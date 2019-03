Volver a jugar 'Halo' con teclado y ratón se hará realidad: 'Halo: The Master Chief Collection' llegará a PC a finales de este año

Tremenda bomba la que acaba de soltar Microsoft y 343 Industries, quienes a través de un episodio de Inside Xbox confirmaron el regreso de 'Halo' a PC tras 12 largos años de exclusividad en Xbox. Pero eso no es todo, sino que se trata de casi toda la colección de juegos con 'Halo: The Master Chief Collection'.

Sí, Master Chief está listo para regresar a PC y estará disponible para su compra tanto en Microsoft Store como en Steam a finales de año en una fecha aún por definirse.

Master Chief está listo para regresar a PC

Hay que mencionar que la llegada de 'Halo: The Master Chief Collection' a PC tiene un poco de truco, ya que no se lanzarán todos los títulos al mismo tiempo, sino que se hará de forma individual siguiendo el orden cronológico de la saga, aunque no se sabe cuánto tendremos que esperar entre cada entrega.

Otra buena noticia es que 'Halo: Reach' se suma a la saga y de hecho será el primero en llegar a PC, y tras él se lanzarán 'Halo: Combat Evolved', 'Halo 2', 'Halo 3', 'Halo 3: ODST (la Campaña)' y 'Halo 4'. Los fans podrán elegir ya sea comprar toda la colección o de forma individual ya sea en la Microsoft Store o en Steam.

De estos títulos, sólo 'Halo: Combat Evolved' y 'Halo 2' aparecieron en PC. 'Combat Evolved' incluso fue lanzado para Mac y Windows en 2003, dos años después de su estreno en Xbox. Para 2007, casi tres años después de que llegara a Xbox, 'Halo 2' se lanzó para PC y desde entonces ha sido un largo periodo de sequía.

343 Industries promete que 'Halo: The Master Chief Collection' ofrecerá en PC la misma experiencia que en Xbox One X, por lo que podemos esperar soporte para 4K HDR a 60 fps.