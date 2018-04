LumiWatch, el smartwatch con proyector que transformaría nuestro brazo en una pantalla táctil

Se trata de una idea un tanto futurista, pero con el paso de los años hemos conocido proyectos e ideas que buscan dotar a los smartwatch de funciones que van más allá de un simple reloj con pantalla. Sólo basta recordar aquel Cicret Bracelet, que quedó más en buenas intenciones. Y ahora, bajo casi la misma idea nos llega el LumiWatch, que para sorpresa de todos, se trata de un proyecto de la Universidad Carnegie Mellon, lo que significa que al menos una institución de prestigio está detrás.

El LumiWatch se nos presenta como un prototipo funcional equipado con un picoproyector láser que buscaría transformar nuestro brazo en una superficie táctil, cuyo tamaño, aseguran, que sería muy similar a una pantalla de smartphone.

Un verdadero prototipo futurista

LumiWatch contaría no sólo con el picoproyector láser, sino también con una matriz de sensores que harían que podamos interactuar sobre las proyecciones en nuestro brazo, donde tendríamos la capacidad de dar pequeños toques, ejercer presión o deslizar para crear gestos, como si se tratase de la pantalla de nuestro smartphone.

Uno de los mayores retos, según explican sus responsables, ha sido proyectar la imagen sobre una superficie tan irregular como nuestro brazo o el dorso de la mano, ya que se hace bajo un ángulo bajo y sobre una superficie curva. Por ello habrían creado una combinación de software y hardware que procesa la imagen y elimina la distorsión, pudiendo así proyectar una imagen sin deformaciones de 1024 × 600 píxeles sobre toda la longitud del brazo sin perder brillo.

Eso sí, para que el proyector funcione de forma adecuada se necesitaría una calibración para cada usuario. Como no han querido que este proceso sea complicado, han diseñado una interfaz que trae a la vida el viejo "deslizar para bloquear" del iPhone, donde tendríamos que deslizar el dedo por el brazo para que el proyector y el software identifiquen la superficie. Con este proceso se realzarían los cálculos necesarios para la calibración cada vez que nos pusiéramos el reloj.

Este prototipo de LumiWatch ha sido creado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en colaboración con ASU Tech Co. Ltd. de China. El tamaño es más grande que el Apple Watch de 42 milímetros, ya que aquí tenemos una caja de 50 milímetros, pero lo interesante es que no cuenta con pantalla, sino que todo se basa en el uso del picoproyector láser con 15 lúmenes y una matriz de sensores de 10 elementos.

En su interior encontraríamos un procesador de cuatro núcleos funcionando con Android 5.1 y una batería que, según sus creadores, nos daría una autonomía de un día entero bajo un uso medio y hasta una hora en proyección continua. Sus responsables aseguran que a día de hoy, este smartwatch tendría un coste de 600 dólares, contando sólo los componentes y el software.

Cabe mencionar que estamos ante un proyecto de investigación con un prototipo en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que aún no hay planes de crear un dispositivo comercial o vender esta tecnología. El objetivo hasta el momento es crear e idear una forma de interacción más amigable dentro de los smartwatches o wearables, y así no depender de las clásicas pantallas.