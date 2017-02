Ver la Super Bowl en la tele ya es mejor que estar en el campo

La Super Bowl es uno de esos acontecimientos deportivos que va mucho más allá de la propia competición. Es la excusa perfecta para quedar con amigos o familiares y pasar un rato juntos mientras sudorosos (y millonarios) gigantes buscan la victoria. Incluso quienes no quieren saber nada del fútbol americano saben de la Super Bowl por los famosos anuncios de los que se habla durante días.

Pero en la Super Bowl 2017 hay algo especial: la tecnología al servicio del espectáculo ... desde casa. Créeme, aunque no te guste el fútbol americano querrás ver la Super Bowl por televisión.

La realidad virtual te pone un salón VIP en casa

En 2017 la tecnología de moda para visualizar contenido, la realidad virtual, no podía faltar en la Super Bowl de este año. Sin embargo Fox Sports no la retransmitirá como VR al uso sino que dejará la realidad virtual para hacerte sentir en un salón o zona VIP del propio estadio.

La retransmisión solo constará de unas 20 jugadas destacadas durante todo el partido que, según FOX Sports, no llevarán apenas retraso respecto al tiempo real. Aquí, al no ser una experiencia completa, seguramente se quede en simple anécdota pero que abre el paso a la VR en este tipo de eventos.

La experiencia se podrá vivir usando la aplicación Fox Sports VR, ya sea con un smarpthone normal que debemos mover nosotros (y donde estará el vídeo completo a 360 grados), con las Gear VR o cualquiera de las gafas de tipo Google CardBoard.

Ponerte al lado del jugador de campo "literalmente"

En las retransmisiones deportivas, el avance de la tecnología asociada a las cámara ha sido impresionante. Cámaras superlentas, las aéreas y cómo no, las subjetivas. ¿Cuántas veces no has querido ponerte en el papel de un jugador de fútbol antes de lanzar un penalti? ¿O tener la visión completa de un quaterback cuando está a punto de dar el pase definitivo para un touchdown que gane el partido?

Hace unas semanas conocimos de primera mano cómo funcionaba la tecnología reina para conseguir recrear jugadas en 360 grados: Replay 360. Con ella, el espectador podía ver las jugadas clave del partido a 360 grados.

Por ahora es la cadena la que elige en qué momento y que zona se recrea en tres dimensiones y 360 grados, pero en el futuro será el espectador el que pueda decidir desde qué punto de vista o zona del campo quiere su retransmisión en directo

En la Super Bowl de este año, la cadena FOX realizará algo todavía mejor con ayuda de la misma tecnología de Intel. La idea es que el espectador pueda decidir dónde colocarse en el campo de forma virtual y tener exactamente la visión desde esa zona. La han llamado precisamente "Be the Player".

Para conseguirlo hay que recurrir a 38 cámaras 5K situadas en partes elevadas de las gradas del estadio, que pueden tener hasta 20 grados diferentes de inclinación y cuentan con un zoom digital de seis aumentos. Esas cámaras recopilan datos visuales que luego sirven al sistema para reconstruir la escena en tres dimensiones. Como en un proceso que genera una cantidad de información cercana a 1 TB por cada 15 segundos de recreación, hay partes estáticas que ya está renderizadas en el sistema.

Como en la retransmisión del Barcelona-Madrid del pasado mes de diciembre, en la Super Bowl tampoco será posible un control del sistema por parte del espectador. Serán los operarios de la cadena los que, según el interés o momento, activarán el sistema