Xbox One S All-Digital Edition: la primera consola de Microsoft sin lector de discos y centrada en juegos digitales es oficial

Se acabaron los rumores, Microsoft acaba de confirmar la llegada de la nueva Xbox One S All-Digital Edition, la primera consola de la compañía centrada en juegos digitales, por lo que no contará con lector de discos, es decir, una apuesta total por una nueva forma de distribución de videojuegos.

La nueva Xbox One S All-Digital Edition se pondrá a la venta el próximo 7 de mayo por 249 dólares. Además, se tratará de lanzamiento mundial por lo que estará disponible en varias regiones del mundo al mismo tiempo.

Tres juegos incluidos y Game Pass por 1 dólar

Microsoft destaca que la Xbox One S All-Digital Edition no llega a sustituir a ninguna Xbox, sino que viene a complementar la oferta de consolas de Microsoft, por lo que seguirán a la venta tanto la Xbox One S como la Xbox One X.

Esta nueva versión de Xbox incluye un disco duro de 1 TB y viene con las versiones digitales de 'Forza Horizon 3', 'Sea of Thieves' y 'Minecraft'. La Xbox One S All-Digital Edition es exactamente la misma que la Xbox One S en cuanto a hardware, la única diferencia es que no cuenta con lector de Blu-Ray 4K. Asimismo, será compatible con toda la gama de accesorios existentes y todos nuestros juegos y aplicaciones compradas de forma digital podrán ser usados en la consola.

Microsoft mencionó que entre la Xbox One S y la Xbox One S All-Digital siempre habrá 50 dólares de diferencia en el precio, aunque no descartan el lanzamiento de bundles especiales y ediciones especiales a precios de promoción.

La Xbox One S All-Digital está pensada para un ecosistema en línea, y por ello Microsoft incluirá una promoción que ofrecerá tres meses de Game Pass por 1 dólar, además de un mes gratis de Xbox Live Gold. Aquí hay que destacar que terminado el periodo de tres meses se tendrá que pagar la tarifa habitual de 10 dólares al mes por Game Pass.

La nueva Xbox One S All-Digital Edition se puede reservar desde hoy mismo con algunos distribuidores y saldrá a la venta el 7 de mayo por 249 dólares.