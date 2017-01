No tengas miedo: con este USB-C Power Meter no podrás freír tu equipo con un cable incompatible

El estándar USB-C se está convirtiendo en el más popular entre los fabricantes de dispositivos electrónicos, pero existe un gran problema: ese conector es compatible con un gran número de interfaces de conexión, lo que hace que haya surgido un pequeño caos en el segmento de los cables USB-C.

Tanta es la confusión que hay quien se ha hecho famoso por hacer análisis de los cables que se venden en Amazon, ya que algunos pueden llegar hasta "freír" tu ordenador. Ahora un accesorio de la firma Satechi que da información sobre voltaje y amperaje suministrados por el cable quiere protegerte de sustos.

Este accesorio se "chiva" de la corriente que ofrece tu cable USB-C

El "Satechi Type-C Power Meter" es un pequeño adaptador que tiene una entrada USB-C hembra en un extremo y otra macho en el otro. Al conectar un cable USB-C a un adaptador de corriente y luego conectar este pequeño accesorio en su pantalla LED aparecerá la información sobre el voltaje y amperaje que se suministran a través del cable, además de el sentido en la que viaja esa corriente eléctrica.

Eso permite saber si las baterías externas se portan como deberían, o si nuestros portátiles están recibiendo la corriente necesaria para cargarse en tiempos aceptables. Como yo mismo comprobé recientemente, los cables son mucho más importantes de lo que parece a la hora de cargar todo tipo de dispositivos.

Aunque el Type-C Power Meter nos informa de esas corrientes eléctricas, no ofrece avisos sobre problemas en el flujo eléctrico, y no dispone de alarmas o avisos ya que no no es capaz de detectar qué necesidades tiene cada dispositivo que cargamos. La idea es comparar la información que nos da este adaptador con la que el fabricante recomienda para cargar el dispositivo. El producto ya está a la venta por 29,99 dólares.

