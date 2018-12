Hasta Tom Cruise te pide que desactives el suavizado de imagen de tu televisor

La interpolación de fotogramas es la técnica que tiene como objetivo suavizar el movimiento en escenas rápidas. Y muchos televisores tienen activada por defecto esta opción. Sin embargo, en ocasiones esta técnica produce el denominado "efecto telenovela" o 'Soap opera effect', en inglés. Una situación donde se generan artefactos digitales que acaban empeorando la calidad de imagen.

Varios directores de cine muy reconocidos, entre los que se encuentran Christopher Nolan o Paul Thomas Anderson, han declarado la guerra a la interpolación y quieren conseguir que los fabricantes de televisiones dejen de activarlo por defecto.

Tom Cruise y otros actores de Hollywood en pie de guerra contra la interpolación de fotogramas

A través de un tuit en su cuenta personal de Twitter, el popular actor Tom Cruise ha publicado un vídeo donde explica brevemente cómo funciona la interpolación de fotogramas y donde recomiendan desactivar esta opción en los televisores. Una acción con motivo del estreno de su nueva película "Mission: Impossible Fallout".

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA — Tom Cruise (@TomCruise) 4 de diciembre de 2018

Según explica el propio Tom Cruise en el vídeo, esta opción de suavidad de movimientos artificial no siempre coincide con la intención del creador de contenidos y por ello recomiendan desactivarlo.

El actor estadounidense no ha sido el único en criticar el interpolado de fotogramas. Otros directores como los Hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things', también afirmaron que la serie con el motion blur activado se veía "como si estuviera grabada con un iPhone". Mientras, Rian Johnson, director de 'The Last Jedi' y algunos episodios de 'Breaking Bad' llegó a decir que esos modos hacen que las películas se vean como "diarrea líquida". Una expresión publicada en Twitter que fue eliminada después.

Parte de la industria de Hollywood ha firmado un manifiesto contra el "smooth motion" como opción por defecto. Entre los firmantes se encuentran algunos directores como James Gunn (Guardians of The Galaxy), Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), Edgar Wright (Baby Driver), Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes), Chris McQuarrie (Mission: Impossible – Rogue Nation), Christopher Miller (The Lego Movie), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), Reed Morano (The Handmaid’s Tale) o el propio Tom Cruise.

Cómo desactivarlo en tu televisor

Cada marca de televisores tiene un nombre concreto para el interpolado de fotogramas, aunque la mayoría de ellos suele denominarse con términos relacionados con "motion" o "Blur". Para apagar este efecto deberemos ir a los ajustes de imagen del televisor y o bien desactivar el suavizado de movimientos o bien reducir su intensidad.

Entre los nombres que los fabricantes emplean para esta opción se encuentran "auto motion", "motion boost", "HD natural motion", "digital clearmotion", "TruMotion", "smooth 120 Hz" o "Intelligent frame creation". Unas técnicas que pueden ayudar a mejorar la visualización de deportes, pero que varios directores de cine han solicitado que las marcas no lo activen por defecto.