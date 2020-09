Samsung The Premiere: el primer proyector 4K de tiro corto certificado para HDR10+ llega con modo Filmmaker y hasta 130 pulgadas

Samsung anuncia The Premiere, su nuevo proyector láser 4K de tiro corto. Aprovechando la conferencia virtual de la IFA, la compañía ha enseñado su nueva línea de producto para el hogar y el entretenimiento. El proyector The Premiere se une así a otros productos de diseño como The Frame, The Sero o The Serif.

Con The Premiere, Samsung deja a un lado la tecnología QLED y nos ofrece un proyector láser disponible en dos tamaños: 120 y 130 pulgadas, los dos con resolución 4K.

Un lujoso proyector con hasta 2.800 ANSI lumens

El The Premiere LSP9T es el primer proyector certificado con HDR10+ y tecnología de triple láser. Según describe Samsung, el proyector logra ofrecer una imagen luminosa y con suficiente contraste para las escenas oscuras.

A nivel de luminosidad, el The Premiere alcanza los 2.800 ANSI lumens. Como complemento, el proyector admite el nuevo Filmmaker Mode, siendo el primer dispositivo de este tipo en añadir soporte para esta tecnología que se desactiva automáticamente todo el postprocesado de vídeo según lo establece el director de la película.

Para el software, The Premiere cuenta con la plataforma de Smart TV de Samsung y admite la mayoría de aplicaciones como ya ocurre en sus televisores.

Estamos ante un proyector de tiro corto y su diseño es bastante compacto, pensado para colocarse justo debajo de la pared. Cuenta con un acabado en tela deportiva e incorpora un potente woofer para producir un sonido surround 'Acoustic Beam'.

Samsung no ha publicado el precio oficial de The Premiere LSP9T en 130" ni la versión más económica LSP7T con 120". Los nuevos proyectores 4K de Samsung estarán disponibles a finales de año en los Estados Unidos, Corea y en distintos países de Europa, entre los que se encuentra España.

Más información | Samsung