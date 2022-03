Acer Swift 3 AMD, análisis: no cometer errores y tener Ryzen de tu lado asegura el éxito

El mundo de los ultrabooks asequibles ha sido uno de los más beneficiados por el resurgir de AMD y su competencia cada vez más feroz con Intel. Rendimiento, autonomía y buen precio son ya una máxima en portátiles que eligen configuraciones basadas en procesadores Ryzen.

El reciente Acer Swift 3 en su versión 2022 es uno de los ejemplos más claros al presentarse en el mercado con los procesadores Ryzen 5 en una ficha técnica muy equilibrada que complementa perfectamente el diseño y portabilidad del equipo. En Xataka ya lo hemos analizado.

Ficha técnica del Acer Swift 3 AMD (SF314-43)

Pantalla LCD IPS de 14 pulgadas resolución 1080p a 60 Hz microprocesador AMD Ryzen 5 5500U a 2.1 GHz GPU Radeon Integrada memoria principal 16 GB LPDDR4X almacenamiento 512 GB SSD PCIe M.2 conectividad 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2)

2 x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1)

1 x Audio Combo Jack

1xHDMI 1.4b conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 sonido y otros Sonido DTS Lector de huellas batería 48 Wh sistema operativo Windows 10 (actualizable a Windows 11) peso y grosor 1.19 kg y 1.59 cm precio Desde 699 euros

Un ultrabook asequible y bien construido

El Acer Swift 3 no ha evolucionado a nivel de diseño en un par de generaciones y, en este caso, resulta en una buena noticia. Su solidez y buen hacer están corroborados por el tiempo y las pruebas a las que hemos sometido otros años a sus generaciones anteriores.

El nuevo Swift 3 AMD SF314-43 presenta un acabado metálico de agradable tacto en aluminio y aleación de magnesio-aluminio, algo que le da ventaja a la hora de apuntarse en la ficha técnica un peso inferior a 1.2 kg. Estamos hablando de un portátil con diagonal de 14 pulgadas y precio que parte de los 699 euros, por lo que es una cifra muy destacada.

El Acer Swift 3 AMD ofrece acabado metálico, bajo peso y diseño cuidado en una gama de precio ajustada

En el diseño del Acer Swift 3 encontramos algunos guiños que se agradecen como el nombre del modelo grabado en la parte trasera de la bisagra, los bordes biselados o el tono plateado que se mantiene en el interior del equipo, incluido el teclado.

En el diseño ha dos elementos que parecen sacados de lugar. Hablamos del lector de huellas, que no está ni en el touchpad ni en el botón de encendido, y justo éste último elemento, que se integra en teclado y además con un tamaño reducido. Unir los dos elementos en uno y sacarlo del teclado nos hubiera convendido más.

Conectividad ajustada al portáitl

El grosor de algo más de 1.5 cm deja sitio para una conectividad correcta para el tipo de portátil del que estamos hablando. Como las salidas de aire se han colocado exclusivamente bajo el chasis y en la mitad de la bisagra en la zona de la pantalla, los laterales quedan plenamente libres para albergar puertos.

Aunque el portátil admite la carga vía USB-C, al contar solo con uno de estos puertos, no viene mal que el Acer Swift 3 incluya también un puerto de carga propietario

En el lado derecho contamos con un solo puerto USB-A además del cierre de seguridad de tipo Kensington y el puerto de 3.5 mm para auriculares y micrófono. En esta zona encontramos también los LEDs de encendido y batería.

Si pasamos al lateral contrario, en él se concentra el grueso de la conectividad avanzada, con un puerto HDMI, un USB-A, el puerto propietario de carga y un USB-C que admite la carga del equipo. Echamos de menos como mínimo otro USB-C.

En la conectividad inalámbrica hay que indicar que con este port´átil podremos sacar partido de nuestro router Wifi 6 si es que ya disponemos de él.

Una pantalla mate para estar todo el día fuera de casa

La diagonal de 14 pulgadas del panel del Acer Swift 3 es una elección equilibrada para ofrecer un portátil que no nos de pereza sacar del casa al tiempo que no suponga una incomodidad a la hora de trabajar o disfrutar de algo de ocio con él.

La pantalla tiene acabado mate, algo que le resta un aspecto llamativo (aunque mantiene un buen contraste) pero gana en visibilidad en condiciones ambientales complicadas. Su resolución de 1080p sigue la misma máxima de optimización, al igual que el brillo, que es de 300 nits.

El panel no es táctil, que a veces ocurre en este tipo de equipos, y tampoco presenta un perfil de color ni fidelidad para tareas creativas. Pero en su gama de precio y fin principal, estamos ante una pantalla que cumple sin problemas.

Igual de cumplidor sin más es el apartado de sonido y el de la webcam. En el primer aspecto, el equipo queda algo penalizado por la situación de los altavoces, que están colocados en la parte inferior de la carcasa. Solo consigue ofrecernos un volumen estándar y además sin presencia de graves ni la nitidez necesaria para disfrutar de contenido con satisfacción. Mejor recurrir a auriculares. Los altavoces, por cierto, cuentan con certificación DTS.

La webcam, con resolución de 720p, sufre con baja luminosidad, pero me ha gustado que incluya el LED de notificación con buena visibilidad.

Ryzen 5 como punta de lanza de su ficha técnica

Una de las decisiones que hay que tomar en el mercado de los portátiles en los que las marcas han hecho bien los deberes es tomar partido por procesadores de Intel o de AMD. Como hemos dicho más de una vez, que sobre un mismo modelo base den la opción de escoger, no da más que alegrías al usuario.

La configuración que hemos analizado de este reciente Acer Swift 3 apuesta por una ficha bastante equilibrada basada en el Ryzen 5 5500U con sus seis núcleos (y 12 hilos) a 2.1 GHz y un máximo de 4 GHz. Cuenta con caché dée 3 MB y TDP predeterminado de 15W.

El procesador viene asociado a 16 GB LPDDR4X y una unidad SSD PCIe de 512 GB, cuyo rendimiento y capacidad están a la altura del precio que pagamos por él.

En nuestras pruebas habituales con Cinebench, en la versión R23 este Acer Swift 3 alcanza los 8375 puntos en la prueba multinúcleo y los 1258 puntos en la Single. En Cinebench R20 alcanza una puntuación de 3463, demostrando de nuevo que apostar por AMD en esta gama de precios, sobretodo para equipos de consumo, es una decisión de lo más acertada.

Sin embargo, los gráficos Radeon integrados siguen siendo la asignatura pendiente de AMD en esta gama de portátiles, y no podemos recomendarlos para más que el segmento de consumo generalista.

En todo caso, en las pruebas con 3DMark, este Acer Swift 3 consiguió unas decentes puntuaciones de 3447 y 14628 puntos en las pruebas Fire Strike y Night Ride respectivamente.

El Acer Swift 3 AMD funciona con muy poco estrés asociado al calor generado por sus componentes internos. Ni el teclado ni los reposamuñecas ni tampoco la parte inferior del equipo sufre de calentamiento excesivo, pudiendo usarse el equipo sobre las rodillas sin molestia alguna.

Para conseguirlo, el sistema de refrigeración recurre rápidamente a los ventiladores cuando le exigimos máximo rendimiento. Para tareas más elementales se puede trabajar con el equipo en silencio.

En cuanto al sistema operativo, el equipo lo hemos analizado ya con Windows 11 instalado, así como con numeroso software preinstalado y algunos programas de gestión como el de Radeon para el apartado gráfico.

Autonomía excelente, teclado correcto

El portátil Acer Swift 3 dispone de una batería con capacidad de 48 Wh. Con ella y según nuestras pruebas de uso real del equipo, conseguimos una excelente autonomía de entre 8.5 y 10 horas.

La prueba la realizamos con carga de trabajo variada (multimedia, redes sociales en segundo plano, conectividad todo el tiempo, brillo al 33% y mucha navegación web) de manera continua.

Acer ha conseguido en este Swift 3 con Ryzen 5 uno de los portátiles de referencia a nivel de autonomía

Para la carga del equipo disponemos de dos opciones: cargador propietario no muy pesado ni grande, o vía su único puerto USB-C, con el inconveniente en este caso de que lo tendríamos ocupado y no disponemos de más de este tipo.

El teclado del Acer Swift 3 se presenta con una disposición de teclas separadas sin lugar para el teclado mecánico y el sacrificio en dimensionas de algunas teclas como las de dirección, que prácticamente quedan reducidas a la nada.

A cambio ganamos una experiencia de escritura cómoda tanto por recorrido como por poca sonoridad y feedback de las teclas.

Por contra, que el acabado de las teclas sea del mismo tono met´álico gris del resto de la carcasa provoca que la iluminación en blanco de las teclas no beneficie mucho la visibilidad ni el trabajo con poca luz. Y para colmo solo podemos tener esa retroiluminación apagada o encendida, nada de regular su intensidad.

El diseño panorámico y no 3:2 de la pantalla junto con la diagonal contenida provoca que no haya mucha profundidad para colocar un touchpad de generosas dimensiones, por lo que tenemos que conformarnos con un espacio limitado para este elemento pero a cambio hay que decir que su acabado es excelente, tiene un tacto muy agradable y no hay problemas de precisión ni de ejecución de los gestos que permite Windows 11.

Acer Swift 3 AMD, la opinión y nota de Xataka

Acer lleva años ofreciendo muy buenos equipos dentro de su familia Swift. Lo hace con portátiles equilibrados y donde hay muchas variantes para escoger.

Entre las opciones casi siempre está la de elegir procesadores AMD. Y los resultados positivos han quedado demostrados de nuevo en este reciente Acer Swift 3 AMD, con una ficha equilibrada, excelente autonomía y una corrección en casi todas sus facetas importantes, que deja constancia de que, a veces, no cometer errores basta para ofrecer un gran producto.

8,7 Diseño 9,0 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,5 Teclado/Touchpad 7,75 Software 8,75 Autonomía 9,5 A favor Muy buena autonomía

Ficha técnica equilibrada

Buen acabado y ligero En contra Visualización del teclado con poca luz

Webcam de calidad básica

Sonido mejorable



