la conectividad es interesante que tengamos en cuenta que la segunda entrada HDMI implementa la norma eARC, y también que, curiosamente, este proyector tiene una tercera entrada en este formato que no reside en su panel trasero.

Y es que BenQ nos entrega un dongle con Android TV que podemos utilizar si queremos dotarlo de cierta autonomía para, por ejemplo, acceder a algunos servicios de vídeo mediante streaming sin necesidad de conectarlo a una fuente externa.

La tercera entrada HDMI está alojada debajo de la cubierta superior del proyector, por lo que para conectar el dongle es necesario retirarla previamente. Solo tenemos que quitar dos tornillos de estrella, tirar suavemente de la tapa, y listo: el hueco habilitado por BenQ expresamente para este accesorio quedará al descubierto.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que en uno de los laterales de este compartimento hay un conector micro-USB de 5 voltios que proporciona al dongle la energía que necesita para funcionar correctamente.

Anatomía de un proyector a la última

Cuando lo tienes delante este proyector es más bonito que en las fotografías. No es excesivamente voluminoso (mide 272 x 197 x 259 mm), tiene un diseño result´´on y está bastante bien acabado. Todo su recinto es de plástico, pero BenQ ha utilizado un policarbonato de buena calidad que no transmite sensación de fragilidad cuando lo estás manipulando. En este terreno no tengo nada que objetar.

Los ingenieros de esta marca se han decantado por un disco de 8 segmentos con distribución de color RGBWRGBW

Uno de los elementos más importantes de su motor de imagen es su rueda de color. Los ingenieros de esta marca se han decantado por un disco de 8 segmentos con distribución de color RGBWRGBW y una alta velocidad de giro con la intención de optimizar la reproducción del color, y, sobre todo, para mantener bajo control el efecto arco iris.

Yo no soy sensible a este fenómeno vinculado a los proyectores DLP, y no lo he apreciado durante mis pruebas, pero cabe la posibilidad de que una persona que sí sea especialmente sensible a este efecto lo vea. Y en ese caso su experiencia podría resentirse.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que el ajuste del zoom y el enfoque de este proyector es manual. Aun así, las ruedas dentadas que nos permiten actuar sobre estos dos parámetros facilitan su manipulación, por lo que es sencillo dejarlos impecables.

Parece impensable, pero algo tan básico como esto no está siempre bien resuelto, lo que provoca que afinar el zoom y el enfoque en algunos proyectores para dejarlos perfectos sea una pequeña odisea. Afortunadamente, no es el caso de este X3000i.

En uno de los paneles laterales del proyector reside una botonera que nos permite, además de encenderlo y apagarlo, desplazarnos por los menús y manipular los parámetros de configuración. Como veremos en unos minutos, BenQ también nos entrega un mando a distancia, pero no me parece mala idea tener a mano esta interfaz alojada en el propio recinto del proyector, aunque sus funciones estén replicadas en el mando.

Según BenQ el motor de imagen de este proyector consigue cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3

Antes de seguir adelante merece la pena que nos detengamos un momento para indagar en la fuente de luz de este X3000i. Y es que emplea la misma tecnología LED que podemos encontrar en el modelo X1300i, que es un poco más modesto.

Su capacidad máxima de entrega de brillo es, según BenQ, de 3000 lúmenes, una cifra muy holgada que, sobre el papel, debería permitirnos utilizarlo de una forma satisfactoria incluso en espacios con luz ambiental (lo comprobaremos en la siguiente sección de este análisis).

La duración estimada de esta fuente de luz LED cuando utilizamos el modo normal es de 20 000 horas, pero esta cifra se incrementa hasta rozar las 30 000 horas si nos decantamos por el modo eco. No está pero que nada mal. Además, según BenQ el motor de imagen de este proyector, en el que el chip DMD, la rueda de color de 8 segmentos y la fuente de luz LED juegan un papel fundamental, consigue cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver las patas delanteras roscadas a las que podemos recurrir para nivelar el proyector correctamente si lo colocamos sobre una superficie plana.

Otra opción de instalación muy interesante que también nos propone BenQ consiste en acoplar a la parte superior del X3000i dos pies ajustables incluidos en el paquete que nos permiten colocarlo boca abajo sobre una superficie plana.

Otra opción de instalación muy interesante que también nos propone BenQ consiste en acoplar a la parte superior del X3000i dos pies ajustables incluidos en el paquete

De esta forma conseguimos que la óptica quede alojada junto a la base del proyector, y no en la parte superior, lo que en determinados espacios puede facilitarnos su instalación.

En algunas de las fotografías que ilustran este artículo podemos ver que el bloque óptico queda colocado en la esquina superior izquierda cuando miramos el proyector desde delante, y esta ubicación puede dificultar su alineación con la pantalla de proyección. Esta es la razón por la que esta opción alternativa de instalación me parece muy ingeniosa.

El mando a distancia que nos entrega BenQ junto a este proyector es sencillo y compacto, pero cumple su cometido. En la siguiente fotografía podemos ver que incorpora los botones esenciales para permitirnos actuar con rapidez sobre los parámetros cruciales del X3000i, y también para ayudarnos a movernos por los menús de configuración.

Eso sí, echo de menos algún acceso directo adicional que nos permita lanzar con una única pulsación otros servicios de vídeo por streaming, y no solo Amazon Prime Video.

Su calidad de imagen es alta, pero lo que enamora es la experiencia con juegos

El menú básico de este proyector nos permite actuar sobre el modo de imagen, el modo de sonido, la fuente de luz o la corrección de la deformación trapezoidal, entre otros parámetros importantes. Los modos de imagen que nos propone son similares a los que podemos encontrar en un televisor actual: juegos, deportes, cine, espacio luminoso, sala de estar, personalizado por el usuario, etc.

Es importante que si vamos a utilizarlo para jugar activemos el modo para juegos debido a que, como veremos más adelante, tiene un impacto perceptible en la latencia de entrada.

Una vez que hemos habilitado el modo para juegos podemos indicar al proyector qué tipo de título vamos a lanzar, aunque después de probar las opciones disponibles no tengo del todo claro qué impacto tiene este parámetro en la latencia si no se producen cambios en la señal de vídeo que entregamos al proyector.

Las opciones que contempla son tres: RPG, FPS y juegos de deportes. Desde este menú también podemos actuar de forma directa sobre la latencia de entrada (al activar el modo rápido se minimiza el procesado de la imagen), y sobre el nivel de detalle fino de cada fotograma.

Los menús que nos permiten llevar a cabo el ajuste fino de los parámetros que condicionan la calidad de imagen son intuitivos y están muy bien organizados. Para actuar sobre el brillo, el contraste y la nitidez solo tenemos que dirigirnos a la sección 'Imagen', pero los parámetros a los que debemos recurrir para hacer una calibración minuciosa residen en el menú 'Ajustes de color avanzados'.

Este proyector incorpora los parámetros de ajuste de la imagen más relevantes que podemos encontrar en un dispositivo para cine en casa. Al fin y al cabo aunque haya sido diseñado para ofrecernos una experiencia lograda con videojuegos también se siente muy cómodo con las películas, como comprobaremos más adelante.

Desde la sección 'Ajustes de color avanzados' podemos actuar sobre la corrección gamma, la temperatura de color, el espectro de color o la reducción de ruido, entre otros parámetros.

Para ponerlo a prueba lo hemos conectado a nuestra Xbox Series X, y, como podemos ver en la siguiente fotografía, interpreta correctamente las características de la señal de vídeo que recibe. De hecho, este proyector reacciona inusualmente rápido a los cambios introducidos en la señal de vídeo entrante e identifica sin errores la presencia de los metadatos vinculados a la tecnología HDR. En este ámbito es compatible con contenidos HDR10 y HLG.

La calidad de imagen que nos entrega al habilitar el modo para juegos es muy alta sin necesidad de tocar la calibración, aunque después de probarlo durante varias horas nosotros decidimos afinar sutilmente la temperatura de color, el brillo y el contraste para dejarlo a nuestro gusto.

Las imágenes que nos entrega cuando recibe una señal 2160p de 60 Hz son fabulosas, y, a pesar de que en estas condiciones la latencia se mueve en la órbita de los 16 ms, los videojuegos que no son exageradamente exigentes con este parámetro, como 'Forza Horizon 4', son perfectamente jugables.

En cualquier caso, si queremos minimizar la latencia tanto como sea posible nos interesará entregar al proyector una señal 1080p. En estas condiciones este parámetro se reduce a la mitad (o menos incluso), y en algunos juegos, como los de acción en primera persona o los de lucha, entre otros géneros, puede tener un impacto perceptible en nuestra experiencia.

A 1080p, como es lógico, perdemos una parte del nivel de detalle que podemos disfrutar a 2160p, sobre todo si proyectamos sobre una pantalla muy amplia, pero la calidad de imagen global de este proyector sigue siendo muy alta.

La siguiente fotografía la tomamos mientras jugábamos a 'Gears 5', aunque tiene una peculiaridad que no podemos pasar por alto. Si os fijáis bien podéis ver que las regiones oscuras del fotograma tienen poca profundidad y un aspecto ligeramente lavado. No obstante, no es culpa del proyector: esta foto la hicimos con mucha luz ambiental en la habitación, y, aun así, las imágenes proyectadas por el X3000i se veían perfectamente.

Este proyector tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 3000 lúmenes ANSI

Según BenQ este proyector tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 3000 lúmenes ANSI, y nuestras pruebas confirman que, efectivamente, es perfectamente utilizable con luz ambiental.

En estas condiciones percibimos los colores con un menor nivel de saturación, y los negros son menos profundos, pero la experiencia global que nos propone este proyector sigue siendo satisfactoria. No cabe duda de que es un punto muy potente a su favor.

Como acabamos de ver, con videojuegos este proyector se siente como pez en el agua. Su baja latencia, especialmente a 1080p, y su alta calidad de imagen global nos proponen una experiencia fantástica prácticamente con cualquier título, pero este X3000i también se atreve con las películas.

Para ponerlo a prueba en este escenario de uso lo conecté a mi reproductor OPPO UDP-205, un dispositivo que ya está descatalogado, pero que sigue destacando por la gran calidad de su mecánica de transporte y su lógica de procesado de audio y vídeo.

En este escenario de uso su calidad de imagen global no iguala la que nos propone un proyector para cine en casa de gama alta, como, por ejemplo, los D-ILA de JVC o los SXRD de Sony, que, por otra parte, suelen ser más caros, pero rinde a muy buen nivel.

El fotograma de 'Blade Runner 2049' que publicamos debajo de estas líneas refleja lo bien que resuelve este proyector la colorimetría y el alto nivel de detalle que consigue recuperar en las regiones en sombra, aunque, eso sí, también satura un poco las altas luces (son las regiones más iluminadas de cada fotograma).

'La llegada' confirma todo lo que hemos observado en 'Blade Runner 2049': este proyector resuelve la colorimetría de una forma fidedigna. De hecho, me parece especialmente convincente cómo restituye la piel de las personas, una textura compleja que se les atraganta a muchos televisores y proyectores si no están minuciosamente calibrados.

Además, su contraste es muy bueno, aunque no iguala el que nos proponen los mejores proyectores con tecnología LCoS (que, por otro lado, son sensiblemente más caros).

Por último, en lo que se refiere a la reproducción del sonido este proyector cumple, pero es evidente que nuestra inmersión en la escena sonora será mayor si enviamos el audio a una buena barra de sonido. O, mejor aún, a un equipo multicanal dedicado.

Al utilizar el modo normal de entrega de brillo el sonómetro registró algunos picos de 34 dBA

En cualquier caso, los altavoces estéreo integrados en el X3000i consiguen entregarnos un nivel de presión sonora muy decente (suficiente para llenar de sonido una habitación de hasta 35 o 40 metros cuadrados) y un nivel de distorsión subjetiva moderado.

Un apunte más antes de encarar la recta final de este análisis: para medir el nivel de ruido que emite este proyector utilicé mi sonómetro Velleman DVM805, y obtuve unas cifras muy similares a las que anuncia BenQ.

Al utilizar el modo normal de entrega de brillo el sonómetro registró algunos picos de 34 dBA, y en el modo eco esta cifra se reduce a unos muy aceptables 29 dBA. No está nada mal.

BenQ X3000i: la opinión de Xataka

Este proyector es un caballo ganador. La experiencia que nos propone con videojuegos es fabulosa gracias a su alta calidad de imagen global, y, sobre todo, a lo bien que resuelve el que sin duda es el auténtico talón de Aquiles de buena parte de los proyectores con los juegos: la latencia de entrada.

Además, también tiene a su favor un diseño resultón y una capacidad de entrega de brillo que nos permite utilizarlo de una forma bastante satisfactoria en espacios con luz ambiental. Aun así, como hemos visto, no es perfecto. Su mayor carencia es, en mi opinión, su incapacidad de manejar señales de vídeo 2160p de 120 Hz.

Confiemos en que el desarrollo de la tecnología involucrada en la puesta a punto de los proyectores nos permita acceder pronto a esta prestación a un precio razonable. También es importante que no pasemos por alto que es un proyector DLP, por lo que algunas personas podrían sufrir el efecto 'arco iris' provocado por la utilización de la rueda de color.

En cualquier caso, si colocamos en una balanza sus cualidades y sus carencias se desequilibrará claramente a favor de las primeras. No es un dispositivo económico, pero quien pueda permitírselo y tenga el espacio necesario para disfrutar una superficie de proyección amplia tendrá a su alcance una capacidad de inmersión en sus videojuegos favoritos espectacular. Prometido.

