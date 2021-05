Auriculares del Aldi, análisis: así suenan unos auriculares TWS de diez euros que puedes comprar en el súper

Cuando empecé a escribir sobre tecnología hace ya un buen puñado de años (ay....) jamás pensé que, en pleno 2021, Aldi lanzaría unos auriculares completamente inalámbricos. Tampoco pensé que estaría aquí, escribiendo el análisis de, insisto, unos auriculares de Aldi, que es un supermercado donde suelo ir a comprar pan y salchichas.

Lo cierto es que me habría gustado traerlos un poco antes, pero cuando Aldi puso a la venta los auriculares y me acerqué a comprarlos resultó que habían volado. Según me contaron los empleados, hubo gente haciendo cola a las siete de la mañana para hacerse con ellos y hubo personas que se llevaron cinco y diez unidades. Ríete tú del stock de la PS5. En fin, historias aparte, desde Xataka ya hemos tenido ocasión de hacernos con unos y probarlos para traeros este, su análisis, así que vamos a ello.

Ficha técnica de los auriculares del Aldi

AURICULARES DEL ALDI DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 32 x 25 x 25 mm

Estuche: 63 x 45 x 28 mm

Peso N/D UNIDAD DE DIAFRAGMA N/D CONEXIÓN Bluetooth 5.0

HSP, HFP, A2DP, AVRCP COMPATIBILIDAD iOS, Android BATERÍA Auriculares: 40 mAh

Estuche: 300 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 4 horas

Estuche: hasta tres cargas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS Control gestual

Compatibilidad con asistentes

Sensor de posición PRECIO 9,99 euros

Diseño: baratos y, para mi sorpresa, cómodos

Como siempre, comenzamos hablando del diseño. Los auriculares de Aldi se sienten baratos desde el primer momento. Su tacto es similar al de auriculares de 50 euros, pero la sensación en mano es peor. Esta sensación es todavía más evidente en el estuche, que literalmente parece de juguete y transmite cierta sensación de fragilidad.

En cualquier caso, y haciendo honor a la verdad, lo cierto es que los auriculares son muy cómodos. Son bastante ligeros y gracias a las almohadillas de silicona se quedan perfectamente fijados en nuestra oreja. Eso sí, en la caja no se incluyen almohadillas de otros tamaños, por lo que si no nos quedan bien las preinstaladas nos arriesgaremos a tener un peor sellado y a posibles caídas.

Repartidos a lo largo y ancho de los auriculares tenemos un micrófono, un LED que nos indica el estado de la vinculación con el móvil, el puerto de carga, la letra L o R (izquierda y derecha) y el sensor de posición, que ya veremos cómo funciona más adelante. Lo que no encontramos son los micrófonos que le dan vida a la cancelación de ruido activa porque, en pocas palabras, no tienen (normal, por otro lado).

En definitiva, son unos auriculares que, aunque se sienten baratos, son cómodos, al nivel de auriculares mucho más caros. Evidentemente, lo que no podemos pedirle es un tacto premium, materiales nobles y acabados en colores complejos. Son de plástico y blancos, sin grandes pretensiones.

Pasamos así a hablar del estuche. Este parece estar hecho del mismo plástico que los auriculares y su acabado es un poquito bastante peor. En mano se siente barato y mal terminado, hasta el punto de que el sonido que hace la tapa al abrirse da la sensación de que se vaya a romper y que la tapa no encaja bien en su hueco, por lo que traquetea.

Llama la atención que no hay ningún botón para resetear los auriculares y enlazarlos a otro móvil, sino que siempre que abrimos la tapa entran en modo vinculación. De esa forma, se conectarán al móvil al que los hayamos conectado previamente o podremos enlazarlos a otro móvil sin mayor complicación.

En el estuche encontramos un LED que se ilumina cuando está cargando los auriculares y el puerto USB tipo C (minipunto para Aldi). Evidentemente, no tenemos carga inalámbrica de ningún tipo. El estuche es similar en tamaño al de los AirPods Pro y, como tal, es cómodo de llevar en el bolsillo. No abulta ni pesa en exceso.

Experiencia: en fin

Ahora que ya hemos visto los auriculares por fuera y sabemos que lo barato se nota y se siente, vamos con la experiencia. En este apartado solemos centrarnos en la aplicación, el reconocimiento de gestos, la latencia y la compatibilidad, pero en este caso descartaremos la primera porque, bueno, no tenemos ninguna aplicación de gestión. Los auriculares se conectan al móvil con el método convencional (es decir, desde los ajustes del Bluetooth) y poco más.

Los auriculares tienen Bluetooth 5.0 y son compatibles con iOS y Android. Soportan los perfiles HSP, AFP, A2DP y AVRCP. Al no tener una app de gestión no tenemos capacidad para modificar los gestos, acceder a un ecualizador ni nada de nada. Los enlazamos, abrimos la app de música y escuchamos música, ni más ni menos.

Eso, que en principio puede estar bien, no lo es tanto cuando pensamos en la batería. ¿Por qué? Porque no hay forma humana de saber cuánta batería tiene cada auriculares ni cuánta batería le queda al estuche. Vamos, literalmente, casi a ciegas.

En cuanto al sistema de control gestual, los auriculares responden (sorprendentemente) bien a los mismos, aunque hay cierto retardo entre que pulsamos el auriculares y la acción se lleva acabo. Los que tenemos disponibles son los siguientes y, como decíamos anteriormente, no se pueden modificar:

GESTO ACCIÓN Click izquierdo o derecho Pausar / reproducir Mantener pulsado el auricular izquierdo Pasar a la anterior canción Mantener pulsado el auricular derecho Pasar a la siguiente canción Doble click izquierdo o derecho Asistente de voz Triple click izquierdo o derecho Llamar al último contacto al que hemos llamado Durante llamada, click izquierdo Aceptar la llamada Durante llamada, click derecho Rechazar llamada Durante llamada, pulsación prolongada Colgar

Aquí es interesante desatacar la compatibilidad con los asistentes, en este caso Google Assistant o Siri según el dispositivo que usemos. Podemos invocar al asistente y darle órdenes haciendo un doble click (quizá no sea el gesto más adecuado, ya que este normalmente se usa para cambiar de canción) y, francamente, se agradece que unos auriculares tan baratos tengan esta función.

La latencia es algo más alta de lo deseable, hasta el punto de que se puede apreciar cierto retardo entre la imagen del vídeo o la película y el sonido. También se aprecia en los juegos. No es muy exagerada, pero sí lo suficiente para que sepamos que algo no va tan bien como nos gustaría. En cualquier caso, esto no es importante a la hora de escuchar música, sino más bien a la hora de ver algo de forma activa.

Lo que también va regular es la detección de posición. Realmente funciona cuando quiere. Algunas veces va muy bien, otras veces la música no se pausa hasta pasados 15 segundos, otras veces los auriculares se desconectan... Es un poco aleatorio y, sin lugar a dudas, de las peores experiencias que hemos tenido con unos auriculares TWS.

Sonido: ¿a qué suenan diez euros?

Pasamos así al punto que quizá mas expectativas genere: la calidad del sonido. A pesar de ser unos auriculares de diez euros, los hemos sometido a las mismas pruebas que a todos los auriculares. Es decir, que los hemos usado en iOS y Android para escuchar música en un bitrate de 320 Kbps (que por ahora es lo máximo que despacha Spotify) y, por supuesto, para hacer llamadas. La lista de temas las componen las canciones expuestas aquí y mi biblioteca personal.

¿Cómo se escuchan? Regular. Regular tirando a regulinchi. El sonido es muy dispar. Los auriculares no son capaces de representar correctamente ningún rango de frecuencias, de forma que tenemos unos agudos completamente planos, unas frecuencias medias casi inapreciables y unos bajos muy exagerados.

Los auriculares se escuchan nada más que regular, con unos bajos demasiado exagerados y unas frecuencias medias y agudas inexistentes

Básicamente, es un sonido demasiado irregular que no se termina de disfrutar. En los temas con graves más pronunciados de la cuenta, el sonido tiende a distorsionarse. En los temas más vocales, la voz de los cantantes es demasiado plana, sin matices, hasta apagada diría. Falta claridad y falta definición en los niveles de volumen más altos.

Además, algo que he notado durante la prueba es que el auricular derecho se escuchaba algo más alto que el izquierdo, de forma que la escena sonora estaba ligeramente desplazada. Como os digo, son unos auriculares que podemos llevar cuando tengamos miedo a que se nos caigan/rompan los buenos que tenemos en casa, pero que desde luego no vamos a disfrutar igual que con otras alternativas más caras.

En cuanto a las llamadas, pues sensaciones encontradas. Nosotros escuchamos relativamente bien a nuestro interlocutor, pero él nos escucha demasiado bajo y con una calidad cuestionable. Si no tenemos ruido de fondo quizá podamos hacer la llamada, pero en entornos más ruidosos será casi imposible. Después de todo, estamos ante unos auriculares de diez euros.

Batería: unas cuatro horas de música

En cuanto a la batería, los auriculares de Aldi se encuentran por debajo de la media. Cada auricular tiene una batería de 40 mAh que nos ofrece un máximo de cuatro horas de música a un volumen medio. No obstante, la autonomía final dependerá de cuántas llamadas hagamos, el volumen que usemos, etc.

El estuche, por su parte, tiene 300 mAh y es suficiente para cargar los auriculares por completo tres veces. La carga de los auriculares se completa en algo menos de una hora y la de estuche, que se hace por el puerto USB tipo C, en algo más de una hora. Como podemos ver, no es una autonomía sobresaliente ni notable.

Auriculares del Aldi, la opinión de Xataka

Tras haber probados los auriculares del Aldi, la conclusión a la que llegamos es que son diez euros que nos podemos ahorrar. Si ya tenemos unos auriculares TWS, aunque sean baratos (pensemos en unos Mi True Wireless Earphones 2 Basic o unos Realme Buds Air Neo), conseguiremos una experiencia bastante más buena.

Si no tenemos unos auriculares TWS, merece la pena gastarse un poquito más y comprar unos auriculares cuyo sonido, al menos, podamos disfrutar. Entiendo la idea de que cuestan diez euros, pero que su precio sea bajo no significa que sean una buena compra, porque no lo son.

Aquellos que sean menos exigentes quizá se den por satisfechos con esta propuesta, pero a la mínima que les pidamos un poquito más, no mucho, se nos quedarán cortos. ¿Pueden ser unos auriculares de batalla que llevar a sitios más "peligrosos"? Pueden serlo, pero poco más. Los auriculares se pondrán a la venta el próximo 2 de junio.

4,9 Diseño5 Calidad de sonido4 Ergonomía6 Experiencia de uso3 Autonomía6,75 A favor Son baratos.

Son bastante cómodos.

Se cargan rápido. En contra No se escuchan bien.

La autonomía es escasa.

No tienen app de gestión.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Aldi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.