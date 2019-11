Xataka Live 1x07: del VHS al streaming en todas partes

Volvemos con nuevo episodio de Xataka Live, programa especial que emitimos en YouTube y Facebook en el que mezclamos tecnología y entretenimiento, y que grabamos con público en nuestra Arena de Madrid.

Maratones de salón

En este programa nos centramos en cómo ha cambiado la manera de ver contenidos. Recordamos las veces que íbamos al videoclub a echar el rato para elegir qué peli o videojuego alquilábamos, o cuando consultábamos en el teleprograma qué echaban en la tele. Por el contrario, ahora podemos ver una serie del tirón en el salón de casa, en el móvil y cuando queramos (incluso sin tener internet en ese momento).

Viene a visitarnos Cristina Merino, responsable de contenidos de Movistar Plus Lite, que nos cuenta que parte de su trabajo es ver documentales, programas o series y elegir cuál comprar para emitir posteriormente en el servicio de streaming de Telefónica. También hacemos un quién es quién en directo para averiguar si la persona que estamos viendo en pantalla es un actor o un vecino cualquiera.

Además, Javier Lacort viene a explicarnos cómo funciona técnicamente el streaming. He de decir que no me esperaba el vídeo de un borracho como ejemplo ilustrativo.

John Tones, de una manera inesperada, me contó cómo se imaginaban algunas películas de hace décadas el consumo de contenidos del futuro. No faltaron los hologramas, claro.

En nuestra batalla de geeks, John Tones se vino arriba con Samuel Oliver sobre si es mejor hacer maratón de series o ver un episodio por semana.

Cómo venir de público

Siempre acabamos el programa con un concurso en el que el público juega para llevarse premios. Esta vez, por primera vez, también pueden participar desde YouTube o Facebook.

